Und wieder «bluten» die aktiven Fonds

Niederschmetternd fällt die Bilanz der aktiv verwalteten Anlagefonds für das dritte Quartal aus: Aus diesen Vehikeln, bei denen die Fondsmanager in eigener Regie die Auswahl der Titel bestimmen, haben Anleger über 86 Milliarden Dollar zurückgezogen. Dies ist höchste Summe seit dem dritten Quartal 2011, als sich die Abflüsse auf dem Höhepunkt der Eurokrise auf gut 94 Milliarden belaufen hatten. Umgekehrt sind den Indexfonds – die einfach einen Aktien- oder Anleihenindex abbilden – im besagten Zeitraum 52 Milliarden an neuen Geldern anvertraut worden.

Diese Umschichtung von aktiven zu passiven Fonds lässt sich seit der Jahrtausendwende beobachten, und sie hat sich nach der Finanzkrise nochmals beschleunigt. In diesen letzten zehn Jahren sorgte die von den Notenbanken erzeugte Geldschwemme für breit gestreute Kursgewinne an den Finanzmärkten – analog einer Gezeitenflut, die alle Boote vom Boden abheben lässt. Dieses Umfeld bildete den idealen Nährboden für Indexfonds, denn mit einer solchen passiven Geldanlage konnten Investoren zu sehr geringen Kosten an den Wertsteigerungen teilhaben.

Verändertes Marktumfeld

Doch jetzt, da die Notenbanker zum Rückzug blasen, keimt bei den aktiven Fonds neue Hoffnung auf. Sind doch wieder vermehrte und heftigere Kursschwankungen zu erwarten, wie man sie zuletzt im Oktober beobachten konnte. Auch sollten fundamentale Daten, die Aufschluss über die Verfassung der einzelnen Unternehmen geben, wieder stärker als bisher den Aktienkursverlauf beeinflussen. Dieser Trend zu vermehrter Differenzierung bietet eigentlich günstige Rahmenbedingungen für Fondsmanager, um mit einer geschickten Titelselektion eine überdurchschnittliche Performance ihrer Fonds zu erzielen oder zumindest besser abzuschneiden als der entsprechende Vergleichsindex.

Ihre Bewährungsprobe während der Oktober-Turbulenzen liessen sie jedoch ungenutzt verstreichen. Schlimmer noch: Während der weltweit wichtigste Aktienindex, der S & P 500 in den USA, im letzten Monat knapp 7 Prozent einbüsste, verloren die auf grosse US-Unternehmen ausgerichteten aktiven Fonds in Amerika im Durchschnitt gar 7,5 Prozent an Wert. Dies war zugleich das schlechteste Monatsergebnis seit dem September 2011, wie die «Financial Times» mit Verweis auf Berechnungen der Bank of America berichtete.

Höhere Gebühren ohne Mehrrendite

Einmal mehr sehen sich Anleger damit vor die Frage gestellt: Warum sollen sie für aktiv verwaltete Anlagevehikel deutlich höhere Gebühren zahlen, wenn für sie unter dem Strich nicht nur keine höhere Rendite, sondern im Gegenteil ein geringerer Anlageerfolg herausschaut als mit «billigen» Indexfonds. Laut dem US-Vermögensverwalter Vanguard, dem weltweit zweitgrössten Anbieter von Indexfonds, betrug 2016 die mittlere Kostenquote von Indexprodukten 0,11 Prozent, verglichen mit 0,63 Prozent für aktive Fonds. Letztere müssten also eine Mehrrendite von mindestens einem halben Prozentpunkt erbringen, um Anleger für die höheren Kosten zu entschädigen.

Auch bei einem längeren Beobachtungszeitraum hellt sich das Bild für aktive Fonds nicht auf. Von 2002 bis und mit 2017 sind 70 Prozent und mehr der aktiven Fonds hinter den selbst gesteckten Richtmarken zurückgeblieben, wie Vanguard errechnet hat. Für Fonds, die Schweizer Aktien enthalten, sieht die Bilanz noch vergleichsweise günstig aus: «Nur» gut 50 Prozent haben die Benchmark verfehlt. Zählt man dazu aber noch jene Fonds hinzu, die während der beobachteten 15 Jahre geschlossen wurden, steigt der Anteil ebenfalls über die 70-Prozent-Marke.

Grosses Wachstumspotenzial für Indexfonds

Das enttäuschende Abschneiden der aktiven Fonds mag erklären, weshalb den Indexfonds ein anhaltend dynamisches Wachstum vorausgesagt wird. Der Unternehmensberater EY veranschlagte das Volumen der Börsen-gehandelten Indexfonds (ETF), der wichtigsten Untergruppe innerhalb der Indexprodukte, in einer im letzten Jahr erschienenen Studie bis 2020 auf 7,6 Billionen Dollar. Ausgehend von den 5,12 Billionen , die im Juli in ETF investiert waren, entspricht dies einer Zunahme um annähernd 50 Prozent – wobei sich das ETF-Volumen schon in den letzten fünf Jahren mehr als verdoppelt hat.

Nimmt die Korrelation zwischen den Wertpapieren zu?

Der ungebrochene Vormarsch der Indexfonds wirft indes Fragen auf, auch bei unabhängigen Beobachtern. Wird die Preisfindung an den Börsen beeinträchtigt, wenn ein immer grösserer Teil der Anlagegelder nicht aufgrund von Aktienanalysen, sondern einfach mit Blick auf die Zugehörigkeit zu einem Index investiert wird? Bewegen sich deswegen die Kurse der einzelnen Aktien zunehmend im Gleichschritt, oder wie es Fachleute formulieren: Nimmt die Korrelation zwischen den Wertpapieren zu? Steigt gleichzeitig auch die Gefahr abrupter Kurssprünge und -einbrüche?

Stresstest steht noch aus

Die von Vanguard durchgeführten Analysen zum US-Aktienmarkt fördern – wenig überraschend – keine solchen potenziell gefährlichen Nebenwirkungen zutage. Demnach ist in den letzten Jahren weder ein vermehrt erratisches Kursbild zu beobachten, noch hat sich die Streuung bei der Kursentwicklung der einzelnen Aktien verringert. So mag es fürs Erste beruhigend klingen, dass der weltgrösste Handelsplatz für Aktien offenbar reibungslos funktioniert, zumal dort Indexfonds – mit einem Anteil von rund 45 Prozent an den gesamten Aktienfondsvermögen – mit Abstand am stärksten verbreitet sind.

Niemand kann heute aber abschätzen, wie sich Indexfonds in einer länger andauernden Phase sinkender Wertpapierkurse verhalten und wie stark sie dann das Marktgeschehen prägen werden. Ihre rasante Verbreitung bei Gross- und Kleinanlegern erfolgte vor dem Hintergrund eines zehnjährigen Börsenhöhenflugs. Einen echten Stresstest mussten diese Vehikel bisher nicht bestehen. (Redaktion Tamedia)