«Die Diskussion ist peinlich»

BaZ: Vor 100 Jahren führten die Gewerkschaften mit dem Generalstreik einen erbitterten Kampf. Heute sind viele Forderungen von damals selbstverständlich. Was steht an diesem 1. Mai im Zentrum?

Daniel Lampart: Die Parole ist Lohngleichheit. Punkt. Schluss! Frauen erhalten heute weniger Lohn, obwohl sogar in der Verfassung steht, dass für die gleiche Arbeit der gleiche Lohn bezahlt werden muss. Ich finde nur schon die Diskussion darüber erschütternd und peinlich. Es ist ein Armutszeugnis, dass sich Arbeitgeberkreise so gegen etwas wehren, das eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollte. Umso wichtiger ist, dass jetzt Massnahmen beschlossen werden.

Was fordern Sie?

Wir verlangen eine «Madame Egalité», welche Lohnkontrollen in den Firmen veranlassen und, wenn Frauen schlechter bezahlt werden, Massnahmen ergreifen kann. Das ist zwar nicht genau das, was der Bundesrat vorgeschlagen hat, aber dank uns ist das Thema auf der Agenda. Ein paar rückständige ältere Ständeräte haben zwar versucht, das zu torpedieren, doch wir tun alles, dass wir das im zweiten Anlauf durchbringen.

Rechtfertigen die Kosten, die den Unternehmen mit der Lohnpolizei entstehen, diesen Aufwand?

Für die betroffenen Frauen gibt es keine Kosten, sondern mehr Lohn. Bei den Firmen hätte das eine präventive Wirkung. Für ein Unternehmen wäre es ein totales Desaster, wenn es in einer Kontrolle hängen bleiben würde.

Es gibt heute schon Firmen, die freiwillig handeln und ihre Löhne offenlegen. So eine Lösung wäre doch besser als ein Zwang.

Die freiwilligen Ansätze sind gescheitert. Die Schweizer Firmen haben ihre Chance verpasst. In England, wo es eine Offenlegungspflicht gibt, hat sich gezeigt, dass Männer beispielsweise bei den Bonuszahlungen viel mehr verdienen als Frauen. Der Handlungsbedarf ist also gross. Es gab aber auch einzelne unauffällige Unternehmen wie Novartis.

Im Vergleich zum Generalstreik sind das aus Arbeitersicht doch Kleinigkeiten. Haben sich die Gewerkschaften mit ihren Erfolgen selber ein wenig überflüssig gemacht?

Der Landesstreik wurde abgebrochen und war kurzfristig eine Niederlage. Doch er hatte positive Wirkungen. Nach dem Streik sanken die Arbeitsstunden in der Industrie von 57 Stunden auf 48 Stunden. Die AHV wurde aufgegleist, auch wenn es noch lange gedauert hat, bis sie eingeführt wurde. Sie haben recht, damals wurde die Armee gegen uns aufgeboten. Unsere Vorgänger haben ihr Leben aufs Spiel gesetzt und es gab Tote. Sie haben viele Dinge erkämpft, die man heute als selbstverständlich findet.

Also sind die grossen gewerkschaftlichen Kämpfe ausgefochten?

Nein. Aber sie sind heute vielleicht nicht mehr lebensgefährlich. Heute ist die Strategie eine andere. Erinnern Sie sich an die Kampagne «keine Löhne unter 3000 Franken»? Da hiess es, das sei eine Katastrophe und würde Arbeitslose produzieren. Das Einzige, was passierte, war, dass die tiefen Löhne gestiegen sind. Das Gleiche erfolgte nach unserer Forderung eines Mindestlohnes von 4000 Franken. Firmen wie H & M haben öffentlich mitgeteilt, dass sie die Löhne auf diesen Betrag erhöhen werden. Bei diesen Kämpfen geht es nicht unmittelbar um Leben und Tod, aber für die Leute ist das bedeutend, denn es geht um Existenzen.

Was sind heute die Schauplätze?

Die Pensionskassenrenten sinken. Viele Löhne von Berufsleuten mit Lehre sind zu tief. Ich traf kürzlich einen 25-jährigen Verkäufer, der drei Jahre eine Lehre machte und in einem Schweizer Traditionshaus im Detailhandel arbeitet. Er verdient 4500 Franken pro Monat. Damit kommt er zwar über die Runden. Aber die Krankenkassenprämien machen ihm das Leben schwer. Eine Familie gründen kann er mit diesem Lohn nicht. Da kommen grosse Aufgaben auf uns zu, die wir in den nächsten Jahren lösen müssen.

Wie gesagt, das sind im Vergleich zu früher doch Kleinigkeiten.

Reden Sie mit den Betroffenen. Dann sehen Sie das anders. Wenn Sie zu unseren Sektionen gehen, dann sehen Sie Abgründe, die sich auftun, etwa bei der Verteidigung der Rechte von Arbeitnehmern. Hinzu kommt, dass die Arbeitgeber versuchen, das Rad der Zeit zurückzudrehen. Es sind etwa Bestrebungen im Gang, die Arbeitszeiten wieder zu erhöhen. Der Gewerbeverband spricht von der 50-Stunden-Woche. Für einen Teil des Pflegepersonals soll die Arbeitszeitregelung ganz aufgehoben werden und so weiter. Wir sind Angriffen ausgesetzt, die ich mir in dieser Form nicht vorstellen konnte.

Historisch war es immer der Fall, dass die steigende Produktivität die Arbeitszeiten sinken liess. Droht dieser historischen Entwicklung ein Bruch?

Es ist eine völlig falsche Entwicklung, die in der Schweiz stattfindet. Mit dem starken Franken gab es in der Industrie Verlängerungen der Arbeitszeiten, denen wir in Notsituationen auch einwilligten. Aber jetzt, mit dem weniger überbewerteten Franken, muss das wieder rückgängig gemacht werden und dieser Mechanismus, den Sie beschrieben haben, muss wieder anfangen zu spielen. Denn die Zeiten sind vorbei, in denen der Mann arbeiten ging und sich die Frau um den Haushalt kümmerte. Es ist heute völlig normal, dass man zu gleichen Teilen arbeitet, aber gleichzeitig muss der Haushalt gemacht und zu den Kindern geschaut werden. Daher ist es umso wichtiger, dass die Arbeitszeiten sinken.

Wie viel sollte man Ihrer Meinung nach pro Woche arbeiten?

Wir orientieren uns an der 40-Stunden-Woche. Das Thema wird aber an unserem Kongress diskutiert und wir werden dann Ende November unsere Forderung bekannt geben.

Sie haben immer kritisiert, dass die SNB den Mindestkurs aufgegeben hat. Ein Euro kostet nun wieder 1.20 Franken. Haben Sie sich geirrt?

Nein, die Aufhebung des Mindestkurses war ein Fehler. Wir hatten zeitweise einen Wechselkurs von 1.05. In der Folge sind viele Arbeitsplätze verschwunden, die Löhne stagnierten und zum Teil gibt es Investitionsrückstände. Gleichzeitig boomte die deutsche Wirtschaft und es entstanden dort viele Arbeitsplätze. Die Schweiz hatte in der Exportwirtschaft hingegen eine Stresssituation. Die Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz hat unter der Aufgabe des Mindestkurses unnötig gelitten.

Hatte die Schweizerische Nationalbank überhaupt Alternativen?

Sie hätte besser zuerst Negativzinsen eingeführt. Der Franken wäre dadurch weniger attraktiv gewesen. Denn wir hatten Ende 2014 höhere Zinsen als der Euroraum. Es war also kein Wunder, dass die Leute vor der Aufhebung des Mindestkurses Franken kauften. Ich verstehe bis heute nicht, warum man es nicht so machte. Den Preis, den wir dafür bezahlen, ist hoch.

Ist der Franken heute immer noch zu teuer?

Wir gehen davon aus, dass der faire Wechselkurs ungefähr bei 1.30 liegt.

Fordern Sie weitere Massnahmen von der Schweizerischen Nationalbank?

Die SNB muss weiter gegen die Überbewertung ankämpfen. Es gibt Druck aus dem Bankensektor, um die Zinsen zu erhöhen, denn die Negativzinsen beschneiden den Banken die Möglichkeit, Geld zu verdienen. Die Zinsen zu erhöhen, wäre ein grosser Fehler. Wir erwarten, dass die SNB klare Signale gibt, in welchem Bereich sie den Wechselkurs haben will. Denn im wirtschaftlichen Aufschwung brauchen wir wieder stabile Erwartungen für die Wechselkurse.

In den vergangenen Jahren stagnierten die Löhne, auch als Folge des Frankenschocks. Wie radikal gehen Sie nun in die diesjährige Lohnrunde?

Die Forderung werden wir im September präsentieren. Es wird sicher wieder generelle Lohnerhöhungen brauchen, was in den vergangenen Jahren nicht mehr der Fall war. Ohne diese haben wir einen Kaufkraftverlust, weil die Teuerung zurück ist. Vor allem müssen auch wieder Leute zum Zug kommen wie langjährige Mitarbeiter und Ältere. Auch die Diskriminierung der Frauenlöhne muss beseitigt werden. Es wird anspruchsvoll werden.

Warum anspruchsvoll?

Wegen der fehlenden Teuerung ist der Teuerungsausgleich von der Traktandenliste verschwunden. Die Teuerung muss wieder Thema werden. Ich sage allen Verbänden, dass sie sich für höhere Löhne wegen der Teuerung einsetzen sollen, sonst sinken die Löhne. Von den Krankenkassenprämien haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen.

Verhandelten die Gewerkschaften früher mit Schweizer Grossunternehmern, stehen heute Firmen wie Uber aus dem Silicon Valley auf der Gegenseite. Kann man mit denen überhaupt verhandeln?

Wir haben mit Uber keinen Gesamtarbeitsvertrag, die bestreiten ja, dass sie Arbeitnehmer haben. Zum Glück haben die Gerichte das Gegenteil entschieden. Im Grossen und Ganzen sind die Sozialpartnerschaften etabliert, viele internationale Firmen haben GAV. Die grossen Banken, mit der Basler Chemie, insbesondere in der Produktion. Das Problem sind weniger internationale Firmen, sondern Arbeitgeber im Inland, die keine GAV wollen. Zum Beispiel die Kleider- und Schuhgeschäfte. Ein anderes Problem sind die ausländischen Onlinehändler wie Zalando und Amazon mit ihren Tieflöhnen. Diese Firmen beliefern die Schweiz aus dem Ausland und haben hierzulande nur den Vertrieb. Amazon ist wohl schlimmer als Zalando: Die haben eine Logistik aufgebaut, mit der sie bei Streik in einem Zentrum jederzeit ausweichen können – eine angelsächsische, antigewerkschaftliche Logik. Das sind neue Herausforderungen.

Das ist ja die Strategie solcher Firmen: sich dort positionieren, wo sie keine sozialpartnerschaftliche Verpflichtungen eingehen müssen und so Geld sparen. Wie wollen Sie solchen Firmen begegnen?

Bei Uber ist es nun klar. Die Uber-Fahrer sind Angestellte. Uber muss sich an die üblichen Löhne in der Schweiz halten. Bei den anderen Firmen stellen sich juristische Fragen. Wenn ausländische Firmen die Schweiz beliefern, sind die Schweizer Gesetze nur bedingt übertragbar. Allerdings liefern sie physische Produkte in die Schweiz und sind so auf die Lieferkette im Inland angewiesen. Da können wir Gewerkschaften ansetzen. Es sind eher Onlinehändler aus dem Ausland, die mir Sorgen machen.

Während die Generation der 1968er für sozialpolitische Anliegen kämpfte, wollen die Jungen vor allem ihre persönliche Work-Life-Balance optimieren, so scheint es. Lässt sich diese Generation überhaupt von Gewerkschaften mobilisieren?

Meine Beobachtung ist eine andere, aber vielleicht sagt jeder von seiner Generation, es sei die schlimmste, die apolitischste Generation. Ich stelle fest, dass sich viele Junge politisch engagieren. Wir sind in der glücklichen Situation, dass wir gute Leute finden. Es gibt aktive junge Menschen, die es wichtig finden, dass es auf der Welt sozial zu- und hergeht. Aber es stimmt, für eine Gewerkschaft ist es entscheidend, die Leute zu erreichen. Das Schlimmste ist eine theoretische Gewerkschaft, die vom Schreibtisch aus agiert. Da sind sie tot. Eine Gewerkschaft ist eine Basisorganisation, wir haben Versammlungen, wir stellen mit den Leuten Forderungen und im Ernstfall kommt es zu Demonstrationen oder zu Streiks. Das ist unsere Stärke. Aber natürlich ist das für die Mitglieder zeitlich aufwendig.

Was sind die wichtigen Aufgaben in der Zukunft?

Die Kernaufgaben bleiben dieselben. Beratung für Einzelpersonen, die Suche nach Branchenlösungen und GAV etablieren. Oft hat man ein falsches Bild. GAV sind nicht nur für Bauarbeiter. Die wenigsten wissen, dass es für Opernsänger einen GAV gibt. Oder für Orchester, für die Swisscom. Auch die Journalisten in der Westschweiz haben einen GAV. In der Deutschschweiz gibt es wieder Verhandlungen. Die Situation im Journalismus hat sich verschlechtert. Wir brauchen hervorragende Leute und gute Arbeitsbedingungen. Schlechten Journalismus im Land können wir uns nicht leisten. (Basler Zeitung)