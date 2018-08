Warum stemmt sich die SNB nicht gegen den Euro-Franken-Taucher?

Die Turbulenzen um die türkische Lira haben den Euro auf Talfahrt geschickt. Am Morgen fiel er zeitweise auf den tiefsten Stand seit zwölf Monaten. Ein Euro kostete kurzzeitig 1,1365 US-Dollar und damit so wenig wie zuletzt im Juli 2017. Zum Franken markierte der Euro im frühen Handel bei 1,1286 – das ist der niedrigste Stand seit August 2017. Der Schweizer Leitindex SMI startete mit einem Minus von bis zu 0,7 Prozent in den Handel.

Schlechte Nachrichten für die Schweizerische Nationalbank: Der Euro verliert an Wert gegenüber dem Franken. (Bild: Screenshot Finanzen.ch)

Im Mai hatte der Euro-Franken-Kurs noch bei 1,19 gelegen. Trotz des Absturzes habe die Schweizerische Nationalbank (SNB) wohl noch nicht am Devisenmarkt eingegriffen, sagt Thomas Flury, Chef-Währungsanalyst der UBS. Die neuesten Zahlen zu den Sichtguthaben bei der SNB stammen vom letzten Dienstag. Sie lassen laut Flury keine bedeutenden Interventionen erkennen. «Der aktuelle Euro-Franken-Kurs ist noch nicht so tief, dass er die Schweizer Wirtschaft stark beeinträchtigen würde», sagt Flury. Diese habe sich vor allem in den letzten Quartalen relativ stabil entwickelt. «Es wäre deshalb für die Nationalbank noch zu früh, zu intervenieren und damit ihr Pulver bereits jetzt zu verschiessen.»

Flury erwartet eine Intervention erst dann, wenn der Euro zum Franken auf unter 1,10 sinkt und der europäische Wirtschaftsraum stark unter Druck gerät. Das scheine im Moment noch nicht der Fall zu sein. «Europäische Banken sind zwar mit nennenswerten Beträgen in der Türkei engagiert, aber sie wurden von der Europäischen Zentralbank enorm stabilisiert.» Die Verwerfungen rund um die Türkei sollten sie deshalb wegstecken können.

Mehr als 7 Lira für einen Dollar

Der Absturz der türkischen Lira ist derweil in der Nacht auf heute weitergegangen. Ein Dollar war zwischenzeitlich mehr als 7 Lira wert, dann stieg der Kurs wieder auf 6,80 Lira. Auch die Istanbuler Börse hat weiter nachgegeben. Bis zum Mittag sackte der Leitindex ISE 100 um nahezu 4 Prozent ab, nachdem die Kurse bereits vor dem Wochenende eingebrochen waren. Die Indizes in Ostasien und Australien gingen zum Wochenstart ebenfalls nach unten, der Nikkei-Index in Japan lag zwischenzeitlich fast zwei Prozent im Minus. Ende letzter Woche hatte die Türkei-Krise schon die Kurse in Europa und den USA belastet. Erfasst werden auch zunehmend Währungen von grossen Schwellenländern.

Plus 36 Prozent in einer Woche: Der Dollar war am Morgen zwischenzeitlich mehr als 7 türkische Lira wert. (Bild: Screenshot Finanzen.ch)

Nun will die Türkei gegen negative Kommentare zur Wirtschaft in sozialen Netzwerken vorgehen. Entsprechende rechtliche Massnahmen gegen solche Mitteilungen würden eingeleitet, teilte das türkische Innenministerium mit. Seit dem 7. August seien 346 Nutzerkonten auf sozialen Netzwerken ausgemacht worden, in denen der Verfall der Landeswährung Lira auf provozierende Art und Weise kommentiert wurde.

Die türkische Bevölkerung leidet unter dem Kursverfall ihrer Währung: Wechselstube in Ankara. (Bild: Keystone)

Sorge um europäische Banken

Die «türkische Sommergrippe» verschrecke die Finanzmärkte, schreibt die Zürcher Kantonalbank. In Europa nehmen laut den Analysten die Sorgen über eine Ansteckungsgefahr europäischer Banken mit starkem Engagement in der Türkei zu. Die höchsten ausstehenden Forderungen gegenüber türkischen Schuldnern haben demnach spanische (82,3 Milliarden Dollar), französische (38,4 Milliarden Dollar) und italienische Banken (17 Milliarden Dollar). Vor allem die spanische Bank BBVA sei stark exponiert, daneben die italienische Unicredit, die niederländische ING, die britische HSBC und die französische Grossbank BNP Paribas.

Vereinzelte Banken hätten zwar ein deutliches Exposure in der Türkei, sagt auch Elias Hafner, Devisenexperte der ZKB. Für die Mehrheit der Branche stimme dies aber nicht. Daher seien die Risiken für den gesamten Sektor auch eher überschaubar. Öl ins Feuer habe aber die Europäische Zentralbank mit ihrem Wirtschaftsbericht gegossen, in dem sie vor steigenden Risiken für das globale Wachstum aufgrund steigender protektionistischer Tendenzen warnt. Zu diesen beiden Punkte gesellt sich laut Hafner noch die Diskussion um das italienische Haushaltsbudget, das in den letzten Tagen ebenfalls für eine erhöhte Nervosität gesorgt habe. Von den drei Einflussfaktoren stelle die Türkei aber ohne Frage den entscheidendsten dar, ist sich Hafner sicher. «Die Türkei hat strukturelle Probleme und die dortige Situation könnte sich durchaus noch akzentuieren.»

Der türkische Präsident Erdogan machte am Wochenende US-Präsident Donald Trump für die Talfahrt der Lira verantwortlich. Die türkische Zentralbank hat angekündigt, «alle notwendigen Massnahmen» zur Wahrung der Finanzstabilität zu ergreifen. Finanzminister Berat Albayrak kündigte einen Aktionsplan für Banken und die Realwirtschaft an.

Am Freitag hatte Trump eine Verdoppelung der Sonderzölle auf Stahl und Aluminium aus der Türkei angeordnet. Erdogan drohte daraufhin mit einer wirtschaftlichen und politischen Abkehr vom Westen und kündigte eine stärkere Hinwendung zu Russland, China und der Ukraine an. Die Türkei habe Alternativen, schrieb Erdogan in einem Meinungsartikel in der «New York Times» vom Wochenende. (fko/sda/AWP)