Am Flughafen Frankfurt geht fast nichts mehr

In Deutschland haben am frühen Dienstag neue Warnstreiks im öffentlichen Dienst begonnen. Am grössten Flughafen des Landes in Frankfurt legten Beschäftige der Flugzeugabfertigung und der Feuerwehr die Arbeit nieder. Auch die Flugsicherheitskontrolle ist betroffen.

Flugreisende müssten sich am Dienstag am Airport Frankfurt ganztägig auf erhebliche Einschränkungen einstellen, sagte ein Sprecher des Flughafenbetreibers Fraport.

Due to a public sector strike at airports across Germany on Tuesday, April 10, major disruptions and flight cancellations are also expected at Frankfurt Airport (FRA).

We recommend that passengers check the status of their flight and contact their airline.