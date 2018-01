Was ein Teppich mit dem Brexit zu tun hat

Er ist knapp 70 Meter lang und stammt aus dem 11. Jahrhundert: Der Teppich von Bayeux schildert die Eroberung Englands durch den Normannenherzog Wilhelm den Eroberer im Jahr 1066. Jetzt soll er nach 950 Jahren zum ersten Mal Frankreich verlassen. Der französische Präsident Emmanuel Macron will Grossbritannien das berühmte Stück, das auch als erster Comicstrip der Welt bezeichnet wird, ausleihen.

Macron sagte, die Leihgabe sei Teil der Anstrengungen, die kulturellen Verbindungen zwischen Frankreich und Grossbritannien zu vertiefen und einen «gemeinsamen Teppich zu knüpfen» – sogar in Zeiten, in denen der Brexit neue Unsicherheiten in die Beziehung brächte.

Stein der Rosette gegen Teppich

Bis der Teppich in Grossbritannien ankommt, dürfte es noch einige Jahre dauern. Denn zunächst muss er restauriert werden. Der Zeitung «Telegraph» zufolge soll er 2022 und damit vermutlich nach dem EU-Austritt im British Museum in London ausgestellt werden. Bereits jetzt werden Dutzende Interpretationen und Theorien aufgestellt, was das Angebot Macrons heissen soll. Gewisse Brexit-Befürworter deuten es als Geste der Franzosen, auch nach dem Brexit kooperieren zu wollen. Die Warnungen von Brexit-Gegnern, ein EU-Austritt würde Grossbritannien isolieren, wollen sie so entkräften.

Der konservative Politiker Tom Tugendhat schlug etwa vor, den Franzosen im Gegenzug den berühmten Stein von Rosetta auszuleihen, der sich im British Museum in London befindet.

Farage mit Teppich-Krawatte

Andere zweifeln derweil den guten Willen hinter der Geste Frankreichs an. Auf Twitter sehen das Teppich-Angebot gewisse Kommentatoren sogar als Stichelei gegen die Briten. «Zeigt der Teppich nicht die historische Niederlage der Engländer gegen die Europäer?», fragt dieser Nutzer.

Hmmm ... ????

Doesn't the Bayeux Tapestry depict the histotic defeat of the English by Europeans? https://t.co/GN6EJR00si — Brexit Bin ???????? ???????? #FBPE (@BrexitBin) 17. Januar 2018

Der konservative Parlamentarier Ron Redwood tweetete: Obwohl die Leihgabe wohl gut gemeint sei, zeige der Teppich die Invasion Englands und die Tötung des Königs.

Mr Macron comes with a rare gift-a loan the Bayeux tapestry to the UK. While I'm sure the offer is well meant, I will pass over the unfortunate truth that it depicts an invading French army killing England’s King & many in his army before taking over the govt of our kingdom. — John Redwood (@johnredwood) 18. Januar 2018

Auch Nigel Farage, vormals Chef der EU-kritischen Ukip und Brexit-Vorkämpfer, wurde im Jahr 2014 mit einer Krawatte mit einem Teppich-von-Bayeux-Muster fotografiert. Vom britischen «Telegraph» gefragt, warum, antwortete er: «Weil es das letzte Mal war, dass wir angegriffen und erobert wurden.» Könnte so interpretiert werden, dass die Krawatte also eine Mahnung sei, sich nicht mehr vom Kontinent bevormunden zu lassen.

«Brillanter Schachzug»

Der britische «Mirror» schreibt derweil, das Ausleihen des Teppichs könnte ein «brillanter Schachzug für die Brexit-Gegner sein». Denn die normannische Invasion, die der Teppich zeigt, habe damals die englische Wirtschaft zum Brummen gebracht, den Bürgerkrieg beendet, das erste Steuersystem und ein Rechtssystem eingeführt. «Gerade wenn Umfragen zeigen, wie die Ernüchterung mit einem harten Brexit steigt, werden wir bombardiert mit Bildern einer erfolgreichen europäischen Integration», so die Zeitung. Auch der «Guardian» nennt die Leihgabe «genauso politisch wie grosszügig».

Video – Juncker zu den Brexitverhandlungen

Jean-Claude Juncker verkündet in Brüssel «ausreichende Fortschritte»: Die Lösung für den Start in die zweite Verhandlungsphase ist unter Dach und Fach. (8. Dezember 2017)

Der «Economist» weist ebenfalls darauf hin, dass die normannische Invasion die Vorteile der europäischen Integration angezeigt hätte. Die Normannen hätten Handelsdeals eingefädelt, die zu gesteigerten Exporten aus der Insel geführt hätten. Besonders englische Wolle sei auf dem europäischen Kontinent ein Hit gewesen. Das BIP sei nach der Eroberung Englands zwei- bis dreimal so stark gewachsen wie vorher. Im Gegensatz: «Der ökonomische Effekt von Grossbritanniens Austreten aus europäischen Handelskreisen dürfte nicht so gütig ausfallen», schreibt der «Economist».

Kunstwerke, um Brexit rückgängig zu machen

Der «Mirror» stellt bereits in einem nicht ganz ernst gemeinten Artikel weitere Forderungen an Europa: «Sieben Kunstwerke, die die EU uns ausleihen soll, wenn sie den Brexit rückgängig machen will.» Darunter sind unter anderem «Der Schrei» von Edvard Munch, die Wasserlilien von Claude Monet und die Mona Lisa.

Auch auf Twitter überschlagen sich die Kommentare zum Teppich: Man habe mit der EU für nach dem Brexit Handelsabkommen abschliessen wollen und habe stattdessen einen Teppich erhalten, schreibt dieser Nutzer:

Us: “when we leave the EU can we have like, trade deals and stuff?”

France: *rummages in attic*

France: “you may have this old tapestry”

Us:

Us: Bon — Mollie Goodfellow (@hansmollman) 17. Januar 2018

Bayeux Tapestry seems to have a lot of material relevant to #Brexit#BBCQT pic.twitter.com/bChwYNSic1 — Dr Andrew Mackay (@drandrewmackay) 18. Januar 2018

My country went for Brexit and all I got was this lousy tapestry.#bbcqt — Martin Mor (@MartinMorComedy) 18. Januar 2018

