Basel wird immer mehr zur Stadt der Reichen

«In Basel gibt es rund 100'000 Wohnungen. 72 Prozent der Einwohner sind Mieter, lediglich zehn Prozent leben in einer Genossenschaftssiedlung», sagte gestern Donato Scognamiglio, Chef des Zürcher Immobiliendienstleisters Iazi, in der Messe Basel.

Vor rund 300 Interessierten präsentierte er den jährlich erscheinenden Eigenheimindex der Basler Kantonbank. Einfamilienhäuser seien «weiterhin fast unbezahlbar», sagte er, deshalb liege der Anteil der Mieterinnen und Mieter rund zwölf Prozent über dem Schweizer Durchschnitt. Ein Haus mit 550 Quadratmetern Fläche, 160 Quadratmetern Nettowohnfläche, sechs Zimmern sowie zwei Badezimmern koste inzwischen 1,8 Millionen Franken, sagte er. Lediglich im Kleinbasel Ost sowie im Iselin-Quartier seien Häuser noch ab 1,55 Millionen Franken zu haben. Den durchschnittlichen Preis für einen Quadratmeter Bauland in Basel bezifferte Scognamiglio auf 2000 Franken.

Baselbiet auf dem Niveau der Schweiz

Ein Blick auf die Preisentwicklung macht deutlich, wie gut jemand investiert hat, wenn er vor 20 Jahren Wohneigentum in Basel erworben hat. Zwischen 1998 und 2018 erhöhte sich der Wert seiner Immobilie um 115,9 Prozentpunkte. Zum Vergleich: In Baselland waren es 86,2. Damit bewegte sich das Baselbiet auf dem Niveau der Schweiz (83,7).

Im gleichen Tempo dürften die Basler Immobilienpreise in Zukunft aber nicht mehr wachsen. Vor allem Eigentumswohnungen gerieten 2018 etwas unter Druck. Ihre Preise gingen um 1,4 Prozent zurück. Dies allerdings auf einem hohen Niveau. Die Durchschnittspreise lagen noch immer bei knapp 1,1 Millionen Franken. Bei den Einfamilienhäusern fiel der Rückgang mit 0,4 Prozent geringer aus. Im schweizerischen Durchschnitt legten Eigentumswohnungen um 0,3 Prozent an Wert zu, bei Einfamilienhäusern sogar um 1,3 Prozent.

In einem von Iazi entwickelten Ranking unter 921 Standorten kam Basel-Stadt im letzten Jahr auf den 92. Rang. Damit ist die Rheinstadt einer der Top-Ten-Standorte der Schweiz. Im Bereich Wohnen und Immobilien schnuppert sie sogar an einem Podestplatz. 2018 rangierte sie auf Platz 8.

Einsame Spitze ist die Stadt bereits bei Mobilität und Verkehr. Wenn es aber um die Sicherheit ihrer Bewohner geht, wird die Schattenseite der Rheinstadt deutlich: Platz 920. Auch bei der Steuerbelastung (Rang 632) gibt es noch viel Luft nach oben, bei der Versorgung gehört Basel (Platz 235) zum ersten Viertel. Etwas schlechter (Platz 264) schneidet die Stadt beim Arbeitsmarkt ab. Auch bei der Bevölkerungsstruktur (Platz 634) ist sie weit davon entfernt, zur Spitze zu gehören.

Wohl auch als Folge der hohen Immobilienpreise wächst Basel gemäss Scognamiglio alles andere als dynamisch. Zwischen den Jahren 2000 und 2017 nahm die Bevölkerung lediglich um drei Prozent zu. Etwas Schub habe es erst ab 2011 gegeben. Zum Vergleich: Im selben Zeitraum ist Zürich um 21 Prozent gewachsen und die Schweiz um 18 Prozent. Zur Ehrenrettung von Basel sei jedoch gesagt, dass die Bundeshauptstadt Bern in dieser Zeit gleich 15 Prozent ihrer Einwohner verloren hat.

Angesichts des geringeren Bevölkerungswachstums erstaunt es nicht, dass die Wohnbautätigkeit im selben Zeitraum vergleichsweise dürftig ausfiel. Während in der Schweiz pro 1000 Einwohner sechs Einheiten gebaut wurden, waren es in Basel nur deren zwei. In Zürich waren es vier Mal mehr.

Investoren sind verunsichert

«In Basel ist es offenbar sehr schwierig geworden, zu bauen», sagte Scognamiglio und verwies auf die vier im letzten Jahr angenommenen Volksinitiativen, die die Rechte der Mieter stärken. Die Annahme habe zu einer Verunsicherung bei Investoren geführt, Projekte seien sistiert worden, sagte er. Plötzlich sei unklar, welche Lasten bei Sanierungen überwälzt werden könnten. Bei einer Leerstandsquote von 0,7 Prozent könne man zwar aktuell von einer leichten Entwarnung an der Mieterfront sprechen.

Im Vergleich zu einer Quote von 1,6 Prozent in der Schweiz sei es in Basel ungleich schwieriger, Wohnraum zu finden. Das Gleiche gilt auch für Bauwillige. Der Boden bleibt knapp. Durchschnittlich gibt es in Basel lediglich 109 Quadratmeter für einen Einwohner. In Zürich sind es 209 und im nahen Jura sogar 595 Quadratmeter. (Basler Zeitung)