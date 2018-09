Der Fisch stinkt (meistens) am Kopf

Eigentlich ist es traurig, was aus dem FC Basel (ein Unternehmen, mehr als ein Club) und der Messe Schweiz (MCH), zwei Aushängeschilder unserer Region, in kurzer Zeit geworden ist. Bei beiden liegt das Problem in der obersten Führung. Es ist eine alte Weisheit aus der amerikanischen Unternehmensführung, die da heisst: «The buck stops with me!», was nichts anderes heisst, als dass die Unternehmensspitze, gemeint sind CEO und Verwaltungsrat, die Verantwortung für ihr Handeln tragen müssen.

Der FC Basel, Fussballkrösus der Nation, hat vor anderthalb Jahren einen Eigentumswechsel vollzogen und alles, was früher erfolgreich war, in einem neuen Konzept über Bord geworfen. Die Managementfehler an der Spitze waren u. a., einen Sportdirektor einzusetzen, der die Qualifikationen dazu nicht hat. Der Club will sich den Luxus leisten, einen Lehrling im zweiten Jahr weiter machen zu lassen!

Interessant ist die sogenannte «Corporate Governance». Der neue CEO ist zwar über dem Sportdirektor, der jedoch wiederum im Verwaltungsrat und somit der Vorgesetzte des CEOs! Vier ehemalige Fussballer – Streller, Frei, Ceccaroni, Odermatt – im Verwaltungsrat bringen vielleicht sportliche Kompetenz, aber sicher nicht Führungs- und Wirtschaftkompetenz! Dazu kommt, dass der Trainer nicht den Sportdirektor als seinen Vorgesetzten sieht, sondern den Präsidenten, was nichts anderes bedeutet als eine Dissonanz, die früher oder später negative Folgen haben dürfte. Kurz: Der Präsident ist stark gefordert.

CEO Kamm

Bei der Messe Schweiz wurde CEO Kamm nahegelegt, zu gehen. Dies, nachdem die Baselworld ins Schlingern kam und der Egozentriker Hayek das Sponsoring zurückzog. Man vergisst leicht, zu welchen Erfolgen René Kamm die Messe Schweiz geführt hat. Der klassische Fehler: Der Verwaltungsrat lässt einen gestandenen Manager in einer solchen Situation fallen.

Kamm hätte im Gegenteil die Chance verdient gehabt, zu beweisen, dass er das Schiff wieder auf Kurs bringen kann, denn seine Kompetenz ist nicht verloren gegangen. Stattdessen setzt der Verwaltungsrat – Technokraten ohne unternehmerisches Know-how – auf einen von Davidoff gefeuerten ehemaligen CEO. Anscheinend temporär, bis ein «echter» Nachfolger von Egon Zehnder gekürt wird – aber ich traue dieser Sache nicht! Hat der VR vielleicht auch einmal innerhalb der MCH geschaut?

Da sind fähige Manager dabei wie z. B. J. M. Devaud, die eine Chance verdient hätten. Der Verwaltungsrat, der die Hauptaktionäre vertritt – nämlich die Kantone BS, BL und ZH, –, sollte sich dringend ebenfalls erneuern, mit Personen, die zusammen mit dem Management neue Visionen im digitalen Zeitalter für die MCH Gruppe entwerfen können und die nicht an ihrer Wiederwahl arbeiten.

Strategische Veränderungen

Sowohl beim FCB als auch bei der Messe stinkt der Fisch am Kopf, und diese Köpfe sollten aus den Fehlern schnell lernen und mutig und vorwärtsblickend Änderungen vornehmen. Heusler und Kamm haben einen ausgezeichneten Job gemacht, beide Unternehmen hochzubringen, und diese Grundlage sollte jetzt nicht aus Ego und anderen Gründen verspielt werden. Ich hoffe für unsere Stadt und unser Land (denn FCB und MCH haben eine schweizweite Strahlkraft), dass strategische und auch personelle Veränderungen aktiv vorangetrieben werden und man sich nicht mit dem Drehen einiger Stellschrauben zufrieden gibt. Ich zitiere gerne Churchill: «There is nothing wrong with change, if it is in the right direction.» (Basler Zeitung)