Trumps Steuerpläne nützen vor allem seiner Regierung

Seit die Details des neuen Steuersenkungsplans von Donald Trump bekannt sind, haben Experten bereits berechnet, auf wen sich die Änderungen am meisten auswirken. Ein druckfrischer Bericht des Tax Policy Center, einem US-Thinktank, macht nun klar: Fast die Hälfte der Gewinne aus der Reform geht an das reichste Prozent der Amerikaner. Die folgende Grafik aus dem Bericht zeigt, wie sich die verfügbaren (Nach-Steuer-Einkommen) nach der Reform für die Einkommen aufsteigend von den tiefsten bis zu den reichsten 0,01 Prozent der US-Bevölkerung verteilen.

Die allerreichsten 0,01 Prozent sind die grössten Gewinner der Reform. Ihre verfügbaren Einkommen werden mit der Reform im nächsten Jahr um 2,5 Prozent zunehmen. Die verfügbaren Einkommen der ärmsten 25 Prozent der Bevölkerung werden durch sie dagegen nur um 0,4 Prozent ansteigen. Über die Zeit wird sich der Effekt zugunsten der Reichsten noch weiter akzentuieren. So sollen laut den Berechnungen des Thinktanks die verfügbaren Einkommen der reichsten 0,01 Prozent im Jahr 2027 um 2,6 Prozent zunehmen, während das ärmste Viertel keine Veränderung mehr wahrnimmt. Die Reform führt dazu, dass im Jahr 2027 die Gewinne der Reform zu 47,2 Prozent an das reichste Prozent der US-Bevölkerung gehen werden. Die reichsten 20 Prozent (ohne das reichste Prozent) gewinnt 26 Prozent, die ganzen übrigen 60 Prozent der US-Bevölkerung gewinnt noch 24,4 Prozent.

Ungleichheit wird weiter befeuert

Dass von der Reform vor allem die Allerreichsten profitieren, steht im Kontrast einerseits zum Umstand, dass diese ohnehin am stärksten von der wirtschaftlichen Entwicklung in den letzten Jahrzehnten profitiert haben. Der Anteil der Vermögen der 0,01 Prozent Reichsten in den USA am Gesamtvermögen ist von 5 Prozent 1995 auf knapp 12 Prozent angestiegen. Bei den untersten Schichten haben dagegen die Einkommen bestenfalls stagniert. Das hat zu einem massiven Anstieg der Ungleichheit in den USA geführt. Die Pläne widersprechen auch der viel vorgebrachten Behauptung von Donald Trump in seinem Wahlkampf, dass er vor allem der Präsident der gewöhnlichen Amerikaner sein wolle.

Mit der Reform hilft Trump tatsächlich vor allem seinesgleichen und vor allem auch seiner eigenen Regierungsmannschaft. Noch nie in der Geschichte der USA hat eine Administration je so viel Reichtum auf sich vereint. Laut dem Nachrichtenportal Politico sind es insgesamt 35 Milliarden Dollar, die die Regierungsmitglieder zusammengenommen besitzen. Laut einer Aufstellung der «New York Times» verfügen acht der Minister über Vermögen von mehr als 100 Millionen Dollar. An der Spitze steht nach Donald Trump mit einem durch «Forbes» geschätzten Vermögen von 3,1 Milliarden Dollar die Erziehungsministerin Betsy DeVos mit einem geschätzten Vermögen von bis zu 1,5 Milliarden Dollar.

Hoffen auf den «Trickle-down»-Effekt

Nicht berücksichtigt in den Berechnungen des Tax Policy Center sind Folgen der Steuersenkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung. Legt die US-Wirtschaft als Folge der Reform deutlich zu, können die Verteilungswirkungen besser aussehen. Höhere Löhne auch für tiefere Einkommensgruppen wären dann zu erwarten, wie etwa Verteidiger der Reform argumentieren. Das erinnert an die sogenannte «Trickle-down»-These, die schon bei früheren Steuersenkungsplänen etwa unter Ronald Reagan vertreten wurde. Sie besagt, dass die Vorteile, die zuerst bei den Reichsten anfallen, durch die dadurch angeheizten wirtschaftlichen Prozesse – wie vermehrte Investitionen – am Ende auch die anderen Einkommensgruppen erreichen.

Die Geschichte weckt hier allerdings wenig Hoffnung. Statt zu einem für alle steigenden Wohlstand hatten schon frühere Steuergeschenke an die Reichsten vor allem zur Folge, dass die Staatsverschuldung der USA massiv angestiegen ist. So belief sich die Schuld der US-Regierung beim Amtsantritt von Ronald Reagan noch auf rund 30 Prozent gemessen am Bruttoinlandprodukt. Am Ende seiner Amtszeit 1988 lag sie dann bei rund 50 Prozent. Seither ist sie weiter auf über 100 Prozent angestiegen und liegt gegenwärtig bei rund 20 Billionen Dollar. Das unabhängige Budget Office des US-Kongresses hat am Mittwoch geschätzt, dass das Defizit der USA durch die Steuerreform über die nächsten zehn Jahre um 1,7 Billionen Dollar ansteigen werde, wenn auch noch die Kosten für den Schuldendienst mitberücksichtigt werden. Laut einer anderen Schätzungen soll die Steuerreform das Staatsbudget allein im Jahr 2028 um 155 Milliarden Dollar belasten. (baz.ch/Newsnet)