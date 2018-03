Französische Firma druckt Brexit-Pässe

Nach dem EU-Austritt sollen die Briten einen blauen Pass erhalten. Es ist ein klares Zeichen für den Bruch mit der EU – auch farblich. Viele Brexit-Befürworter sehen den Wechsel vom burgunderrotfarbenen EU-Pass zum blauen Papier als Zeichen, dass Grossbritanniens Souveränität wiederhergestellt wird. So kündigte es auch das Innenministerium im Dezember an, das Design würde geändert, «um unsere nationale Identität zu symbolisieren».

Jetzt stellt sich heraus: Der Pass soll offenbar von einer französisch-holländischen Firma und damit in der EU gedruckt werden. Das Unternehmen Gemalto mit Sitz in Paris soll die Ausschreibung vor der britischen Firma De La Rue gewinnen, sagte der Chef von De La Rue der BBC. Die Regierung in London hat dies noch nicht bestätigt. Gemalto ist sowohl an der französischen als auch an der holländischen Börse kotiert. Derzeit hält De La Rue den Auftrag zur Herstellung der britischen Pässe. Das Unternehmen gab am Dienstag eine Gewinnwarnung heraus, die Aktie fiel um 14 Prozent.

«Die Ironie ist unwirklich»

Die Entscheidung sei «gelinde gesagt unpassend» und «symbolisch völlig falsch», sagt Bill Cash, ein Parlamentarier und Brexit-Befürworter. Auch die Gegenseite mokiert sich: «Die Ironie ist unwirklich», sagt Eloise Todd, Geschäftsführerin von Best for Britain, einer Anti-Brexit-Kampagnengruppe. «Die neuen blauen Pässe sollten eine Absichtserklärung sein, und jetzt finden wir heraus, dass sie von Franzosen oder von Holländern gemacht werden sollen.»

Auch auf sozialen Medien machen sich die Nutzer lustig über die Pass-Situation:

Das Innenministerium äusserte sich dahin gehend, Pässe müssten nicht zwingend in Grossbritannien hergestellt werden. Ein Teil der Reisepässe würde derzeit im Ausland produziert, und es gebe keine Sicherheits- oder Betriebsgründe, dies zu ändern. Die neuen Pässe sollen ab Oktober 2019 ausgestellt werden, was etwa dem Zeitpunkt des angekündigten EU-Austritts entspricht.

Austritt wäre nicht nötig gewesen

Guy Verhofstadt, der Brexit-Koordinator des Europäischen Parlaments, verspottete im Dezember bereits die Pass-Entscheidung Grossbritanniens und sagte, dass das Vereinigte Königreich die Änderung auch in der EU hätte vornehmen können. Das EU-Gesetz schreibe keine Farbe für die Pässe vor.

Sollte der Auftrag tatsächlich an Gemalto vergeben werden, müssten die Briten ihre Pässe importieren. Dies dürfte in Zeiten eines schwächelnden Pfunds schmerzen. Das Argument, Gemalto habe De La Rue beim Preis unterboten, könnte also je nach Kursentwicklung hinfällig werden. (baz.ch/Newsnet)