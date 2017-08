Die flüchtige Gunst der Stunde

Die jüngsten Zahlen vom EU-Statistikamt Eurostat sprechen eine deutliche Sprache: In der Europäischen Union zeigt sich die Wirtschaft aktuell so robust wie lange nicht – vor allem in der Eurozone. Hier ist das Bruttoinlandprodukt (BIP) im Laufe des zweiten Quartals preis- und saisonbereinigt um 0,6 Prozent gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahr ergab sich sogar ein Plus von 2,1 Prozent. Damit hat die Eurozone jetzt 16 Quartale hintereinander Wachstum verzeichnet. Die Arbeitslosigkeit ist auf den tiefsten Stand seit acht Jahren gefallen. Die Wirtschafts- und Finanzkrise scheint in der EU endgültig überwunden.

Der Internationale Währungsfonds (IWF) spricht in seiner Beurteilung des Euroraums mittlerweile ebenfalls von einer «breiten und sich festigenden Erholung». Der IWF hat Ende Juli seine Prognose für das Wirtschaftswachstum auf 1,9 Prozent angehoben. Damit decken sich jetzt die Erwartungen mit denen der EU-Kommission. Niedrige Energiepreise, eine unterstützende Wirtschaftspolitik, ein anziehender Arbeitsmarkt und eine höhere Kreditvergabe hätten den Weg für mehr Privatkonsum und beschleunigtes Wachstum geebnet, hiess es anerkennend aus Washington.

Schaut man allerdings etwas genauer in die Zahlen zur Wirtschaftsentwicklung, so wird schnell klar, dass sich an dem grossen Gefälle innerhalb der EU noch wenig getan hat. Seit der Krise, die 2008/2009 ihren Anfang nahm, sind die EU-Staaten weit auseinander gedriftet. So verbuchte im Juni zum Beispiel Tschechien eine bereinigte Arbeitslosenquote von nur 2,9 Prozent. In Deutschland waren es nur 3,8 Prozent und in Malta 4,1 Prozent. Ganz andere Niveaus werden dagegen in südlichen Ländern wie Griechenland (21,7 Prozent) oder Spanien (17,1 Prozent) verzeichnet.

Die Stimmung teilt den Kontinent

Dementsprechend geteilt ist auch die Stimmung in der Bevölkerung: Bei der neuen Eurobarometer-Umfrage zeigte sich zwar, dass das Vertrauen in die EU wieder so hoch ist wie seit 2010 nicht mehr. Aber während in Deutschland, den Niederlanden, Luxemburg, Schweden, Dänemark und Malta zwischen 86 und 91 Prozent der Menschen die aktuelle wirtschaftliche Lage als «gut» oder sogar «sehr gut» bezeichnen, sind in Griechenland nur traurige zwei Prozent dieser Meinung. Auch in wichtigen und grossen EU-Ländern wie Frankreich (22 Prozent), Spanien (14 Prozent) oder Italien (13 Prozent) hält sich die positive Beurteilung der Wirtschaftslage unterdessen arg in Grenzen.

Hinzu kommt, dass die Krise auch an anderen Stellen sichtbare Spuren hinterlassen hat: Noch immer wird in Europa viel zu wenig investiert. Die EU-Kommission hat die Investitionslücke auf mehrere 100 Milliarden Euro pro Jahr beziffert. Vor allem in kleinen und mittelgrossen Unternehmen gibt es hier Defizite. In den Bankbilanzen in zahlreichen Staaten hat sich ausserdem ein hohes Mass an faulen Krediten gebildet. Und die Staatsverschuldung ist in der gesamten EU deutlich gestiegen. Lagen die öffentlichen Schuldenstände in der Eurozone vor der Krise im Durchschnitt bei unter 70 Prozent des BIP, so betragen sie heute noch mehr als 90 Prozent.

In Brüssel besteht daher die allgemeine Überzeugung, dass es trotz der aktuell positiven wirtschaftlich Entwicklung weitere strukturelle Reformen geben muss. Das Dach eines Hauses sollte man ja auch besser neu decken, wenn die Sonne scheint, heisst es. «Die guten Rahmenbedingungen bieten eine Chance, die man nicht vorübergehen lassen darf», betonte der deutsche Finanzminister Wolfgang Schäuble im Juli nach einem Treffen mit seinen EU-Amtskollegen.

Es gibt viele Schrauben, an denen weitergedreht werden könnte, um das Wirtschafts- und Finanzsystem der EU gegen künftige Krisen besser abzusichern. Bereits auf den Weg gebracht wurden zahlreiche neue Initiativen zur Stärkung der Kapitalmarktunion, die die Finanzierung der Unternehmen auf breitere Füsse stellen soll. Dies dürfte umso wichtiger werden, wenn im Zuge des Brexit der wichtigste Finanzplatz 2019 die EU verlassen wird. Die Investitionen soll der Europäische Fonds für Strategische Investitionen (EFSI), der so genannte «Juncker-Plan», weiter ankurbeln. Bis heute wurden über die Europäische Investitionsbank in Luxemburg bereits Finanzierungen von 44 Milliarden Euro genehmigt. Dies soll zusätzliche Investitionen von insgesamt 225 Milliarden Euro zur Folge haben. Laufzeit und Volumen von EFSI sollen nach der Sommerpause verdoppelt werden.

Euro-Zone als Baustelle

Umstrittener als diese Ausweitung sind in der EU noch mögliche Reformen in der Währungsunion. Ein eigenes Eurozonen-Budget, ein Schatzamt mit einem EU-Finanzminister, ein Europäischer Währungsfonds, ein hauptamtlicher Vorsitzender der Eurogruppe, ein Eurozonen-Parlament – mittlerweile liegen viele Vorschläge auf dem Tisch. Vor allem die Wahl von Emmanuel Macron zum neuen französischen Präsidenten hat dieser Debatte neuen Schwung gegeben. Nach der deutschen Bundestagswahl Ende September wird es darum gehen, konkrete Entscheidungen auszuloten.

Allen Beteiligten ist dabei klar, dass dies so schnell wie möglich geschehen sollte. Denn das Fenster für Reformen, das aktuell so weit offen steht, dürfte sich spätestens 2019 mit dem Brexit und der nächsten Europawahl wieder geschlossen haben, heisst es in Brüssel. (Basler Zeitung)