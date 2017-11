Sorgen um den Nahen Osten treiben den Ölpreis nach oben

In den letzten Tagen ist der Ölpreis gemessen in Dollar auffällig angestiegen, nachdem er sich schon seit der zweiten Junihälfte deutlich nach oben bewegt hatte. Das Fass der Sorte WTI kostete noch am 25. Oktober auf den Rohwarenmärkten rund 52 Dollar, aktuell wird es zu rund 57 Dollar gehandelt. Die Sorte Brent stieg im gleichen Zeitraum von 58 Dollar auf knapp unter 64 Dollar an. Auf diesem Niveau lagen die Preise seit dem Frühsommer 2015 nicht mehr.

Es sind gleich mehrere Ursachen, die für diese jüngste Entwicklung verantwortlich gemacht werden. Die grösste Bedeutung schreiben Rohstoffanalysten neuen Spannungen im Nahen Osten, vor allem im Zusammenhang mit Saudiarabien, zu. Über das Wochenende hat der Sohn des saudischen Königs Salman, Kronprinz Mohammed bin Salman, im Rahmen einer Antikorruptionskampagne gemäss Berichten mehr als 60 Prinzen, Minister und prominente Geschäftsleute verhaften lassen, darunter auch den Milliardär und Prinzen Alwaleed bin Talal, der zu den bekanntesten Geschäftsleuten des Landes zählt. Zudem sollen Vermögen im Umfang von 800 Milliarden Dollar konfisziert worden sein.

Destabilisierung oder Modernisierung

Beobachter sind sich über die Bedeutung dieser Entwicklung uneinig. Die einen beschwören die Gefahr einer Krise und Destabilisierung im Machtapparat von Saudiarabien herauf, da die Ereignisse den Eindruck eines wenig durchsichtigen Machtkampfs hinterlassen, dessen Ausgang nicht voraussehbar ist. Andere halten das Vorgehen des Kronprinzen für längst überfällig, angesichts der chronischen Korruption im Land. Und wenn er sich durchsetzt, so die Ansicht, sei damit eher eine Modernisierung des in vielem noch archaischen Landes verbunden – und auch eine weitere Öffnung gegenüber dem Westen.

Die Unsicherheit über die Folgen dieser Entwicklung weckt Sorgen um das weltweite Ölangebot. Denn kein Land hat mit seiner Förderkapazität einen grösseren Einfluss darauf als Saudiarabien. Eine Verknappung des Angebots verteuert den Ölpreis – und das tut wie immer in solchen Märkten, wo Preise für Lieferungen der nächsten Zukunft festgelegt werden (Futures), schon bereits die Erwartung, dass dies geschehen könnte.

Preistreibend für den Ölpreis wirken weiter auch die Spannungen im Zusammenhang mit dem Libanon, wobei auch hier Saudiarabien im Zentrum steht. Ebenfalls dieses Wochenende – am Samstag – ist der libanesische Premier Saad al-Hariri aus Protest zurückgetreten. Er wirft der mächtigen vom Iran unterstützten Hizbollah-Miliz vor, das Land zu destabilisieren und ihn ermorden zu wollen. Schon sein Vater wurde mutmasslich von dieser Miliz ermordet. Hariri ist ein enger Verbündeter von Saudiarabien, von wo aus er seinen Rücktritt auch bekannt gab. Verantwortlich für die Entwicklung macht Hariri vor allem den saudischen Erzfeind Iran. Ein saudischer Funktionär erklärte am Montag, mit der Dominanz der Hizbollah im Libanon stehe der Libanon im Kriegszustand mit Saudiarabien. Auch die Unsicherheit betreffend die weitere Entwicklung in diesem Konflikt drückt den Ölpreis nach oben.

Vorerst keine Gefahr für die Weltwirtschaft

Ein höherer Ölpreis ist allerdings auch im Interesse von Saudiarabien. Kronprinz Mohammed bin Salman soll daran interessiert sein, das saudische Ölunternehmen Aramco im nächsten Jahr an die Börse zu bringen. Bei einem höheren Ölpreis ist ein grösserer Erlös dafür zu erwarten. Auch deshalb erwarten viele Analysten, dass die ölexportierenden Länder (Opec) an ihrem nächsten Treffen am 30. November in Wien ihre schon im letzten Jahr selbst auferlegte Förderbegrenzung von 1,8 Millionen Fass pro Tag bis mindestens zum März 2018 verlängern werden.

Zumindest bisher stellt der höhere Ölpreis keine Gefahr für die Weltwirtschaft dar. Dessen Bedeutung ergibt sich daraus, dass Öl als Energie-, Benzin- und Heizquelle dient. Dessen Preisanstieg treibt daher die Kosten und damit auch das Preisniveau generell nach oben. Das senkt das verfügbare Einkommen der Leute und als Konsequenz ihren Konsum, was alleine schon auf das Wirtschaftswachstum drücken würde.

Wenn die Beschäftigten früher einen Lohnausgleich durchsetzen konnten, kam es zur sogenannten Lohn-Preis-Spirale, die früher durch eine restriktive Geldpolitik der Notenbanken bekämpft wurde, was ebenfalls zu einem konjunkturellen Einbruch geführt hat. Von einer solchen Entwicklung ist momentan aber weit und breit nichts zu sehen. Für viele Notenbanken ist die Inflation gemessen an ihren eigenen Zielwerten sogar noch zu tief. Sollte sich die Lage im Nahen Osten tatsächlich verschärfen und sollten die Ölpreise drastisch weiter ansteigen, dürfte es mit der Gelassenheit allerdings rasch vorbei sein. (baz.ch/Newsnet)