Ausgerechnet Airbus

Ende September hat die US-Regierung angekündigt, man werde die kanadischen Flugzeuge des Typs C-Series, welche die Swiss als Erstkunde fliegt, mit einem Strafzoll von 220 Prozent belegen. Sie seien mit unzulässiger Staatshilfe der Provinz Québec und der kanadischen Regierung entwickelt und gebaut worden. Man schätze Kanada als Partner und Nachbar zwar sehr, aber man wolle ein «plain playing field» ein ebenes Spielfeld für alle, hiess es.

Angestossen wurde der ziemlich plumpe Entscheid vom heimischen Hersteller Boeing, seines Zeichens via Militäraufträge einer der grössten Empfänger von Staatsgeld weltweit. Unterstützt wurde er zudem von den Politikern des tiefen US-Südens, viele davon bibelfeste America-First-Republikaner. Allerdings ging es Boeing gar nicht um ein «ebenes Spielfeld». Es ging vor allem um ein leeres Spielfeld. Denn Boeing hat seit zehn Jahren kein so kleines Flugzeug wie die C-Series mehr gebaut.

Allerdings hiess es aus US-Luftfahrtkreisen, Boeing wolle das Baby ertränken, bevor es gross würde, schliesslich hätte man Airbus seinerzeit auch unterschätzt.

Wut in Kanada

In Kanada war man bezeichnenderweise wütend über den unzuverlässigen Nafta-Partner und dröhnte über die Grenze, Boeing erhalte mindestens so viel Staatshilfe und überhaupt würden unter den Sanktionen vor allem auch US-Zulieferer leiden, die grosse Komponenten für die C-Series oft auf eigenes Risiko entwickelt haben und nun von ihrer eigenen Regierung um die Früchte ihrer Arbeit betrogen würden.

Extrem kleinlaut war man zu der Sache dagegen in Grossbritannien. Dort betonen die Brexit-Konservativen bei jeder Gelegenheit ihre angeblich tolle und nun viel wichtigere «Special Relationship» mit den USA. Denn einer der ganz wenigen indiskutablen wirtschaftspolitischen Erfolge der Torys ist die Ansiedlung und vor allem der Ausbau der Produktion von Bombardier in der nordirischen Hauptstadt Belfast.

Auf dem Territorium jener Werft, die vor 110 Jahren die «Titanic» gebaut hat, entsteht alles, was an der C-Series aus Kohlefasern oder Kunststoff ist: Flügel, Leitwerk, Interieur. 4500 Leute beschäftigt Bombardier allein in Belfast, in einer Region, in der es sonst nur Jobs bei der Verwaltung gibt, in einer Region, die noch immer an Londons Tropf hängt und über der noch immer die drohende Wolke der «Troubles», der blutigen Unruhen hängt. Und da drohen die Republikaner-Elefanten schon mit ihren ersten wirtschaftspolitischen Schritten die viel gepriesene «Special Relation» der Brexit-Torys kurzerhand zu zertrampeln.

Inbegriff des vereinten Europas

Zum Glück gibt es da noch das geschmähte Europa. Kaum drei Wochen nach Trumps Strafzölle-Ankündigung hat Airbus 50,1 Prozent am Bombardier CSeries-Programm übernommen. Ausgerechnet Airbus, dieser Inbegriff des vereinigten Europas, diese Inkarnation des Euro-Beamtentums und des Eurokratismus. Für Airbus ist das ein goldener Schritt. Das Unternehmen muss sich keine Gedanken mehr machen um die zu schweren und deshalb unverkäuflichen A318 und die ebenfalls unwirtschaftlichen und schlecht verkäuflichen A319. Das macht nun Bombardier viel besser. Dafür braucht es sich nicht mehr vor einem allenfalls noch grösseren C-Series zu fürchten, der die Cash Cow A320 Neo angreifen könnte.

Doch noch besser ist es für Bombardier. Zwar hat man jetzt nur noch eine Minderheitenbeteiligung am eigenen, unter so vielen Opfern zur Marktreife gebrachten Projekt. Doch die Marktmacht von Airbus wiegt das längstens auf. Denn Airbus wird alle CSeries-Flugzeuge für den US-Markt in seinem 2015 eröffneten Montagewerk in Mobile, Alabama, fertigstellen – mitten im tiefen US-Süden, bei den bibelfesten America-First-Republikanern.

Man ist da in guter Gesellschaft. In unmittelbarer Nachbarschaft haben sich auch viele europäische und japanische Autobauer mit ihren «Trans-Plants», den transplantierten Fabriken versammelt. Und keine halbe Autostunde nördlich von Mobile, in McIntosh, sind die Strassenschilder das Who-is-who der europäischen Chemie-Industrie.

Viel Goodwill gekostet

Mit der Endmontage in Alabama steht auf den kanadischen Flugzeugen «Made in USA», und die Strafzölle gegen Bombardier sind vom Tisch. Die Jobs in Kanada und bei den US-Zulieferern sind gerettet, und erst recht jene im politisch labilen Belfast. Die republikanischen Politiker des US-Südens werden es sich künftig genau überlegen, ob sie noch einmal Trump und Boeing bei protektionistischen Winkelzügen unterstützen wollen, zumal Boeing vor allem in der ur-demokratischen Region um Seattle produziert. Boeing und die US-Regierung haben sich bis auf die Knochen blamiert. Ihr protektionistischer Schachzug dürfte sie beide im In- wie im Ausland viel Goodwill gekostet haben. Während das Donald Trump wahrscheinlich egal ist, dürfte das bei Boeing anders aussehen. Denn die Luftfahrtbranche hat ein langes Gedächtnis, ist sehr nachtragend – und seit dem Airbus-Bombardier-Deal dröhnt sie vor Häme.

Und dann sind da noch die Special-Relation-Brexiteers diesseits des Teichs. Sie sehen aus wie rotznasige, kurzhosige Schulbuben, die ihr Glück kaum fassen können. Ihr Steinwurf hat das grosse Fenster um Haaresbreite verfehlt – dank dem verhassten, aber doch gnädigen Europa. (Basler Zeitung)