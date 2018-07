Schmerzhafte Schnitte in Argentinien

Es ist ein Besuch bei nicht zu beneidenden Amtskollegen. Bundesrat Ueli Maurer und Nationalbank-Präsident Thomas Jordan befinden sich in Argentinien und treffen sich mit dem Finanzminister und dem Gouverneur der Zentralbank des krisengeschüttelten südamerikanischen Landes. Die Schweizer Delegation erfährt aus erster Hand, wie zweckoptimistisch die Regierung und wie desillusioniert die Bevölkerung aktuell sind.

«Nunca mas FMI», «Nie mehr IWF» – es sind die unerfüllten Wünsche vieler Argentinier an den Hauswänden der Hauptstadt Buenos Aires. Vor wenigen Tagen sind die ersten 15 Milliarden Dollar aus Washington geflossen. Alles ging schnell, die kurzfristige Liquidität Argentiniens war nicht mehr garantiert. Erst im Mai hatte die Regierung von Mauricio Macri beim Internationalen Währungsfonds (IWF) Hilfe beantragt. Ende Juni bewilligte die Organisation, der die Französin Christine Lagarde vorsteht, einen Kredit von bis zu maximal 50 Milliarden Dollar über die nächsten drei Jahre.

Zinswende in USA als Auslöser

Die Regierung Macris sah keinen anderen Ausweg mehr als den Bittgang zum IWF. Sämtliche Massnahmen, die Peso-Talfahrt zu bremsen, waren verpufft. Die Zentralbank hatte den Leitzinssatz um 13 Prozentpunkte auf schier unglaubliche 40 Prozent erhöht. Ausserdem schrumpften die Devisenreserven beim Versuch zusammen, die heimische Währung durch den Verkauf von Dollars stützen. Seit Anfang Jahr hat sich der argentinische Peso gegenüber der US-Währung trotzdem um über einen Drittel abgewertet und befindet sich auf einem Rekordtief.

Von allen Währungen weltweit wurde der Peso am härtesten vom Zinsanstieg in den USA getroffen. Die Fed-Entscheide veranlassten die Anleger, zum Dollar zurückzukehren und sich von der risikoreicheren Devise abzuwenden. Die drittgrösste Volkswirtschaft in Lateinamerika erlebt eine neuerliche Kapitalflucht.

Zu schaffen macht den Gauchos ausserdem eine der schwersten Dürren im Land, wodurch die Exporte von Soja und Mais, den zwei wichtigsten Ausfuhrprodukten, und die Devisen-Einnahmen einbrechen werden. Das Zwillingsdefizit in der Leistungsbilanz und bei den öffentlichen Finanzen dürfte sich noch stärker auswirken.

Zugleich muss Argentinien die Notenpresse zurückfahren, will das Land in drei Jahren – wie gegenüber dem IWF geäussert – zu einer einstelligen Inflationsrate zurückkehren. Das war vor 17 Jahren letztmals der Fall. Aktuell liegt der Preisanstieg bei 23 Prozent.

Eine wichtige Rolle kommt der Banco Central zu. SNB-Präsident Thomas Jordan trifft mit Luis Caputo auf einen Kollegen, der erst seit einem Monat im Amt ist. Sein Vorgänger, Federico Sturzenegger, opferte sich in der Hoffnung, dass sein Rücktritt das Vertrauen der Märkte in seine Institution wiederherstellen würde. Auch diese Massnahme fruchtete nicht. Im vorgelegten Reformprogramm hat sich die Regierung nun dazu verpflichten müssen, die Unabhängigkeit der Zentralbank zu stärken.

Traumatische Erinnerungen

Vor allem in der Ära von Ex-Präsidentin Cristina Fernandez de Kirchner diente die Notenbank als Geldautomat der Regierung. Um dies zu vertuschen, veröffentlichte die Regierung eigenwillige Inflationsdaten und liess keine IWF-Mitarbeiter zur Prüfung der Daten ins Land. «Als die neue Regierung im Dezember 2015 ihr Amt antrat, fand sie sich mit verbreiteten makroökonomischen Diskrepanzen, mikroökonomischen Verwerfungen und einem geschwächten institutionellen Rahmenwerk konfrontiert», resümiert Robert Cardarelli, IWF-Missionschef für Argentinien.

Nun ist der IWF definitiv zurück in Argentinien, in Form eines sogenannten Stand-by-Arrangements. Die Kreditvereinbarung ist an Auflagen geknüpft, welche die argentinische Bevölkerung erzürnen und im Juli zu einem ersten Generalstreik führten. Die Argentinier erinnern sich schmerzhaft an den Staatsbankrott von 2001 – das Volk macht den IWF dafür verantwortlich. Die riesige Mehrheit der Bevölkerung lehnt deshalb den Bittgang Macris ab.

«Die heutigen Bedingungen sind für beide Seiten anders als vor über 15 Jahren», zeigt sich Cardarelli aber zuversichtlich. Die argentinische Wirtschaft sei dank des freien Wechselkurssystems weniger für externe Schocks anfällig. «Aber auch der IWF hat sich verändert, denn die Unterstützung fokussiert sich mehr auf die soziale Absicherung und die Inklusion der Frauen in den Arbeitsmarkt», so Cardarelli. Der IWF scheint sich der Gemütslage der Argentinier und der Explosionskraft bewusst zu sein. Es sei essenziell, dass die Stabilisierungsmassnahmen von der Bevölkerung getragen würden. Noch ist dies Wunschdenken.

Vorerst geht es für die Argentinier ans Eingemachte. Die Regierung hat sich verpflichtet, das Haushaltsdefizit (aktuell: 2,5 Prozent der Wirtschaftsleistung) massiv zu reduzieren und 2020 eine ausgeglichene Rechnung zu präsentieren. Macri muss sofort liefern: Staatsangestellte entlassen, Subventionen für Staatsbetriebe und die Regionen reduzieren, Zulagen für Transport und Strom streichen – in einem Land, wo ungefähr ein Drittel unter der Armutsgrenze lebt. Ausserdem ist der Präsident angehalten, mehrere Infrastrukturprojekte zu sistieren.

Nicht nur für Argentinien, auch für Macri hat ein Wettlauf gegen die Zeit begonnen. 2019 finden die nächsten Präsidentschaftswahlen statt. Mit den unpopulären Massnahmen bietet er seinen Herausforderern, allen voran der wohl grössten IWF-Feindin, Cristina Fernandez de Kirchner, einen Steilpass. Von ihr übernahm der Präsident das ökonomische Desaster. Eine Rückkehr der Ex-Präsidentin wäre nicht im Interesse des IWF. Deshalb dürfte der Kredit mit 50 Milliarden deutlich höher ausgefallen sein, als von Experten erwartet.

Macri wäre auf eine blühende Wirtschaft angewiesen, die Arbeitsplätze schafft und Menschen aus der Armut befreit. Der IWF löschte am Montag aber die ersten Hoffnungsschimmer. Aufgrund des Reformprogramms werde Argentiniens Wirtschaft in den nächsten zwei Quartalen schrumpfen, hiess es. (Basler Zeitung)