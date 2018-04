Europas Industrie hat ihr Limit erreicht

Auf den ersten Blick mag es beunruhigen, dass sich die wirtschaftliche Aktivität in der Eurozone seit dem Jahreswechsel 2017/18 von Monat zu Monat etwas abgekühlt hat. Doch letztlich handelt es sich hierbei um eine gesunde Normalisierung – eine Fortsetzung des damaligen Wachstumstempos hätte unweigerlich in eine Überhitzung der Wirtschaft gemündet. Laut dem deutschen Vermögensverwalter Bantleon ist «die Euphorie der Unternehmen in eine gemässigte Zuversicht übergegangen».

Für diese Sicht der Dinge sprechen die heute veröffentlichten Daten zum Einkaufsmanager-Index, dem wohl wichtigsten vorauseilenden Konjunkturindikator. Für den März weist dieser in der Eurozone einen Stand von 55,2 Punkten aus, verglichen mit 57,1 Zählern im Februar und dem im Dezember 2017 verzeichneten Allzeithöchst von 60,6 Punkten. Ab einem Wert von 50 Punkten signalisiert der Index ein Wachstum der Wirtschaft. Er beruht auf Umfragen bei Unternehmen, die ihre Einschätzung zur Auftragslage, Produktion, Preisentwicklung und zu Neueinstellungen abgeben.

Temporäre Bremsfaktoren

Die jüngste Wachstumsabschwächung in Europa ist zumindest teilweise auf vorübergehende Einflüsse zurückzuführen, wie der Datenanbieter IHS Markit, der den Einkaufsmanager-Index ermittelt, in einer Kurzanalyse herausstreicht. Dazu zählen widrige Wetterverhältnisse und vor allem Kapazitätsbeschränkungen, namentlich bei Produktionsanlagen, der Zulieferung von Rohwaren und Vorprodukten und bei Arbeitskräften.

Sollten sich diese Limitierungen überwinden lassen, könnte die Wachstumsdynamik im April bereits wieder zulegen. Die April-Daten für den Einkaufsmanager-Index seien daher von besonderer Relevanz, um die konjunkturelle Stärke im Euroraum zu beurteilen, wie IHS Markit schreibt.

Allerdings ist der aktuelle wirtschaftliche Pulsschlag immer noch sehr hoch. Lässt sich doch aus den März-Daten für den Einkaufsmanager-Index in der Eurozone ein Quartalswachstum von 0,6 Prozent errechnen. Dieses vergleicht sich mit Raten von 0,8 bis 0,9 Prozent pro Quartal zu Jahresbeginn, die aber klar im Überhitzungsbereich liegen und längerfristig nicht beizubehalten sind.

«Drastische Lieferschwierigkeiten» in Deutschland

Besonders deutlich zum Vorschein kommen die Kapazitätslimiten in der deutschen Industrie, die mittlerweile auf einen fast dreieinhalbjährigen Aufschwung zurückblickt. Deren Lieferzeiten verlängerten sich laut IHS Markit im März «zum dritten Mal innerhalb der letzten vier Monate mit neuer Rekordmarke». Verantwortlich für die mittlerweile «drastischen Lieferschwierigkeiten» sei eine Reihe von Gründen: Kapazitätsengpässe bei Lieferanten, Lieferprobleme für zahlreiche Materialien, wie Elektronikartikel und Stahl, sowie der Mangel an Transportkapazitäten.

Ähnlich verhält es sich in etlichen anderen Euroländern wie etwa in den Niederlanden, wo sich die Lieferfristen in der Industrie in so starkem Ausmass verlängerten wie selten zuvor, seit der Einkaufsmanager-Index ermittelt wird. In Spanien wiederum sind im März die Arbeitsvorräte zuletzt in rekordverdächtigem Tempo gewachsen, und selbst in Italien sieht sich der industrielle Sektor durch angebotsseitige Produktionsbeschränkungen zurückgebunden.

Arbeitslosigkeit so tief wie seit 2008 nicht mehr

Vor diesem Hintergrund überrascht nicht, dass die Arbeitslosenrate in Europa kontinuierlich zurückgleitet. Mit 8,5 Prozent hat sie im Februar den tiefsten Stand seit Ende Dezember 2008 erreicht – verglichen mit 8,6 Prozent im Januar und gut 12 Prozent vor rund vier Jahren. In dieser Zeitspanne sind in der Eurozone etwa 7 Millionen Arbeitsplätze neu geschaffen worden.

Bemerkenswerterweise schlagen sich die Kapazitätsverknappungen und die Aufhellung am Arbeitsmarkt noch kaum in den Lohn- und Preissteigerungen nieder. Die März-Inflationsrate im Euroraum ist zwar innert Monatsfrist von 1,1 auf 1,4 Prozent geklettert, doch damit entspricht sie dem Durchschnittswert der vergangenen zehn Monate. Vor allem aber ist die Kernteuerung, bei der die schwankungsanfälligen Energie- und Nahrungsmittelpreise ausgeklammert werden, im Berichtsmonat unverändert mit 1 Prozent ausgewiesen worden.

Preise werden steigen

Spätestens im zweiten Halbjahr 2018, so erwarten Konjunkturforscher, dürfte sich aber der Lohndruck verschärfen, und parallel dazu werden sich die Preissteigerungen beschleunigen. So geht Bantleon davon aus, dass die euroweite Inflationsrate bis zum Jahresende auf 1,6 bis 1,7 Prozent steigen und die Kernteuerung gleichzeitig auf 1,3 bis 1,4 Prozent anziehen wird.

Erste Anzeichen hierfür liefert ebenfalls der Einkaufsmanager-Index: Für praktisch alle Euroländer ermittelte dieser seit Jahresbeginn höhere Preise auf der Einkaufs- wie auch auf der Verkaufsseite. Besonders ausgeprägt waren sie wiederum in Deutschland. Dort ansässige Exporteure in Nicht-Euroländer sprechen bereits von einer eingeschränkten Wettbewerbsfähigkeit, zumal der Euro gegenüber wichtigen Partnerwährungen zur Stärke neigt.

