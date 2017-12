Bitcoin sackt auf 11'000 Dollar ab

Der Preis der virtuellen Währung Bitcoin sinkt rasant weiter: Am Freitag war die Kryptowährung gemäss Cryptowatch kurz sogar nur noch 11'000 Dollar wert. Gegen den Abend stiegt der Kurs wieder leicht an. Am Sonntag war er noch durchschnittlich über 20'000 Dollar wert gewesen.

Die Warnungen etablierter Banken vor dem Bitcoin mehren sich wegen der Kurs-Ausschläge. Der Preisanstieg für die digitale Währung sei «anormal», sagte der Chef der japanischen Zentralbank, Haruhiko Kuroda. Auch die Europäische Zentralbank hat bereits Sorge angesichts der möglichen Risiken geäussert. Die Chefin der US-Notenbank, Janet Yellen, kritisierte, Bitcoin sei kein Geld.

Bitcoin ist berüchtigt für grosse Kursausschläge. So brach der Preis im November um fast 30 Prozent von 7'888 auf 5'555 Dollar ein. Im September fiel er um 40 Prozent von 4'979 auf 2'972 Dollar. Vor einem Jahr kostete die Cyberwährung noch gerade einmal 1000 Dollar. Der rapide Kursanstieg hat Sorgen vor einer Blase geschürt. (hal/AFP)