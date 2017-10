Was vom Rekordgewinn der SNB am Ende verteilt wird

Im dritten Quartal des laufenden Jahres hat die Schweizerische Nationalbank einen Rekordgewinn erzielt: Auf ganze 32,53 Milliarden beläuft er sich alleine für die drei Monate von Juli bis September. Da im Vorquartal noch ein Verlust von 6,7 Milliarden Franken resultierte und im ersten ein Gewinn von 7,9 Milliarden, beläuft sich der Gesamtgewinn für das laufende Jahr bisher auf 33,7 Milliarden Franken. Dabei spielen wie meist nicht Geldflüsse die Hauptrolle, sondern Bewertungsänderungen.

So wird der Gewinn hauptsächlich von den gigantischen Fremdwährungsreserven der SNB getrieben. Alleine die Abwertung des Frankens im dritten Quartal hat ihm Schub verliehen. Anfang Juni notierte der Franken noch mit einem Preis von unter 1,09 Euro. Ende September lag der Preis fast bei 1.15 Franken. Da die Devisenanlagen der SNB sich mittlerweile auf die gigantische Summe von 761 Milliarden Franken belaufen (sie machen fast 94 Prozent der SNB-Bilanz aus), führen Wertänderungen bei den Währungen, aber auch Änderungen der Kurse der Anlagen, in die die SNB die Devisen investiert hat, zu sehr starken Ausschlägen beim Gewinn der Notenbank.

Treiber sind die Währungsreserven

Insgesamt beläuft sich der Gewinn auf den Fremdwährungspositionen auf 30,3 Milliarden Franken. Der wechselkursbedingte Gewinn hat daran einen Anteil von 10,5 Milliarden Franken. Der Anteil des günstigen Börsenverlaufs im letzten Quartal ist mit einem Gewinn auf Aktienanlagen von 14,4 Milliarden Franken sogar noch höher. Den Rest machen Zins- und Dividendenerträge aus, während die Notenbank auf Anleihen einen Kursverlust von 4 Milliarden erlitt.

Zum Gewinn mit 2,3 Milliarden beigetragen hat ausserdem der Anstieg der Goldpreise. Den Goldbestand selbst hat die Notenbank nicht verändert. Die Zunahme des Goldpreises gleichzeitig mit einer Abschwächung des Frankens ist aussergewöhnlich. Weil beiden die Funktion eines sicheren Hafens zugeschrieben wird, bewegen sie sich gewöhnlich in die gleiche Richtung. Der Gewinnbeitrag der Negativzinsen – eigentlich Gebühren auf den Einlagen von Banken bei der Notenbank – beläuft sich auf rund 1,5 Milliarden Franken.

Bedingungen für Maximalauszahlung weit übertroffen

Bleibt die Frage, was mit diesem gigantischen Gewinn geschieht. Vorerst noch gar nichts, denn wie bei jedem Unternehmen hängt die Gewinnverteilung vom Jahresgewinn ab. Und dieser kann sich noch deutlich verändern, wie die ausgeprägten Unterschiede bei den Erfolgen in den bisherigen Quartalen zeigen und eben weil Währungs- und wie Marktkurse schwanken können. Aber selbst wenn die SNB im letzten vierten Quartal den Jahresgewinn noch weiter steigern würde, hätte das auf den ausbezahlten Gewinn nicht mehr Einfluss, als wenn sie im vierten Quartal keinen weiteren Rappen mehr Gewinn schreiben würde.

Das liegt daran, dass für die auszubezahlenden Gewinne Höchstsummen existieren. Das gilt sowohl für jene an Bund und Kantone als auch für die Dividenden an die Aktionäre der Bank. Immerhin ist es sehr wahrscheinlich, dass die vereinbarte Höchstsumme von 2 Milliarden Franken an den Bund (der ein Drittel davon erhält) und an die Kantone (die zwei Drittel erhalten) auch zur Auszahlung kommt. Der Betrag würde nur geringer ausfallen, wenn die SNB im letzten Quartal des Jahres einen Verlust schreibt, der rund 27,2 Milliarden Franken übersteigt.

Komplexe Auszahlungsbedingungen

Denn die Vereinbarung der Nationalbank mit Bund und Kantonen sieht vor, dass eine erste Milliarde Franken verteilt werden kann, wenn die sogenannte Ausschüttungsreserve dies zulässt. Die Ausschüttungsreserve ergibt sich aus dem Gewinn minus einer Rückstellung an die Währungsreserven und minus der Dividenzahlung – aber plus dem Gewinnvortrag aus dem Vorjahr. Sonst muss die Zahlung entsprechend gekürzt werden, denn negativ darf die Ausschüttungsreserve nicht werden. Eine zweite Milliarde wird ausbezahlt, wenn sich die Ausschüttungsreserve selbst nach dieser Zahlung noch auf mindestens 20 Milliarden Franken beläuft.

Allein schon der Gewinnvortrag aus dem Vorjahr beläuft sich auf 20 Milliarden Franken. Zusammen mit dem Gewinn bis zum dritten Quartal ergibt das einen Betrag von 53,7 Milliarden Franken. Wie im letzten Jahr wird die SNB daraus wohl erneut zusätzliche Rückstellungen von 8 Prozent auf ihren Währungsreserven bilden, also rund 5 Milliarden Franken. Ebenfalls wie in den Vorjahren kommen noch 1,5 Milliarden für Dividenden an die Aktionäre weg (das entspricht den maximal vorgesehenen 6 Prozent gemessen am nominalen Aktienkapital der SNB). Damit verbleiben 47,2 Milliarden Franken Ausschüttungsreserve bei einem unveränderten Gewinn bis Jahresende. So erklären sich die erwähnten 27,2 Milliarden Franken Verlust, die die SNB im vierten Quartal übersteigen müsste, damit die Ausschüttungsreserve sich Ende Jahr nicht mehr auf 20 Milliarden beläuft, und damit deshalb die zweite Milliarde nicht mehr ganz zur Auszahlung an Bund und Kantone gelangt. (baz.ch/Newsnet)