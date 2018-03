Ist Bargeld noch König?

Diese Woche trifft sich die Gruppe der G20-Länder, um über Bitcoin und andere Blockchain-basierten digitalen Währungen zu diskutieren. Obwohl Kryptowährungen die aktuellen Währungen noch nicht ersetzen können, machen sich verschiedene Institutionen Gedanken über ihre künftige Rolle. Noch kann man Kryptowährungen nicht als gängiges Zahlungsmittel benutzen, obwohl in Zug in vielen Geschäften Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptiert wird und es bei vielen Geschäften und Ladenbesitzer ein Thema ist. Gleichzeitig sind einige politische Entscheidungsträger über den Missbrauch durch Konsumenten und Investoren beunruhigt.

Fakt ist jedoch, dass sich die Blockchain-Technologie weiter ausbreiten wird – auch ausserhalb der Finanzindustrie, wie schon geschehen – und wie früher bei den «Palm Pilots», die den Weg für Smartphones frei gemacht haben, gewisse Parallelen zu erkennen sind. Man sagte früher: «Cash is King». Dessen Königreich bröckelt aber langsam, obwohl Bargeld immer noch von der Mehrheit der Menschheit gebraucht wird. Eine Studie der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich BIZ zeigt jedoch, dass die digitalen Zahlungen, im Vergleich zum Bruttosozialprodukt seit der Jahrtausend- wende, sich im Volumen verdoppelt haben. Dieser Trend hat dazu geführt, dass Zentralbanken ihre eigene digitale Währung herausgeben möchten.

Die Studie der BIZ über «Central Bank Digital Currencies» (CBDC) ergibt die Grundlage für die Diskussion, welche diese Woche stattfinden soll. Was spricht dafür, dass Zentralbanken ihre eigene digitale Währung lancieren könnten? Momentan haben nur Finanzinstitutionen direkten Zugang zur Digitalwährung der Zentralbanken. Wenn dies für alle Konsumenten zugänglich wäre, hätte es Konsequenzen allgemein für die Rolle des Geldes, aber auch für das Finanzsystem und die Wirtschaft. Es stellt sich daher die Frage: Brauchen wir Digitalwährungen der Zentralbanken? Bisher laufen die elektronischen Zahlungsströme gut und über sieben Tage während 24 Stunden.

Das Vertrauen in eine Währung ist immer noch für jeden Bürger fundamental wichtig. Man sieht das Gegenteil in Ländern wie Venezuela! Ausserdem wäre eine digitale Währung der Gefahr von Hacker-Angriffen ausgesetzt. Wenn man die illegale Nutzung verhindern möchte, sollte man den digitalen Währungen nicht die Anonymität des Bargeldes geben. Andererseits kann man den Zentralbanken auch nicht alle Dateninformationen der Bürger überlassen, da sie auch der Gefahr des Missbrauchs ausgesetzt wären.

«Banking is necessary, Banks not!»Bill Gates

Über die Zukunft des Geldes zu diskutieren, kommt zur rechten Zeit – im Lichte der neuen Technologien und der Erhöhung des elektronischen Geldtransfers weltweit. Obwohl umstritten, hat gerade der Bitcoin eine Schwäche des momentanen Systems offengelegt: der grenzüberschreitende Geldtransfer. Dieser ist bei Bitcoin transparenter, da die Blockchain-Technologie jede Transaktion nachvollziehen kann. Gerade etwa bei Online-Shopping im Ausland oder Geldtransfers von Arbeitern in ihre Heimat. Die Zukunft und vor allem der weitere Fortschritt der Technologien werden wegweisend sein.

Die Zentralbanken und andere Institutionen (Regulierungsbehörden) nehmen hier eine entscheidende Rolle ein, um unser System besser und effizienter zu machen oder das Feld anderen, dezentralisierten Institutionen und Firmen zu überlassen. Dies wäre gefährlich! Was hat Bill Gates vor mehr als zehn Jahren schon gesagt: «Banking is necessary, Banks not!» (Basler Zeitung)