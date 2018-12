Eine weitere Klatsche für die Treuhänderzunft

Der Weinkenner weiss, was Dekantieren ist. Das bedeutet, dass man einen alten Wein vorsichtig in eine Karaffe umgiesst, um ihn vom Bodensatz zu befreien. Macht man dabei etwas falsch – kommt zum Beispiel zu viel Sauerstoff an den Wein –, ist er futsch. Das tut weh, wenn es sich beispielsweise um einen Château Mouton Rothschild von 1961 handelt. Dann werden rund 3000 Franken in den Ausguss geschüttet.

Der Treuhänder in Liechtenstein weiss auch, was Dekantieren ist. Allerdings versteht er darunter, den Inhalt einer Stiftung in eine andere zu giessen. Das dient nicht zu selten dazu, die neue Stiftung dabei von Bodensatz zu befreien. Beispielsweise vom eigentlichen Stifter oder von einigen Begünstigten, zwecks Vorteil des verbleibenden Nutzniessers. Und natürlich der Stiftungsräte, die ihr Wirken wahrlich nicht für Gotteslohn anbieten.

Genau das passierte der Familie O.*. Sohn O. errichtete Schritt für Schritt ein Industrie-Konglomerat mit der Unterstützung vom Rest der Familie – Vater, Schwester und Onkel. Im Laufe der Zeit entschied der Sohn, einige der Vermögenswerte unter den Rest der Familie zu bringen, damit sie davon profitieren konnte. Also wurden drei neue Stiftungen für Vater, Schwester und Onkel errichtet und Vermögenswerte übertragen. Wo, wenn nicht in Liechtenstein. Seriös, korrekt, verschwiegen, fachlich und technisch in der Lage, solche Grossstiftungen mit untergeschalteten Holdings und Trusts von Malta bis Zypern und auch auf anderen Inseln zu gründen, zu strukturieren und zu betreiben. Da im Wort Familienbande bekanntlich ein wahrer Kern steckt, kam es dazu, wozu es halt immer wieder kommt: Es gab Krach. Sohn O. wollte seine Besitztümer so weit wie möglich von denen der übrigen Familienmitglieder entflechten, sein Vater und dessen Bruder wollten langsam den Nachlass und die Nachfolge regeln, also erschien es naheliegend, statt an den bestehenden Stiftungen rumzuflicken, gleich vier neue zu errichten.

«Heimliches Justizministerium»

Dafür zuständig war die Kanzlei Marxer. Sozusagen die Benchmark in Sachen Stiftungen und Trusts. 1925 von Dr. Dr. Ludwig Marxer gegründet, später stellvertretender Regierungschef im Ländle. Das Geschäft florierte und wuchs, heute ist Marxer die grösste Anwaltskanzlei Liechtensteins. «Sie galt früher als heimliches Justizministerium», beschreibt ein Insider die Bedeutung der Firma. Marxer segelte weitgehend skandalfrei durch alle Steuerstreitigkeiten, abgesehen davon, dass ein Partner der Kanzlei mal kurz bei Gericht ein paar Akten mitlaufen liess, die er aber später wieder zurückgab. Ob im Originalzustand, liess sich nicht eruieren. In letzter Instanz wurde er von allen Vorwürfen freigesprochen.

Im September 2018 urteilte aber der Fürstliche Oberste Gerichtshof in letzter Instanz, dass eine im Rahmen der Errichtung vier neuer Stiftungen für die Familie O. vorgenommene Dekantierung unzulässig, rechtsungültig war und daher rückgängig zu machen sei. Eine Klatsche für den direkt darin involvierten Anwalt Dr. Armin Dobler, Partner bei Marxer. Ihm hielt das Gericht vor, dass er hätte wissen müssen, dass eine Übertragung auf die von ihm selbst errichtete neue Stiftung rechtswidrig sei. Schwester O. wollte offensichtlich zusammen mit ihrem Mann ihren Bruder O. und Vater O. als Nutzniesser des Stiftungsvermögens ausschliessen, obwohl die ursprüngliche Stiftung mit dem Vermögen von Vater O. errichtet worden war. Der hatte zusätzlich zu den Stiftungsräten auch noch sogenannte Protektoren installiert, um «Checks and Balances» bei der Ausübung des Stiftungszwecks herzustellen.

Als erster Akt im Familiendrama wurden diese Protektoren, die Kläger sprechen von arglistiger Täuschung und erschlichenen Unterschriften, zum Rücktritt gebracht und durch Schwester O., ihren Mann und – Anwalt Dobler ersetzt. Und in der neu durch Anwalt Dobler errichteten Stiftung sassen als Stiftungsräte Schwester O., ihr Mann und – Anwalt Dobler. Im Jahre 2010 ist dann die Ausschüttung des gesamten Vermögens der Altstiftung auf die Neustiftung veranlasst worden. Daran schloss sich dann ein mehrjähriges Gerichtsverfahren an, die Instanzenleiter hoch und runter.

«Schlamperei oder Schlimmeres»

Ein Treuhänder in Liechtenstein mit mehr als zwanzig Jahren Erfahrung, der nicht namentlich genannt sein will, sagt dazu: «Entweder war das eine unglaubliche Schlamperei – oder Schlimmeres. Beeindruckend ist auch die dreiste Art und Weise, in der es technisch gekonnt und schwer entschlüsselbar gemacht wurde.» Mit Schlimmeren ist der Verdacht gemeint, dass zusätzliche Gelder flossen. Dazu muss man wissen, dass in Liechtenstein die Parteienstellung eines Stifters oder eines Nutzniessers äusserst mangelhaft ausgebildet ist. Das heisst, er hat nur sehr eingeschränkte Informationsrechte und kann bei einem Verfahren keine Anträge stellen. Wenn ein Stifter zum Beispiel vermutet, dass überhöhte Gebühren eingesackt werden, das Stiftungsvermögen nicht statutengemäss verwendet wird oder längst in eine Unterstiftung dekantiert wurde, auf die er keinen Zugriff mehr hat – dann hat er schlechte Karten, eine Strafuntersuchung zu verlangen. Denn wo ist der Beleg für einen Anfangsverdacht? Dem widerspricht die Treuhandkammer: «Diese Fragestellung wird zurzeit behördlicherseits geprüft. Generell gehen wir aber davon aus, dass den Berechtigten bereits heute umfassende Rechte zustehen.»

In diesem Fall kam aber das oberste fürstliche Gericht auf eine elegante Lösung. Es ging gar nicht auf die hin und her schwirrenden Vorwürfe, Unterstellungen, Anschuldigungen der Streitparteien ein. Sondern entschied: Die reine Familienstiftung wurde in eine gemischte Familienstiftung verwandelt. Damit war eine Änderung des Stiftungszwecks verbunden. Den Stiftungsräten war es aber nicht erlaubt, Änderungen am Stiftungszweck oder anderen Inhalten der Stiftungsurkunde vorzunehmen. Also war die Übertragung der Vermögenswerte auf die neue Stiftung unzulässig und rechtsungültig. Deshalb ist sie rückgängig zu machen.

In der Geschichte der Liechtensteiner Stiftungen wurde einem Anwalt wohl noch nie eine solche Klatsche verpasst. Ganz unbeschadet davon, aus welchen Motiven er bei dieser Errichtung einer neuen Stiftung mitmachte: Damit steht natürlich «ein massives Haftungsproblem» im Raum, wie ein erfahrener Treuhänder sagt. Denn alleine die Rückabwicklung eines Kapitalstocks, der aus einem internationalen Firmenkonglomerat besteht, wird das dafür zuständige Gericht monate-, wenn nicht jahrelang beschäftigen. Auf Anfrage teilt die Kanzlei Marxer & Partner nur schmallippig mit: «Es handelt sich daher um ein laufendes Verfahren und wir ersuchen um Verständnis, dass wir das nicht medial diskutieren können.»

Skandal um Skandal

Die rund 150 lizenzierten Treuhänder im Ländle produzieren weiterhin genügend Skandale, um die Bemühungen Liechtensteins, als sauberer und seriöser Finanzplatz zu gelten, zu untergraben. Nachdem das bewährte Geschäftsmodell gescheitert ist, Stiftungen oder Trusts als Schwarzgeldbunker zu errichten, schrumpfte die Anzahl Stiftungen um zwei Drittel. Umso stärker das Bedürfnis, mit Kommissionen, Kick-backs, Retrozessionen und happigen Verwaltungsgebühren den Verlust auszugleichen. Oder es wird zu kriminellen Methoden gegriffen. Lorenz K., Expräsident der Bankenaufsicht, kassierte acht Jahre Haft wegen Unterschlagung von 36 Millionen aus einer Stiftung. Der fürstliche Justizrat Harry G. sitzt wegen Unterschlagung von zwölf Millionen im Gefängnis. Oder Mario S., in dessen Bar Esquire rauschende Partys gefeiert wurden, bis er nicht mehr auf dicke Hose machte, sondern wegen der Beschuldigung, bis zu 25 Millionen unterschlagen zu haben, in U-Haft kam.

Dazu kommt das Dekantieren, also die Errichtung einer neuen oder einer Unterstiftung. Wenn das nach allen Regeln der Kunst gemacht wird, verlieren Stifter und Nutzniesser weitgehend die Kontrolle über das Stiftungsvermögen. Es braucht also noch weitere, gewaltige Anstrengungen im fürstlichen Hoheitsgebiet, damit dort keine Schlawiner ihr Unwesen treiben. *Name der Redaktion bekannt. (Basler Zeitung)