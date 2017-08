Ehemaliger Flüchtling schafft Uber-Konkurrenz

Die Schweiz hat einen neuen Fahrdienst. Dieser soll besser machen, wofür Uber in der Kritik steht. Der grösste Teil des Gewinns, den Uber erzielt, wird in Holland versteuert. Zudem verlangt die Taxi-Konkurrenz Gebühren und eine hohe Kommission von ihren Fahrern.

Yourtaxi heisst die neue App, die vorerst Fahrten in Zürich anbietet. Basel und Lausanne sollen in den nächsten drei Monaten dazukommen, wie der «Blick» schreibt. Gründer ist Zahangir Alam, der 21-jährig als Flüchtling aus Bangladesh in die Schweiz kam. Zunächst war er als Tellerwäscher und als Küchenchef beschäftigt, später als Taxifahrer.

Auch beim Taxivermittlungsdienst Uber war er registriert. Dann machte er sich selbständig. «Was Uber kann, das kann ich auch, aber besser. Und vor allem sozialer», sagte er im «Tagblatt der Stadt Zürich» sagte. «Ich habe die Chance gepackt, ein Unternehmen auf die Beine zu stellen und Arbeitsplätze zu schaffen. Das bin ich der Schweiz schuldig, die mir diese Chance gab.»

Schon 70 Fahrer

Yourtaxi solle eine «faire Alternative» zu Uber sein, die für die Kunden gut ist, für die Fahrer und für die Gesellschaft. Alam ist heute Schweizer Staatsbürger. Steuern zahlt er in der Schweiz. Und die Fahrer müssen keine Gebühr an ihn entrichten. Er nehme nur zehn Prozent Kommission, wogegen sich diese bei Uber auf etwa 25 Prozent beläuft. Die Fahrer erzielten einen kleineren Umsatz. Doch damit könne man leben, sagt einer von ihnen dem «Blick».

Sein Fahrdienst kann so günstig sein, weil Zahangir Alam nur IT-Kosten hat. Der 37-Jährige fährt abends selber, weil das Unternehmen mit seinen bereits 70 Fahrern in Zürich noch zu wenig Gewinn abwirft. (oli)