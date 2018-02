Vermieter senken Preise für Wohnungen mehrfach

Noch mehr leere Mietwohnungen

Die jüngste Studie der Credit Suisse (CS) sieht einen Immobilienmarkt, der von verschiedenen Faktoren bedrängt wird - jedoch gerade rechtzeitig Hilfe von der Konjunktur erhält. Der kräftig und breit abgestützte Wirtschaftsaufschwung werde die Nachfrage in allen Segmenten beleben, heisst es in der Studie zum Schweizer Immobilienmarkt 2018. Wie viel der konjunkturelle Rückenwind in den einzelnen Teilmärkten bewirken könne, hänge jedoch stark von der jeweiligen Ausgangslage ab.



So befürchtet die CS, dass sich die Aussichten auf dem Meitwohnungsmarkt weiter trüben - obwohl der wirtschaftliche Aufschwung die Nachfrageseite stabilisieren dürfte. Die Konjunktur werde das Wachstum der Leerstände zwar bremsen, «jedoch nicht aufhalten können».



Denn dank hoher Renditeprämien lassen sich die Investoren von den steigenden Risiken nicht abschrecken und investieren weiter in den Mietwohnungsmarkt. Daher nehmen die Leerstände laut CS erneut deutlich zu und kommen im Bereich von rund 2,5 Prozent zu liegen. Das führt zu einem fortgesetzten Rückgang der Angebotsmieten um rund 1 Prozent.



Wohneigentum wird teurer



Gleichzeitig sieht die Studie beim Wohneigentum eine Rückkehr zu steigenden Preisen: Der Rückgang der Wohneigentumspreise, der im Anschluss an den 14 Jahre dauernden Preisanstieg zu beobachten war, sei bereits wieder Geschichte. Das gilt auch für die Preise im gehobenen Segment.



Einerseits verschafft der Wirtschaftsaufschwung dem Wohneigentumsmarkt neue Nachfrageimpulse, andererseits wird der erneute Preisanstieg durch die in den letzten Jahren stetig abnehmende Bautätigkeit im Eigentumssegment begünstigt. Die CS geht daher von anhaltend tiefen Leerständen und einem soliden Preiswachstum von 2 bis 2,5 Prozent in den allermeisten Regionen aus.



Die Bank glaubt aber nicht, dass der überhitzte Eigentumsmarkt ein Comeback feiert: Das hohe Preisniveau sowie die regulatorischen Massnahmen dürften die Wirkung der Nachfragebelebung weitgehend neutralisieren. Längerfristig werde zudem die Demografie die Nachfrage dämpfen: Die Babyboomer erreichen allmählich ein Alter, in dem die Nachfrage nach Wohneigentum abnehme. (sda)