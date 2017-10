Hohe Erwartungen an EZB-Ratssitzung

Die Europäische Zentralbank (EZB) berät heute auf ihrer Ratssitzung in Frankfurt am Main über ihre Geldpolitik. Mit Spannung wird dabei erwartet, ob die EZB den Weg für eine Reduzierung ihres Anleihekaufprogramms ebnen wird. EZB-Präsident Mario Draghi will um 14.30 Uhr in einer Pressekonferenz die Gründe für die Zinsentscheidung und weitere Massnahmen der Notenbank darlegen.

Die EZB hatte den zentralen Zinssatz im März 2016 auf den historisch niedrigen Wert von 0,0 Prozent gesenkt, um mit günstigem Kapital Konjunktur und Inflation anzukurbeln. Monatlich kauft sie zudem Anleihen im Wert von 60 Milliarden Euro. Sie steht aber zunehmend unter Druck, von dieser lockeren Geldpolitik abzurücken. (woz/AFP)