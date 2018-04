Die Rückkehr der Company Town

Der Firmencampus erlebt derzeit ein Revival. Der Elektronikkonzern Apple hat im vergangenen Jahr seinen futuristischen Apple Park eingeweiht, ein Bagel-förmiges Gebäude, das Platz für 12 000 Mitarbeiter bietet und aussieht, als hätte jemand ein Ufo im Silicon Valley landen lassen. Amazon hat im Januar sein neues Hauptquartier «The Spheres» in Seattle eröffnet, in dessen gewächshausartigen Glocken ein Regenwald-Klima simuliert wird und 800 Mitarbeiter in 27 Grad warmen Biosphären mit 60 Prozent Luftfeuchtigkeit zwischen 40 000 Bäumen arbeiten. Facebook plant den Bau seines neuen Willow Campus, ein vom Stararchitekten Rem Koolhaas entworfenes Tech-Idyll, das an das Hauptquartier in Menlo Park angedockt ist und in dem man zwischen veganen Cafés und Co-Working-Spaces lebt.

Auf ersten Renderings sind lauschige Parks zu sehen, in denen Menschen picknicken oder ihren Hund spazieren führen. Die Szenerie wirkt, als hätte jemand einen Instagram-Filter über Manets Gemälde «Frühstück im Freien» gelegt. Der Campus soll ein «gemischt genutztes Dorf» werden, bestehend aus einer Mall, einer Parkanlage sowie einem Apartment-Komplex mit 1500 Wohneinheiten. Das vier Hektar grosse Gelände soll bis 2021 fertiggestellt werden.

Arbeiten nach Feierabend

Die Idee des Firmencampus ist es, das Campus-Modell amerikanischer Universitäten auf die Berufswelt zu übertragen und die räumliche Nähe zwischen Arbeit und Wohnen auszunutzen. Zwischen Parkanlagen und Cafés soll eine kreative Arbeitsatmosphäre entstehen, in der man sich nach Feierabend bei einem Glas Bier mit dem Kollegen über neue Projekte austauscht.

Die Ideen zu den heute wertvollsten Unternehmen der Welt entstanden auf dem Uni-Campus. Die Google-Gründer Sergey Brin und Larry Page schrieben ihr bahnbrechendes Paper, in dem sie die Grundlagen einer Internetsuchmaschine beschrieben, als Mitglieder der computerwissenschaftlichen Fakultät der Stanford University. Facebook-Gründer Mark Zuckerberg startete sein soziales Netzwerk als internes Hochschulnetzwerk an der Universität Harvard. Und Snapchat-Gründer Evan Spiegel hatte die Idee zu seiner Foto-App, als er als junger Stanford-Student mit seinem Verbindungsbruder Reggie Brown im Haus einer Studentenverbindung zu vorgerückter Stunde über das Thema Sexting redete.

Die Tech-Elite ist im tiefsten Innern davon überzeugt, dass sich ein zweites Google oder Facebook nur in einem kreativen Universitätsumfeld entwickeln lässt. Die Ideen- und Wissensschmieden sind bewusst unfertig gestaltet, alles ist im Fluss, Kabel hängen von der Decke, Post-its kleben an Wänden. Es hat etwas von einer Seminar-Atmosphäre.

Der Campus aktualisiert das Modell der Company Town, wie sie der Schlafwagen-Fabrikant George Pullman 1880 im Süden Chicagos errichten liess – eine patriarchalisch geplante Werksiedlung, die sich um die Fabrik im Zentrum gruppierte. Pullman war ein Kontrollfreak. Die Gebäude (es gab nur eine Bar), die Theateraufführungen, der Wäschetrocknungsplatz, sogar die Auswahl an Büchern in der Bibliothek waren vorgegeben.

Sozialisten bezeichneten Pullman City als einen «goldenen Käfig». Industrielle wie Andrew Carnegie und J.P. Morgan nannten es schlicht Sozialismus. Alles wurde vom Firmenpatriarch kontrolliert. Ein streikender Arbeiter beschrieb die Situation so: «Wir werden in einem Pullman-Haus geboren, von den Pullman-Läden durchgefüttert, in einer Pullman-Schule ausgebildet, in der Pullman-Kirche katechisiert, und wenn wir sterben, sollen wir in die Pullman-Hölle gehen.» Das Experiment scheiterte am Ende: Der Illinois Supreme Court urteilte, dass die Werksiedlung illegal sei – Pullman musste seine Wohnungen wieder verkaufen und nach Chicago verlegen.

Der Schritt von der Company Town zum Firmencampus ist teilweise nicht mehr weit. Apple eröffnete in seinem neuen Campus in Erinnerung an seinen verstorbenen Firmengründer ein «Steve Jobs Theater». Der Schuhlieferant Zappos liess in Downtown Vegas für 350 Millionen Dollar ein eigenes Städtchen mitsamt einem Theater und Motel bauen – ein Projekt, das wegen seiner Sterilität und streng formellen Nutzungsmöglichkeiten als «evangelikaler Urbanismus» verspottet wurde und auch von Firmenchef Tony Hsieh als Fehler bedauert wurde.

Auch in «Zucktown», wie Facebooks neuer Campus in Anspielung an den Firmenchef genannt wird, wird soziale Kontrolle ausgeübt. Das Kontrollregime ist subtiler als in der paternalistisch organisierten Arbeitersiedlung von Pullman: Nicht ein Aufseher überwacht die Mitarbeiter in ihrer Freizeit, sondern die Community überwacht sich, wie in Dave Eggers Roman «The Circle», selbst. Man sieht, wer ins Fitness-Studio geht, wer zu Hause ist, und ob der Balkonnachbar, der ja auch ein Kollege ist, raucht oder Damenbesuch hat.

Leben in der Filterblase

Die Trennung von Privatem und Beruflichen löst sich auf. Man ist in allem, was man tut – Sport treiben, Freunde treffen, arbeiten – Teil einer Firma. Mit sozialem Wohnungsbau haben diese Arbeitslandschaften wenig zu tun, vielmehr sind es hochpreisige Tech-Enklaven, die an der Wohnungsnot im Silicon Valley wenig ändern.

Mit dem Firmencampus materialisiert sich ein analoges Facebook, ein Container, in dem Privatsphäre weitgehend abgeschafft ist und man sich in seiner eigenen Filterblase bewegt. Jeder «Nutzer» ist geistig abrufbar. Ob in einem solchen sozialen Kontrollraum ein kreativer Geist entsteht, darf bezweifelt werden. (Basler Zeitung)