Elon Musks nächster Verkaufcoup: Steine

Via Twitter hat Multimilliardär Elon Musk ein neues spezielles Merchandising-Produkt für seine Boring Company angekündigt. Nachdem Musk laut Firmen-Webseite bereits 50'000 Caps und 20'000 Flammenwerfer verkauft hat – der Erlös spülte der 2016 gegründeten Tunnelbohrfirma Millionen von US-Dollar in die Kassen –, sollen nun als Nebenprodukt des Tunnelbaus «lebensgrosse Lego-artige» Steine angeboten werden.

Laut Musk wurden die ineinandergreifenden Steine beim Bohren eines Tunnels abgebaut und seien «superstark». Die innen hohlen und deshalb leichten Steine würden sich dazu eignen, Skulpturen und Gebäude zu bauen, so Musk. Die Steine seien zudem für die in Kalifornien üblichen «seismischen Belastungen» geeignet.

Der erste Bausatz orientiere sich am «alten Ägypten – Pyramiden, Sphinx, Tempel von Horus usw.» schrieb Musk in einem weiteren Tweet.

First kit set will be ancient Egypt — pyramids, Sphinx, temple of Horus, etc