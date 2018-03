Die Startseite des Internets

Facebook steckt in einer der schwersten Krise seiner noch jungen Geschichte. Nachdem der britische Observer enthüllte, dass die Analysefirma Cambridge Analytica Facebook-Daten von 50 Millionen Amerikanern unrechtmässig gesammelt und für politische Werbezwecke missbrauchte, wurde nun bekannt, dass Facebook über Jahre hinweg Anrufdaten seiner Nutzer abgriff. Der Börsenkurs brach ein, Werbekunden wenden sich ab, Nutzer melden sich reihenweise ab. Während sich Gründer Mark Zuckerberg um Schadensbegrenzung bemüht, schickt sich eine Plattform an, Facebooks Vormachtstellung anzufechten: Reddit.

Die selbsternannte «Startseite des Internets» kann man sich wie ein Online-Forum vorstellen. Die User diskutieren in Unterforen («subreddits»), die nach Aktualität und Beliebtheit sortiert sind, über die verschiedensten Themen aus Politik, Alltag und Gesellschaft. Es ist eine Art Debattierforum im virtuellen Raum.

Das Charakteristikum ist die Web 1.0-Optik, die noch an die Anfangszeiten des Internets erinnert, als man sich seine private Homepage mit Programmen wie Frontpage bastelte. Trotz oder vielleicht gerade wegen des antiquierten Designs ist Reddit.com eine der populärsten Seiten der Welt.

Das Alexa-Ranking weist das Forum als Nummer 7 der meistbesuchten Seiten der Welt aus – hinter Google, Youtube und Facebook und vor Amazon und Twitter. In den Vereinigten Staaten liegt Reddit sogar auf Platz 4 – noch vor Wikipedia und Yahoo. 330 Millionen Nutzer zählt das Online-Forum, Tendenz stark steigend.

Gründungsidee im Flyoverland

Gegründet wurde die Seite von Alexis Ohanian und Steve Huffman, die sich während ihres Studiums an der University of Virginia ein Zimmer im Studentenwohnheim teilten. Statt wie viele ihrer Kommilitonen über Spring Break nach Cancún, reisten die beiden Studenten nach Boston, um dem Programmierer und Investor Paul Graham ihre Start-up-Idee zu präsentieren.

Der lud die beiden prompt zu einem Vorstellungsgespräch ins Gründerzentrum Y Combinator ein, einem Accelerator, der schon Anschubhilfe für Unternehmen wie Dropbox oder Airbnb leistete.

Doch in letzter Minute kam die Absage. Ihren Frust spülten Ohanian und Huffman mit reichlich Alkohol hinunter. Als sie sich am nächsten Tag verkatert mit dem Zug auf die Heimreise machten, so erzählte es Ohanian später, kam irgendwo im Niemandsland von Connecticut der Anruf von Graham. Seine unverblümte Ansage am Telefon: „«Wir finden eure Idee nicht so toll. Aber wir finden euch gut.» Der Auftrag: «Ihr müsst die Startseite des Internets bauen.» Gesagt, getan. Innerhalb von drei Wochen stand die erste Testversion. «Es waren nur Weblinks und Text, der von Nutzern eingestellt wurde», erinnert sich Ohanian.

Als Linkschleuder gestartet, avancierte das Forum rasch zu einer Tauschbörse für Informationen im Netz. Knapp zwei Jahre nach der Gründung verkauften Ohanian und Huffman ihr Unternehmen an Condé Nast für schätzungsweise zehn bis 20 Millionen Dollar.

Das Medienkonglomerat stiess Reddit im Jahr 2012 für 200 Millionen Dollar wieder ab. Huffman, der mit seinem jungenhaften Gesicht wie ein Halbbruder von Mark Zuckerberg aussieht, ist 2015 wieder als Geschäftsführer eingestiegen, sein einstiger Zimmergenosse Ohanian hat sich indes vom operativen Geschäft gänzlich zurückgezogen und macht vor allem Schlagzeilen als Ehemann von Tennis-Star Serena Williams.

Von der Start-up-Atmosphäre mit den rumpligen Büroräumen, in denen Post-its und Postkarten an die Wände geklebt wurden, ist nicht mehr viel übrig geblieben. Das Unternehmen ist mit seinen 230 Mitarbeitern in den berüchtigten Tenderloin District in San Francisco umgezogen, wo die Mieten günstig sind und es einen grösseren Bürokomplex bezieht.

Einzig das Alien-Logo erinnert noch an die anarchische Gründerzeit. Reddit, das im vergangenen Sommer bei einer Finanzierungsrunde 200 Millionen Dollar Wagniskapital einnahm, soll derzeit den Börsengang vorbereiten.

Politische Einflussnahme

Doch längst ist nicht alles Gold, was glänzt. Reddit hat vor allem ein Problem damit, seine gut 800 000 Unterforen im Zaum zu halten, die zuweilen ein Eigenleben entwickelten. Immer wieder hagelte es Kritik, das Forum werde von politischen Akteuren infiltriert oder diene dazu, Leute an den Pranger zu stellen.

So sah sich Reddit nach dem Anschlag auf den Boston-Marathon 2013 mit Vorwürfen konfrontiert, seine Nutzer würden unbescholtene Bürger denunzierten. Russische Trolle sollen neben Facebook und Twitter auch auf Reddit aktiv gewesen sein. Nachdem Nutzer des Unterforums «The_Donald» die Startseite mit Pro-Trump-Beiträgen vollmüllten, griff Huffman persönlich durch: Er liess drei Moderatoren sperren und die Regeln für das Ranking-System überarbeiten. Für den Gründer sind derlei Massnahmen eine Gratwanderung: Er muss sein Forum von Hassbeiträgen säubern. Andererseits darf er die Community nicht vergraulen, die das Forum als diskursive Spielwiese schätzt.

Im Gegensatz zu Facebook ist Reddit Open-Source, der Code ist frei zugänglich. Der Algorithmus, der dem Ranking-Mechanismus zugrunde liegt, ist öffentlich einsehbar. Diese Transparenz und Nachvollziehbarkeit von Relevanzkriterien ist der wohl grösste Trumpf gegenüber Facebook, dessen Newsfeed-Algorithmus eine Black Box ist – und könnte auch für Anzeigenkunden von Interesse sein.

Die 8,3 Millionen Dollar Werbeeinnahmen, die Reddit 2014 generierte (aktuelle Zahlen gibt es nicht), nehmen sich im Vergleich zu den rund 40 Milliarden Dollar von Facebook zwar recht bescheiden aus. Doch die Wanderbewegungen des Kapitals sind nirgendwo so schnell wie in der Netzökonomie. Erste Werbekunden wie Coca-Cola und Toyota werben bereits mit Sponsored Content. Reddit könnte der Krisengewinnler der Facebook-Krise sein – vorausgesetzt, es kann seine Basis bändigen. (Basler Zeitung)