So viel Wohnung gibt es in Zürich – verglichen mit anderen Städten

Eine schöne Wohnung an zentraler Lage und das zu einem bezahlbaren Preis: Ob Sie sich diesen Wunsch in verschiedenen Metropolen erfüllen können, zeigt eine Studie von Rent Cafe. Diese verglich die Mieten in 30 ausgewählten Städten, die vom Mori Memorial Foundation's Institute als besonders lebenswert taxiert werden. Dazu gehören beliebte Metropolen auf vier Kontinenten der Erde.

Manhattan in New York führt die Rangliste an. Dort bekommt man für 1500 Dollar (umgerechnet 1486 Franken) lediglich 26 Quadratmeter Wohnfläche. Danach kommen London und San Francisco, dicht gefolgt von Zürich. An der Limmat darf man sich für gleich viel Geld in eine 29-Quadratmeter-Wohnung quetschen.

Ganz anders sieht es in benachbarten Ländern wie Deutschland und Österreich aus. In Wien oder Frankfurt beispielsweise bekommt man zum selben Preis eine dreimal so grosse Wohnung.

In die Top Ten der teuersten Wohnungen schafften es auch die europäischen Städte Paris, Stockholm sowie eine weitere Schweizer Stadt – Genf. In der Metropole am Genfersee bekommt man lediglich drei Quadratmeter Wohnraum mehr als in Zürich. Die günstigsten europäischen Mietpreise findet man in Berlin, wo die Wohnung für fast 1500 Franken 139 Quadratmeter gross wäre. Am allermeisten Platz hätte man in Istanbul wo die Wohnung mit 176 Quadratmetern rund sechsmal so gross wäre wie die in Zürich. (Tages-Anzeiger)