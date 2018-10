«Wir haben keine Anzeichen für eine Überhitzung»

Sorgen dominieren IWF-Treffen

Bei der Jahrestagung von Internationalem Währungsfonds (IWF) und Weltbank im indonesischen Nusa Dua auf Bali ging es vor allem um eine Lösung des von US-Präsident Donald Trump angefachten Handelsstreits. Der deutsche Finanzminister Olaf Scholz wertete es als positives Signal, dass eine vorläufige Einigung auf einen Verzicht von Strafzöllen zwischen den USA und der EU gelang. Gut sei auch, dass das Freihandelsabkommen zwischen den USA, Mexiko und Kanada gerettet werden konnte.



Hinter dem Konflikt mit China steht auch ein Kampf um die ökonomische Vorherrschaft. Trotz des Konflikts sind die chinesischen Exporte im September unerwartet stark gestiegen. Wie der Zoll in Peking mitteilte, legten die Ausfuhren in US-Dollar berechnet um 14,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zu. Der Handelsüberschuss mit den USA erreichte einen Rekordwert von 34 Milliarden US-Dollar, was die Spannungen weiter erhöhen könnte.



Kritisiert den IWF: Steven Mnuchin. 12. Oktober 2018. Bild: Johannes P. Christo/Reuters



US-Finanzminister Steven Mnuchin kritisierte in dem Zusammenhang auch den IWF. Der Währungsfonds müsse deutlicher machen, wie bestimmte der 189 Mitgliedsländer unfaire Praktiken beim Handel und beim Umgang mit ihren Währungen anwenden. Dies dürfte sich auf China bezogen haben.



Einfluss Chinas wächst



Ein weiterer Risikofaktor ist Italien. Die Regierung hält nach Angaben des auf Bali anwesenden Finanzministers Giovanni Tria an ihren Plänen fest – auch wenn die Zinsen auf Staatsanleihen steigen und es für Italien somit teurer wird, Schulden zurückzuzahlen. Die populistische Fünf-Sterne-Bewegung und die rechte Lega wollen neben einer Absenkung des Rentenalters eine Grundsicherung einführen.



An der Tagung geriet immer stärker China in den Fokus. Das Land baut schrittweise seinen weltweiten Einfluss aus, auch durch eine aggressive Handelspolitik und Milliardenkredite für zahlreiche Staaten. Die 22 Mitglieder des Pariser Clubs – darunter wichtige G20-Staaten wie Deutschland, die USA, Japan, Frankreich, Grossbritannien und Russland – haben vergleichbare Kreditregeln. Sie verhandeln regelmässig über grössere Schuldennachlässe, zum Beispiel im Fall Afghanistans. China fühlt sich bisher nicht an diese Kredit- und Schuldenregeln gebunden. Kritiker werfen Peking vor, mit umfangreichen Krediten andere Länder gefügig machen zu wollen.