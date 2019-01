EU-Rechnungsprüfer kritisieren Juncker-Fonds

Die EU-Investitionsinitiative, auch Juncker-Fonds genannt, ist für die EU-Kommission ein Aushängeschild. Mit Garantien aus dem EU-Haushalt sollen private Milliardeninvestitionen angestossen werden. Das funktioniert im Grossen und Ganzen, teilte der EU-Rechnungshof am Dienstag mit. Doch er sieht auch Mängel.

Die EU-Investitionsinitiative ist ein Prestigeprojekt der EU-Kommission von Jean-Claude Juncker. Mit Garantien aus dem EU-Haushalt sollten damit bis 2020 Investitionen in Höhe von mindestens 500 Milliarden Euro angestossen werden. Gefördert werden etwa Breitband- oder Energienetze sowie medizinische Forschungsvorhaben. Das Geld soll eigentlich an Projekte gehen, die anderweitig kaum Kredite bekommen.

Vor allem in risikoreicheren Bereichen wie Forschung und Entwicklung sind Investitionen in Europa im internationalen Vergleich aus Sicht der Brüsseler Behörde zu niedrig. Dies könne die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie vor allem gegenüber den USA und China schmälern und letztlich den Lebensstandard bedrohen.

Ein Drittel auch ohne Juncker-Fonds

Unterm Strich sei die EU-Investitionsinitiative ein «wirksames Instrument» gewesen, um Gelder für Investitionen in der EU zu beschaffen, hiess es von den Rechnungsprüfern.

Die meisten Investitionen seien allerdings grösseren EU-Staaten in Westeuropa zugute gekommen, in denen es bereits gut etablierte nationale Förderbanken gebe.

