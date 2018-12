Das Komitee der Nichtbetroffenen

«Als Unternehmer muss ich die Lieferkette sowieso im Griff haben, unabhängig von Menschenrechten und Umwelt», sagt Samuel Schweizer, «das war schon immer so.» Schweizer ist Mitglied des Verwaltungsrats und der Unternehmensleitung der Ernst Schweizer AG im zürcherischen Hedingen. Die Firma beschäftigt rund 500 Mitarbeiter und stellt vor allem aus Aluminium und Glas Produkte für Gebäude her, vom Briefkasten bis zu Balkonen.

Schweizer ist Mitglied im Komitee verantwortungsvolle Unternehmen, welches die Konzernverantwortungsinitiative unterstützt. Diese will verbindliche Regeln einführen, an die sich Firmen halten müssen, wenn sie im Ausland Geschäfte machen. Ungewöhnlich früh vor der Abstimmung, die erst 2020 stattfinden dürfte, hat sich diesen Monat ein Komitee aus 90 Unternehmern formiert, das sich für die Initiative einsetzt. Die meisten Mitglieder sind jedoch von der Konzerninitiative gar nicht betroffen. Die Ernst Schweizer AG hat zwar eine Tochterfirma im Ausland, allerdings im benachbarten Österreich. «Das ist natürlich kein Hochrisikoland», gibt Schweizer offen zu. Das Unternehmen verwendet vor allem wiederverwertetes Aluminium aus Europa, sodass auch die Lieferanten hinsichtlich Umwelt- und Menschenrechtsstandards eher unproblematisch sind.

Beratungsfirmen aus dem PR-Bereich

Dietrich Pestalozzi von der Pestalozzi-Gruppe in Dietikon ist zusammen mit Samuel Schweizer im Vorstand des Komitees. Seine Firma handelt und verarbeitet Stahl. Auch sie ist von der Initiative nicht betroffen. Im Rahmen der ISO-Zertifizierung prüfe man die Beschaffungsprozesse bereits genau, hinsichtlich der Qualität, aber auch betreffend Umwelt- und Menschenrechtsstandards, sagt er. Seine Gruppe hat keine Tochterfirma im Ausland. Dies trifft für die überwiegende Mehrheit des Unternehmerkomitees zu. Ebenfalls im Vorstand des Komitees ist Séverine Meier von der Kleidermarke Heidi.com. Das Unternehmen war in die Schlagzeilen geraten, weil es seine Stücke mit «Switzerland» bewarb, sie aber in Portugal und in der Türkei herstellen liess. Meier liess eine Anfrage zu ihren Geschäftsbeziehungen unbeantwortet.

Mit im Komitee dabei sind auch kleine Beratungsfirmen zum Beispiel aus dem PR-Bereich, denen die Einhaltung von Umwelt- und Menschenrechtsstandards leichtfallen dürfte, und solche, die von der Initiative direkt profitieren würden, so zum Beispiel ein Einmannbetrieb, der Kaffeehändler und Kaffeeröster beim Einkauf berät.

Firmen haben sich verbessert

Ganz anders sieht es für Andreas Wiedmer, CEO der Gebana AG, aus. Das Zürcher Unternehmen importiert fair gehandelte Waren aus Drittweltländern. Gebana hat selbst Tochterfirmen im Ausland, zum Beispiel in Westafrika oder in Burkina Faso mit rund 700 Mitarbeitern. «Für uns ist es eine Selbstverständlichkeit, genau hinzuschauen», sagt Wiedmer. «Die Verantwortung für das, was dort passiert, gehört für mich dazu.» Die meisten Firmen hätten sich in den letzten Jahren stark verbessert, sagt er. Das genüge allerdings nicht, man dürfe sich nicht auf Erreichtem ausruhen. «Wir müssen das Kontrollsystem laufend verbessern», sagt Wiedmer. Die Argumente der Gegner der Initiative kann Wiedmer nicht nachvollziehen. Die Initiative fokussiere auf die Sorgfaltspflicht und sei deshalb unternehmerfreundlich, findet er.

Peter Stämpfli führt das Berner Kommunikations- und Druckunternehmen Stämpfli AG. Auch er ist Mitglied im Komitee. Seine Firma hat nur eine Tochterfirma in Polen. Stämpfli sagt denn auch, seine Firma sei von der Initiative nicht betroffen. Ihm geht es aber um etwas anderes. «Es darf nicht sein, dass Konzerne von Rechtssicherheit, Menschenrechten und tiefen Steuern hier in der Schweiz profitieren, sich im Ausland aber nicht darum kümmern.» Die Schweiz müsse Sorge tragen zu ihren Errungenschaften und dazu, dass diese nicht von internationalen Konzernen missbraucht würden. (Redaktion Tamedia)