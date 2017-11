«Länder mit mehr arbeitenden Frauen sind reicher»

Christos Cabolis, die Schweiz ist seit vier Jahren – seit Bestehen des Talent Reports – die Nummer eins. Kann sich die Schweiz auf diesen Ergebnissen ausruhen?

Christos Cabolis: Der Schweiz gelingt es, Fähigkeiten perfekt mit den Bedürfnissen des Marktes zusammenzubringen. Gleichzeitig zieht sie enorm erfolgreich ausländische Arbeitskräfte an. Dafür könnte sie sich bei der Weiterentwicklung eigener Talente stärken und den Anteil Frauen an den Erwerbstätigen steigern.

Die Schweiz investiert weniger in die eigenen Talente als etwa Dänemark, Österreich, Belgien oder Finnland. Sie liegt in diesem Bereich auf Platz 5. Ist das langfristig ein Problem?

Die Schweiz gibt im Vergleich zu anderen europäischen Ländern weniger für staatliche Bildung aus. Gemessen am Bruttoinlandprodukt liegen diese Ausgaben nur bei etwa fünf Prozent. Damit ist die Schweiz in dieser Kategorie auf Platz 27 von 63 ausgewerteten Ländern. Ausserdem ist das Verhältnis von Lehrern und Schülern in Primar- und Sekundarstufe vergleichsweise schlecht. Sprich: In anderen Ländern sind die Klassen kleiner. Klar könnte die Schweiz den Anteil der staatlichen Bildungsausgaben erhöhen. Dies müsste dann aber durch höhere Einnahmen kompensiert werden, beispielsweise durch höhere Steuern. Das könnte sich wiederum negativ auf die Attraktivität für ausländische Arbeitskräfte auswirken.

Sie sehen also keinen Handlungsbedarf?

Die Schweiz hat ihre eigenen Strategien, den Wohlstand zu erhöhen – auch ohne hohe staatliche Ausgaben in die Bildung. Damit fährt sie bisher gut.

Beim Anteil Frauen an der erwerbstätigen Bevölkerung liegt die Schweiz auf Platz 22. Dennoch erzielt die Schweiz auch mit einer schlechten Platzierung in diesem Punkt Spitzenplätze im Gesamtranking. Gibt es überhaupt einen Anreiz, sich hier zu verbessern?

Selbst wenn die Schweiz das Ranking in den letzten Jahren angeführt hat, ist das keine Garantie für die Zukunft. Wir haben herausgefunden, dass Länder mit mehr arbeitenden Frauen wohlhabender sind. Den Anteil Frauen an der arbeitenden Bevölkerung zu erhöhen, macht also Sinn. Allerdings kann sich die Schweiz nicht einfach innerhalb eines Jahres in dieser Kategorie verbessern. Dafür braucht es gesellschaftliche Veränderungen, die es mehr Frauen ermöglichen, arbeitstätig zu sein. Das braucht Zeit.

Sind Sie optimistisch, dass sich in den nächsten Jahren diesbezüglich etwas ändern wird? Viele Initiativen, die einen höheren Frauenanteil in der Wirtschaft begünstigen würden – der Vaterschaftsurlaub etwa – werden regelmässig von der Politik abgelehnt.

Ja. Mehr Frauen schliessen ein Studium ab, entsprechend werden mehr Frauen arbeiten wollen. Unternehmen werden darauf reagieren und diese Entwicklung fördern, indem sie zum Beispiel zunehmend familienfreundliche Programme lancieren. Schweizer Firmen sind grundsätzlich sehr anpassungsfähig.

Die Schweiz ist laut Ranking ein Expat-Paradies: Wie letztes Jahr liegt sie auf Platz 1. Gibt es – nachdem die Masseneinwanderungsinitiative relativ lasch umgesetzt worden ist – keine weiteren Negativfaktoren mehr für Ausländer?

Expats lieben die Schweiz, sie fühlen sich hier willkommen. Für Arbeitnehmende sind vor allem Faktoren wie Löhne, Sicherheit, Steuern oder die Lebensqualität entscheidend. Die Schweiz ist für Expats vor allem auch deshalb interessant, weil bereits eine grosse Expat-Community besteht: Viele haben so bereits ein Netzwerk mit gut ausgebildeten anderen Ausländern, wenn sie herziehen.

Arturo Bris, Direktor des IMD World Competitiveness Center, sagt: «Deutschland ist einer der grössten Talent-Exporteure und -Importeure. Obwohl Einwanderung von gewissen Kreisen kritisiert wird, behält Deutschland mit seiner Politik den Zugang zum internationalen Talentpool.» Sollte man die Grenzen also für Migration offen lassen – auch wenn dies nicht unbedingt nur Hochqualifizierte anzieht?

Einwanderung kann die Bedürfnisse der Wirtschaft stillen – es kommt aber auf die genauen Bedürfnisse an. Länder werden immer versuchen, die Talente anzuziehen, die sie brauchen. Was allgemeine Migration betrifft, kommt es darauf an, was für Prioritäten ein Land setzt. Ob es Ausländer, auch weniger qualifizierte, braucht oder ob der Arbeitsmarkt gesättigt ist. (baz.ch/Newsnet)