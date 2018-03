Grosse Bekenntnisse, traurige Tatsachen

Pünktlich, so wie es sich für eine Branche gehört, die von der Zeit lebt, wurde gestern die Baselworld für die Presse eröffnet. Heute, wenn der grosse Vorhang aufgeht, wird Bundesrätin Doris Leuthard die Fachmesse eröffnen. Mehr als einmal wurde gestern die Einheit, aber auch die grosse Bedeutung der Basler Messe für die gesamte Uhren- und Schmuckbranche betont. Flammende Appelle klingen zwar anders. Aber die Message war klar: Die Baselworld hat zwar Probleme, sie wird aber ihre Position als Leitmesse behalten.

Sicher ist dies aber noch keineswegs, zu gross ist der Aderlass, der eingesetzt hat. Im Vergleich zum Vorjahr bleibt jeder zweite Aussteller der Messe fern. Unter dem Strich sind es noch 700 Aussteller. Bereits vor einem Jahr hatten sich 200 weitere von Basel verabschiedet. Drei Hallen mussten geschlossen werden. Und die Messe dauert zwei Tage weniger lang als noch vor einem Jahr.

Damit die Schlankheitskur nicht zu einer radikalen Diät mit unübersehbaren Folgen wird, wurden zudem eifrig Rabattgutscheine verteilt. Durchschnittlich sollen die Standgebühren um zehn Prozent gesunken sein.

Mittleres Preissegment gefragt

Man befände sich in einem Konzentrationsprozess bisher unbekannten Ausmasses, räumte Messechefin Sylvie Ritter ein. Sie ist aber davon überzeugt, dass die grossen Markenhersteller, die Basel weiterhin die Treue halten, gestärkt daraus hervorgehen würden. In einer Zeit des Wandels gebe es nur zwei Optionen: Entweder expandiere man oder fokussiere. Die Baselworld habe sich entschlossen, auf Qualität zu setzen. «Wir gewinnen damit klar an Profil», sagte Ritter. Die Messe als Treffpunkt werde auch in Zukunft wichtig bleiben. Persönliche Begegnungen seien nicht zu ersetzen. «Auch in Zukunft will man Produkte berühren und Marken erleben», sagte sie. Eric Bertrand, Präsident des Aussteller-Komitees, sprach von einem Mikrokosmos, der unverzichtbar sei, da hier Trends und Entwicklungen für die nächsten zwölf Monate geboren würden.

Die Basler Uhren- und Schmuckmesse fand erstmals 1917 im Rahmen der Basler Mustermesse statt. Damals waren 29 Schweizer Firmen vertreten. 2018 sind es 130. Darunter befinden sich 104 Uhrenmarken und 18 Schmuckfirmen. François Thiébaud, Präsident der Schweizer Aussteller, der persönlich seine 40. Baselworld erlebt, gab sich Mühe, Statistiken rasch über die Leinwand flimmern zu lassen. Tatsächlich sind viele Zahlen alles andere als strahlend.

Immerhin hatte 2017 nach zwei Jahren mit starken Einbussen eine Wende bedeutet. Die Exporte nahmen um 2,7 Prozent auf fast 20 Milliarden Franken zu. Im Februar haben die Schweizer Uhren-Ausfuhren im Vorjahresvergleich um 12,9 Prozent zugelegt. Besonders im Trend liegen das mittlere Preissegment, mit einem Exportpreis von 500 bis 3000 Franken.

Verhaltener Ausblick

Mit Blick auf die verschiedenen Absatzmärkte zeigte sich, dass Europa trotz spürbarer wirtschaftlicher Erholung noch keinen riesigen Appetit auf Swiss-made-Uhren verspürt. Seit Jahresbeginn gingen die Exporte um 1,5 Prozent zurück. Dafür legte Deutschland in den ersten beiden Monaten um ein Prozent zu. Top-Performer waren Hongkong und das chinesische Festland. In Hongkong lag das Plus in den ersten beiden Monaten des laufenden Jahres bei stolzen 28 Prozent, auf dem chinesischen Festland bei 22 Prozent.

Für das ganze Jahr gaben sich Branchenverbandsleute gestern in Basel optimistisch, aber auch betont vorsichtig im Hinblick auf Wachstumsprognosen. (Basler Zeitung)