Basler Manager erhielten Hausarrest auf Mauritius

Die Bundesanwaltschaft bearbeitet zurzeit ein Rechthilfeersuchen aus Mauritius. Darin wollen Ermittler Informationen über angeblich fragwürdige Zahlungen von Dufry an eine in der Schweiz registrierte Firma. Das Geld soll an Personen im Umfeld des Ex-Premiers von Mauritius geflossen sein.

Zudem möchte der zuständige Antikorruptionsstaatsanwalt Details zu angeblichen geheimen Treffen in Frankreich erfahren. Dort sollen sich der Ex-Premier, eine Freundin und Vertreter von Dufry getroffen haben – und zwar in einem Zeitpunkt, als in Mauritius ein lukrativer Auftrag für das Duty-Free-Geschäft ausgeschrieben wurde, wie Recherchen von «SonntagsZeitung» und «Tages-Anzeiger» in den Paradise Papers zeigen.

Der Duty-Free-Konzern Dufry kontrolliert ein Viertel des Weltmarktes im Zollfrei-Geschäft. Im Jahr 2014 übernahm er auch das Management der Läden zweier staatlicher Flughäfen in Mauritius. Dufry hatte in einer Ausschreibung den Zuschlag erhalten und konnte mit Mauritius einen Exklusiv-Vertrag abschliessen.

2015 kam eine neue Regierung an die Macht und zwei Minister warfen Dufry im Zusammenhang mit diesem Vertrag fragwürdige Zahlungen vor. Sie hielten in einer Nacht im Februar 2015 zwei Dufry-Manager in einer Privatwohnung fest und wollten von ihnen Belege für diese Vorwürfe herauspressen. Dufry sagt auf Anfrage, dass sie keine Kenntnis davon habe, dass gegen sie untersucht werde. Die Vorkommnisse 2015 seien im Kontext von Querelen zwischen zwei verfeindeten politischen Parteien in Mauritius zu sehen. (baz)