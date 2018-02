«Die Firma wäre tot gewesen»

Im Kampf um Clariant liegen hinter deren Chef Hariolf Kottmann unruhige Monate – und wenn er erzählt, schwingen Ärger und Erleichterung mit. Das Unternehmen stand kurz vor der möglichen Zerschlagung durch die Aktionärsgruppe White Tale, als Ende Januar mit der saudi-arabischen Sabic ein Retter in der Not auftauchte.

BaZ: Herr Kottmann, wie sieht die Zukunft von Clariant aus?

Die Zukunft von Clariant sieht heute um Klassen besser aus als vor vier Wochen. Wir haben mit dem Einstieg von Sabic einen zweiten, sehr verlässlichen und langfristig orientierten Ankeraktionär neben den bayrischen Familien der ehemaligen Südchemie an Bord. Diese arbeiten im Verwaltungsrat und als Aktionär anders, als das Sabic tun wird. Beide Gruppen zusammen, insbesondere aber auch Sabic, ermöglichen Clariant eine vielversprechende und wertsteigernde Entwicklung in der Zukunft.

Über die Absichten der saudi-arabischen Sabic ist bereits viel spekuliert worden. Was ist Ihr Eindruck vom neuen Ankerinvestor?

So planlos wie die aktivistische Investorengruppe White Tale agiert hat, agiert eine Sabic nicht. Die strategische Intention ist beiden Seiten sehr klar. Die Sabic hat während zehn Jahren keine Akquisition und keine Beteiligung in dieser Grössenordnung getätigt. 2007 übernahm das Unternehmen GE Plastics, was nicht ganz so gut gelaufen ist, wie sich Sabic das erhofft hatte. Das hatte damals damit zu tun, dass man GE Plastics voll gekauft, integriert und ein eigenes Management installiert hatte. Das ist am Ende nicht gut gegangen. Vor dem Hintergrund glaube ich, dass Sabic erkannt hat, wie man Spezialchemie betreiben sollte, wenn man selbst ein Unternehmen für Commodity und Basis-Chemie ist.

Sie legen kommende Woche Ihr Jahresresultat vor. Wird es das letzte einer eigenständigen Clariant sein?

Nein. Sabic ist ein strategischer Investor. Wir werden uns über die Fragen der Governance und weitere Schritte eng abstimmen. Wir starten übrigens auch nicht bei null, sondern haben dort schon viele Dinge im Vorfeld geklärt, sonst hätte Sabic nicht so viel Geld investiert. Die Eigenständigkeit von Clariant bleibt in dem Sinn erhalten, dass sie auch in Zukunft eine Firma mit Sitz in der Schweiz, mit eigener Konzernleitung, mit eigenem Verwaltungsrat, mit einer Börsennotierung in Zürich und einem signifikanten Freefloat sein wird. Der Anteil frei handelbarer Aktien hängt auch davon ab, welche Projekte Sabic und Clariant zusammen verwirklichen. Womöglich hält Sabic auch einmal mehr als 25 Prozent Aktienanteil, aber wir werden ein solides Mass an Eigenständigkeit haben.

Sie erhalten keine Signale, dass es zu einer vollständigen Übernahme und Integration kommen wird?

Ausschliessen kann ich das schon deshalb nicht, weil ich nicht Sabic bin. Aber das Management von Sabic ist sehr glaubwürdig, und wir haben ein hohes Grundverständnis, dass es keine Übernahme und keine Integration geben wird. Welche Schritte sich konkret ergeben werden, lässt sich womöglich im Juni oder Juli erläutern. Zuerst müssen wir die kartellrechtlichen Abklärungen abwarten, wobei wir in diesen Fragen nicht mit Problemen rechnen.

Sie stehen im Kontakt mit Sabic?

Schon seit Jahren.

Weil Sie gemeinsam ein Joint Venture betreiben. Wie eng ist der Austausch aktuell?

Wir sprechen wöchentlich zwei bis drei Mal.

Also eine völlig andere Situation als mit dem aktivistischen Investor White Tale?

Ja, natürlich. Der Aktivist hatte uns irgendwann im Juli eröffnet, dass er fünf Prozent der Aktien hält. Die Aussage lautete, dass wir das positiv und konstruktiv nehmen sollen und dass er weiter zukaufen werde, mit dem Ziel, den Merger mit Huntsman zu verhindern. Das war eine klare Ansage, die nicht Richtung Freundschaft ging.

Wie kam es, dass Sabic als Retter in der Not ins Spiel kam?

Sabic ist nicht allein auf die Idee gekommen. Es gab bereits in den Jahren 2011, 2012 und 2013 Gespräche. Wir waren bereits 2014 an einem Punkt, an dem der Einstieg der Sabic bei Clariant möglich gewesen wäre. Der Fall ist nicht eingetreten, weil das frühere Management innerhalb der Sabic durch den eigenen Verwaltungsrat blockiert war. Seither ist der Kontakt nicht abgerissen.

Sie waren Ende November in Dubai beim Kongress des Petrochemie-Verbands GPCA, wie die NZZ am Sonntag schrieb. Ein Besuch aus Kalkül?

Der Besuch war bereits geplant, als noch keiner von uns etwas vom Einstieg eines aktivistischen Investors bei Clariant geahnt hatte. Ich war zur Tagung der GPCA schon vor über einem Jahr eingeladen worden. Yousef Al-Benyan, der Chef von Sabic, hat dort vor mir als Verbandspräsident gesprochen, und natürlich haben wir die Zeit genutzt, um uns über viele Dinge auszutauschen. Selbstverständlich haben wir auch über Clariant und Sabic gesprochen.

Sind Sie dann ins Flugzeug gestiegen und wussten, das ist die Lösung?

Die Tür stand bereits vorher offen. Wir hatten in den vergangenen Jahren immer wieder gute Gespräche mit Sabic. Der Durchbruch mit den entscheidenden Verhandlungen in New York kam aber erst sehr kurzfristig zustande, oder wie es einer Ihrer Kollegen nach dem Verkauf geschrieben hat: Es war fünf vor zwölf.

Wie knapp war es tatsächlich?

Am 30. Januar hätte White Tale wohl den Brief mit den eigenen Forderungen nach mehr Einfluss für die Generalversammlung am 19. März versandt. Der Einsendeschluss war der 31. Januar. Wäre der Aktivist zuvor an die Öffentlichkeit gegangen, wäre es schwer gewesen, ihn auszukaufen. Sabic und uns war klar, dass der Deal also bis zum 28. oder 29. Januar über die Bühne gehen musste. Die Ansprache von Sabic an White Tale ist am Freitag, den 19., erfolgt. Über das Wochenende wurde die Geheimhaltung verhandelt. Montag bis Mittwoch wurde über den Preis gesprochen, am Donnerstagmorgen fünf Uhr unserer Zeit wurden dann die letzten Vereinbarungen unterschrieben.

Das klingt jetzt aber sehr nach einem Wirtschaftskrimi.

Es ist näher am Krimi, als man denkt.



Inwiefern? Dazu kann ich nur sagen: Ein Aktivist arbeitet anders als ein Investor. Ein Aktivist will in kürzester Zeit sein Investment maximieren. Beide bedienen sich unterschiedlicher Mittel in Sprache, im Stil und im Umgang. Wer diese Leute als Familienunternehmer aus Manhattan positioniert, liegt falsch. Warum sollte ich drei Leuten entgegenkommen, die weder etwas mit meiner Firma am Hut haben noch mit den Menschen, die hier arbeiten, indem ich ihnen Verwaltungsratssitze anbiete oder unabhängige Investmentbanken ins Haus hole? Wir sind keine Amateure. Clariant hat doch kein Portfolio über sieben Jahre aufgebaut, um das uns die halbe Welt in der Branche beneidet, um das einfach so zu zerschlagen. Das ist der amerikanische Weg. Den gehen wir nicht. Diese Firma hat ein Recht zu existieren, und das muss man verteidigen.

Haben Sie den Eindruck, dass Unternehmen in der Schweiz in Zukunft vermehrt in solche Situationen kommen könnten? Enorme Finanzkräfte spielen derzeit auf den Märkten.

Das ist nicht ausgeschlossen. Die hohe Liquidität in den Märkten spielt definitiv eine Rolle. Der Anlagedruck bei Private Equity und den Hedgefonds ist spürbar. Entscheidend ist die Frage, wie viele Skrupel ich habe, Wert zu steigern, und wo die ethischen und moralischen Grenzen sind – Grenzen, die von dem ein oder anderen überschritten werden.

Schauen Sie auch mit Groll zurück?

Die letzten eineinhalb Jahre waren so was von bizarr. Das begann mit zwei, drei Projekten, geplanten Mergern und Akquisitionen in 2016, die trotz jahrelanger Verhandlungen nicht funktioniert haben. Dann folgte die geplante Fusion mit Huntsman, die von der Mehrheit der Grossaktionäre unterstützt worden ist, weil diese die Wertsteigerung aus Synergien in Höhe von mehr als 3,5 Milliarden Franken gesehen haben. Diese wurde verhindert, und es nützt niemandem, wenn ich nun zu einem emotionalen Rundumschlag aushole.

Haben die vergangenen sieben Monate Clariant geschadet?

Diese Phase hat eine grosse Anzahl von Mitarbeitern extrem verängstigt und verunsichert. Die Leute sind jetzt spürbar erleichtert. Zuvor hatten die Mitarbeiter viele Fragen, wie es im Unternehmen weitergeht, und ehrlicherweise hatten wir ja keine verlässliche Antwort darauf. Ich befand mich selbst monatelang in einer relativ grossen Unsicherheit, aber Sie können als CEO diese Unsicherheit ja nicht zeigen.

Die Unsicherheit stammt woher?

Aus der Angst, dass das Unternehmen übernommen werden könnte. Jeder, der klar denken kann, wusste, was die Forderung nach dem Verkauf von Plastics & Coatings bedeutet hätte. Wir hätten das Unternehmen komplett restrukturieren müssen – verbunden mit Kosten von hundert Millionen Franken und verbunden mit dem Verlust von Tausenden von Arbeitsplätzen. Oder mit der Aussicht, ein Stück nach dem anderen verkaufen zu müssen.

Hat das Unternehmen von den Turbulenzen auch profitiert? Der Aktienkurs ist deutlich gestiegen.



Profitiert haben die Aktionäre. Primär diejenigen, die spekulativ eingestiegen sind und dann irgendwann den Gewinn mitgenommen haben. Diejenigen, bei denen es nicht genug sein kann, machen jetzt auch die Reise rückwärts mit. Der Aktienkurs von Clariant hat mit den Übernahmefantasien ein Niveau erreicht, wo er gar nicht hingehört. Ein Aktienkurs von 30 Franken mit Blick auf das aktuelle Portfolio und die Leistungsfähigkeit der Firma ist aufgeblasen. Wenn wir uns auf dem aktuellen Niveau von 25 Franken mit dem Potenzial zur Steigerung bewegen, dann ist das realistisch.

Trauern Sie der Huntsman-Fusion nach?

Das sind Tempi passati. Der Aktivist war der Katalysator zur Absage der Fusion, aber es gab auch eine Reihe anderer Gründe, warum diese nicht zustande gekommen ist. Darüber zu reden, ist jedoch ein juristisches Minenfeld, weshalb wir das am besten bleiben lassen. Die heutige Lösung ist eindeutig die bessere.

Derzeit läuft eine Untersuchung der Börsenaufsicht wegen möglicher Verletzung der Publizitätspflichten während der Fusionsgespräche. Würden Sie das Kamerateam noch einmal zulassen?

Wir hatten damals das Kamerateam angesprochen, weil wir nach reiflicher Überlegung der Meinung waren, dass wir damit kommunikativ etwas Gutes bewirken könnten. Die Szenerie zu vereinfachen, war der eigentliche Gedanke. Was daraus gemacht wurde, ist absolut falsch interpretiert gewesen. Damit lebe ich und damit lebt die Firma. Ich bin absolut sicher, dass keiner der Involvierten vonseiten der Clariant auch nur eine Aktie gehandelt hat. Das Kamerateam hat vom Thema des Drehs erfahren, als die Börse geschlossen war, und hat eine Geheimhaltungserklärung unterschrieben. Wir beobachten das Thema gelassen.

Sie haben Ende November ein Strategie-Update angekündigt. Wie weit sind Sie mit Ihren Überlegungen?

Das Update der Clariant-Strategie war primär für den Fall gedacht, dass wir uns für eine Auseinandersetzung mit dem Investor White Tale an der Generalversammlung im März wappnen müssen. Wir hätten diesen Plan auch am Mittwoch mit dem Jahresresultat vorgestellt, wenn wir auf den Showdown in Basel am 19. März zugesteuert wären. Das Update ist darauf ausgelegt, kurzfristig sehr, sehr viel Wert zu erzeugen. Das ist aber eine Werterzeugung, die mir vollkommen gegen den Strich geht.

Warum?

Wir hätten die Firma in eine ganz andere Struktur überführen müssen, mittels Personalabbau, mittels Schliessungen, mittels Einstellung von Geschäften und Kostensenkungen sowie Verkäufen, Sonderdividenden und Aktienrückkäufen. Mittels all dieser künstlichen Instrumente, um bestimmte institutionelle Investoren zu überzeugen, dass wir bestimmte Wertsteigerungen, die White Tale in Aussicht gestellt hatte, auch selbst hätten liefern können.

Mit welchen Folgen?

Die Firma wäre dann tot gewesen und hätte keine fünf Jahre mehr überlebt. Es hätte sicher allein ein Jahr gebraucht, um all die Dinge abzustossen, die meiner Meinung nach zukunftsträchtig sind und eine Firma auch für Mitarbeiter attraktiv machen, wie etwa eine Clariant Academy, die Forschung oder die Plattform für Biotechnologie. Es ergibt keinen Sinn solche Dinge jetzt zu schliessen, wofür eine Sabic viel Geld ausgegeben hat. Deren Ziel ist es, Zugang zu unserem Forschungszentrum zu erhalten und zur Biotechnologie-Plattform und dass sie ihre Leute mit ausbilden kann in einer Clariant Academy.

Wie wird eine konkrete Zusammenarbeit aussehen?

Wir müssen gemeinsam mit Sabic überlegen, welchen Weg, welche Strategie wir mittelfristig wählen. Dass wir auch dann in die Top vier der Spezialitätenchemie wollen, dass wir eine Ebitda-Marge von 18 oder 19 Prozent erzielen wollen, dass wir fünf bis sechs Prozent Wachstum möchten und einen Cashflow von 600 bis 700 Millionen, wird sich nicht ändern. Mit Sabic erreichen wir diese Ziele schneller als allein.

Wie viel hat Ihr neuer Ankerinvestor für die fast 25 Prozent an Clariant ausgegeben?

Das weiss ich nicht. Wenn Sie die 25 Prozent nehmen und einen Kurs von 28 oder 29 Franken plus eine Prämie, sehen Sie, dass das sehr viel Geld ist.

Sie legen am Mittwoch Ihre Zahlen vor. War es ein gutes Jahr?

Dazu darf ich noch nichts sagen. Das sehen Sie dann am Mittwoch. (Basler Zeitung)