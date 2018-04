Gastgewerbe verschafft sich Luft

Die Schweizer nehmen sich wieder vermehrt Zeit, ein Stück Fleisch, Gemüse, Pommes frites und Glace zum Dessert in einem Restaurant zu geniessen – zur grossen Freude des Gastgewerbes. «Es gibt Lichtblicke», sagte Casimir Platzer, Präsident von Gastro Suisse, gestern in Bern. Zum ersten Mal seit mehreren Jahren verkündete der Branchenverband wieder Positives: Der Umsatz des Ausserhaus-Konsums betrug im vergangenen Jahr 23,6 Milliarden Franken. Im Vergleich zum Vorjahr ist dies ein Zuwachs von 5,6 Prozent. Besonders stark gewachsen ist die traditionelle, bediente Gastronomie mit 6,6 Prozent, währenddem Fast-Food-Restaurants, Take-aways und Imbissstände leicht an Beliebtheit verloren haben.

Zum Jubeln sei es aber zu früh, so Platzer, denn die vergangenen Jahre hätten die Branche viel Substanz gekostet. In der Tat gibt es noch viel aufzuholen: Gegenüber dem besten Jahr (2010) liegt der Umsatz noch um fast zehn Prozent zurück. Von mehr als einer möglichen «sachten Trendwende» will Gastro Suisse deshalb nicht sprechen. Ausserdem haben 2017 die drei nicht beeinflussbaren W – Wetter, Wirtschaft und Währung – wieder einmal zusammengepasst. Zumindest scheint der Währungsschock vorerst überstanden. Der Franken ist im Vergleich zum Euro wieder schwächer und kratzt drei Jahre nach der Aufgabe des Mindestkurses wieder an der 1.20-Franken-Marke.

Kosten müssen sinken

Hingegen gibt das zweite «W», die Wirtschaftslage, gemäss Platzer ein zwiespältiges Bild ab: «Nachdem das Gastgewerbe vorerst einen regelrechten Aufschwung erlebt hatte, war der Umsatz im letzten Quartal mit fast einem Prozent Minus rückläufig.»

Auch warnt der Gastro-Suisse-Präsident vor Euphorie aufgrund der stark gestiegenen Logiernächtezahlen von über fünf Prozent im vergangenen Jahr. «Mehr Logiernächte bedeuten noch längst nicht mehr Umsatz, geschweige denn mehr Gewinn», so Platzer, der selbst Hotelier in Kandersteg ist. Der Kampf um internationale Marktanteile habe die Preise unter Druck gesetzt. Die Daten des Bundesamts für Statistik belegen, dass der Umsatz pro Logiernacht in der Schweiz seit 2008 stetig gesunken ist. Heute beträgt das durchschnittliche Einkommen pro Logiernacht rund 115 Franken.

Über Investitionen oder sogar das Überleben im Gastgewerbe entscheidet schliesslich, was dem Besitzer unter dem Strich übrig bleibt. Da im aktuellen Umfeld kaum an Preiserhöhungen zu denken ist, beschäftigt sich die Branche vor allem mit der Kostenseite. Für über 40 Prozent der Restaurations- und Hotelbetriebe sind die steigenden Betriebskosten gemäss aktuellster Umfrage die grösste Herausforderung.

Deshalb hat Gastro Suisse gemeinsam mit anderen Branchenverbänden den hohen Preisen den Kampf angesagt. Platzer freute sich deshalb, dass die «Fair-Preis-Initiative» zustande gekommen ist: «Wir haben unser politisches Gewicht unterstrichen.» Im Visier der Initiative ist vor allem die Ausweitung des heute geltenden kartellrechtlichen Missbrauchsverbots. Nicht nur marktbeherrschende, sondern auch «relativ marktmächtige» Firmen sollen sanktioniert werden können, wenn sie ihre Produkte in der Schweiz deutlich teurer anbieten als im Ausland. «Wenn die Politik nichts bewegt, dann wird es das Stimmvolk richten müssen», zeigte sich der Gastro-Suisse-Präsident optimistisch.

Alle Küchenberufe in einem Topf

Weniger zufrieden ist Platzer hingegen mit der Umsetzung der Masseneinwanderungs-Initiative, die in zwei Monaten abgeschlossen sein soll. Das Gastgewerbe ist besonders stark vom «Inländervorrang light» betroffen. Der Gastro-Suisse-Präsident warnt vor einer teuren Alibiübung ohne jeglichen Nutzen. Ab dem 1. Juli sind Unternehmen dazu verpflichtet, der Arbeitsvermittlung offene Stellen zu melden, wenn die landesweite Arbeitslosenquote in einer Berufsgruppe bei acht Prozent liegt. Erst später dürfen die Firmen auch im Ausland rekrutieren.

Die nationalen Arbeitslosenquoten seien aber «keine wissenschaftlich fundierten Zahlen», kritisierte Platzer. Insbesondere die Berufsbezeichnung «Küchenpersonal» müsse in realitätsnahe Kategorien aufgeteilt und dabei unterschieden werden zwischen Hilfs- und Fachkräften. Köche und Tellerwäscher würden in der gleichen Kategorie zusammengefasst, was die bereits schwierige Suche nach Köchen zusätzlich erschwere. Im Vergleich zu anderen Branchen wird das Gastgewerbe gemäss Platzer benachteiligt.

Massnahmen von der Politik fordert Gastro Suisse auch bezüglich Anbietern auf der Plattform Airbnb. Der Kampf um Kunden erfolge nicht mit gleich langen Spiessen. Im Vergleich zu den herkömmlichen Hoteliers sei die neue Konkurrenz, die 2017 bereits drei Millionen Logiernächte generierte, bei den Steuern, Abgaben sowie Hygiene- oder Sicherheitsvorschriften im Brandschutz bevorteilt. (Basler Zeitung)