Börse: Nach Facebook ist auch Twitter auf Talfahrt

Fake News und Hassbotschaften bremsen Twitters Wachstum. Auf Druck der Behörden in mehreren Ländern säubert der Kurznachrichtendienst seine Internetplattform von Falschkonten und nimmt dafür sogar vorübergehend sinkende Nutzerzahlen in Kauf.

Das machte das Management am Freitag deutlich – und trieb damit die Anleger in Scharen davon. Die Twitter-Aktie rauschte im vorbörslichen Handel 15 Prozent in die Tiefe. Damit ging es dem Unternehmen genauso wie dem grösseren Rivalen Facebook, der am Donnerstag nach Vorlage seiner Zwischenbilanz aus ähnlichen Gründen fast 19 Prozent an Börsenwert verloren hatte. In absoluten Zahlen waren dies mehr als 120 Milliarden Dollar. Das ist nahezu das Vierfache der Marktkapitalisierung von Twitter.

Twitter falls 14% as trading opens, its worst decline in a year https://t.co/PBuaYARUKh pic.twitter.com/huCOLAIjrr — Bloomberg (@business) July 27, 2018

Nutzerzahlen als Massstab für das Wachstum

Die beiden Internetkonzerne erzielen zwar massive Umsatzsteigerungen. So schaffte Twitter im vergangenen Quartal ein Plus von 24 Prozent auf 711 Millionen Dollar und übertraf damit klar die Expertenerwartungen. Aber an der Börse richtet sich der Blick stärker auf die Nutzerzahlen, die als Massstab für das künftige Wachstum gelten.

Und hier lieferte das Unternehmen eine Enttäuschung. Die Zahl der monatlich aktiven Nutzer betrug lediglich 335 Millionen. Das waren eine Million weniger als im vorangegangenen Vierteljahr. Analysten hingegen hatten mit einem Anstieg in gleicher Höhe gerechnet. Für die laufenden drei Monate signalisierte die Konzernführung einen weiteren Rückgang auf etwa 330 Millionen Nutzer. Auch das ist weniger als von Experten geschätzt.

Gesundheit vor Gewinn

Datenskandale und mutmassliche Versuche von Wahlmanipulationen mittels der sozialen Medien haben die Branche stärker ins Licht der Öffentlichkeit gerückt. Aufseher dringen darauf, dass die Betreiberfirmen stärker gegen Hassbotschaften, verunglimpfende Inhalte und Falschinformationen vorgehen. Zudem werden ein besserer Datenschutz und mehr Transparenz bei politischer Werbung verlangt.

Twitter reagiert darauf mit vermehrten Bemühungen, unechte oder verdächtige Nutzerkonten zu sperren oder zu löschen. Das Unternehmen spricht von «Gesundheitsinitiativen». Diese hätten derzeit Vorrang vor kurzfristigen Produktoptimierungen, die mehr Nutzer ködern sollen.

Höchster Gewinn der Firmengeschichte

Nach Darstellung von Twitter-Chef Jack Dorsey wird sich diese Strategie auch bezahlt machen. So habe die Zahl der täglichen Nutzer zuletzt elf Prozent über dem Niveau von vor einem Jahr gelegen. Dies zeige, dass der Kampf gegen «Problemverhalten» Früchte trage.

Twitter schreibt seit dem Schlussquartal 2017 schwarze Zahlen. In den abgelaufenen drei Monaten war es mit 100 Millionen Dollar der höchste Gewinn der bislang noch kurzen Firmengeschichte. Dazu trug ein vorteilhafter Steuereffekt allein 42 Millionen Dollar bei. Das Ergebnis je Aktie vor Sonderposten lag im Rahmen der Markterwartungen. (oli/sda/afp)