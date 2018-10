Die Zweifel am Wintermärchen von Saas-Fee mehren sich

Bis zum 31. Oktober hätten 66'666 Saisonkarten des Skigebiets Saas-Fee verkauft werden müssen, damit der Preis von 255 Franken gilt. Doch zu Wochenbeginn stand der Zähler auf der Website der Ferienregion gerade mal bei knapp 45'000 Bestellungen. So musste der Verwaltungsrat der Bergbahnen mit einem Kniff nachhelfen. Die sogenannte Crowdfunding-Aktion sei gültig, denn man wolle ein Zeichen für die Zusammenarbeit mit den Leistungsträgern vor Ort setzen und die Stammgäste für ihre Treue belohnen, schrieb er.

Das Angebot von Saas-Fee war bei der Lancierung vor drei Jahren eine Revolution: Für 222 Franken konnte man eine Saisonkarte kaufen. Ziel der mit viel Marketing durchgeführten Kampagne war es, 99'999 Winter-Cards innert fünf Wochen zu verkaufen. Das Wagnis gelang, auch wenn schon damals die Zielmenge nicht ganz erreicht wurde. Die Aktion brachte dem Walliser Skigebiet viel Aufmerksamkeit – und die Gästezahl stieg. «Das neue attraktive Angebot bescherte der Destination einen riesigen Erfolg», steht im Geschäftsbericht 2016/2017. Die Zahl der Logiernächte legte im Saastal um 17 Prozent zu, die Ersteintritte im Skigebiet erhöhten sich um 50 Prozent.

Saas-Fee freute sich über das «Wintermärchen», und die Macher des «Hammer-Deals» fühlten sich bestätigt. Im Gespräch mit dieser Zeitung erzählte der Chef der Saastal-Bergbahnen vor einem Jahr, wie ihr Preismodell im Dorf und von Branchenkollegen anfänglich kritisiert wurde. «Mit dem Dumpingpreis würden wir nur Schnäppchenjäger anziehen, warf man uns vor», sagte Rainer Flaig damals.

Die Euphorie ist verflogen

Wie erfolgreich das Tiefpreisangebot im zweiten Jahr war, ist noch nicht bekannt. Die Zahlen des Geschäftsjahres werden erst im Frühling publik. Doch schon jetzt zeigt sich: Bei den Bergbahnen ist die Euphorie verflogen. «Unser Umsatz ist dank der günstigen Saisonkarte gestiegen, gleichzeitig verzeichneten wir aber auch höhere Aufwendungen», sagt Simon Bumann, Verwaltungsrat der Saastal-Bergbahnen.

Die höheren Ausgaben betreffen vor allem das Marketing. Während 2016/2017 der Ertrag um rund 6,7 Millionen Franken zunahm, erhöhten sich die Marketingausgaben von 0,6 auf 3,2 Millionen Franken. «Wir haben die Werbeausgaben in diesem Jahr reduziert», sagt Bumann. Die Winter-Card habe Saas-Fee viel gebracht, denn Hotellerie, Gastronomie, Sportgeschäfte und auch die Lebensmittelläden hätten vom Gästewachstum profitiert. Die Bergbahnen betreiben selber aber gerade mal einen Gastrobetrieb mit einem Jahresumsatz von weniger als einer Million Franken.

Beim Verwaltungsrat der Bergbahnen hat man die Lehren aus den vergangenen beiden Jahren gezogen. Der Verkauf des Saisonkarte für 255 Franken wurde nur noch bis zum kommenden Sonntag verlängert. «Danach werden ausschliesslich Wochen- und Tageskarten zum normalen Preis verkauft», sagt Bumann. Letztes Jahr konnte man im Dezember noch Schnäppchenkarten erwerben. «Dies führte jedoch zu einer Kannibalisierung der Preise.»

Andere Skigebiete reagierten

Ist die Tiefpreisstrategie von Saas-Fee ein nachhaltiger Erfolg? «Für die Destination als Ganzes geht die Rechnung bisher auf», sagt Jürg Stettler vom Institut für Tourismuswirtschaft an der Hochschule Luzern. «Schwierig ist es jedoch für die Bergbahnen, die nötige Zahl Winter-Cards zu verkaufen, um den erforderlichen Ertrag zu erzielen und alle Kosten zu decken.» Im ersten Jahr sei dies noch aufgegangen, sagt Stettler. Die laufende Crowd­funding-Aktion zeigt aber, dass es schwieriger geworden ist. «Andere Bahnen haben ebenfalls mit neuen Preismodellen nachgezogen», sagt Stettler. So gibt es im Berner Oberland eine vergünstigte Saisonkarte für mehrere Skigebiete, und Anbieter setzen vermehrt auf Aktionen oder dynamische Tarife, wonach der Preis der Tageskarte vom Wetter oder der Nachfrage abhängt. Die Konkurrenz auf Saas-Fee, deren «Hammerangebot» dadurch an Attraktivität verliert.

Tourismusexperte Stettler erwartet, dass die kommende Saison entscheidend sein wird dafür, wie Saas-Fee künftig bei der Preispolitik fortfährt. Dabei könnten auch die personellen Veränderungen und der neue Hauptaktionär der Saastal-Bergbahnen einen Einfluss haben. Rainer Flaig, einer der Väter der Winter-Card, hat das Unternehmen verlassen. Er wird Leiter der Andermatt-Sedrun Sport AG. Sein Nachfolger ist noch nicht bestimmt. Das Sagen über die Gesellschaft mit 21 Sesselliften, Seilbahnen und Skiliften hat neu die Schröcksnadel-Gruppe aus Österreich. Die Gesellschaft des Präsidenten des österreichischen Skiverbandes, Peter Schröcksnadel, bringt neues Kapital von 12 Millionen Franken in die Saastal-Bergbahnen ein. Das Geld soll in die Erneuerung der Bahnen und Beschneiungsanlagen fliessen, wie an der Generalversammlung vom vergangenen Montag beschlossen wurde.

