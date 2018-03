«Messen müssen zeitgemässer werden»

BaZ: Georges Kern, Sie haben die ersten neuen Breitling-Modelle in einer Roadshow auf der ganzen Welt präsentiert. Sind Sie nicht erschöpft?

Georges Kern: Doch. Das war ein Riesenaufwand, der sich aber gelohnt hat. Während unserer Roadshow waren wir in Shanghai, Tokyo, Singapur, Hongkong, in Zürich, London, Paris, München, in New York und schliesslich noch Dubai.

Weshalb haben Sie diesen Weg der Kommunikation gewählt?

Wir befinden uns in einem substanziellen Transformationsprozess in Bezug auf den Markenaufbau und die Produkte. Eine Messe bietet nicht den persönlichen und flexiblen Rahmen, der für solche Informationen gegeben sein muss. Ich habe auf dieser Roadshow schätzungsweise 800 Retailers und mindestens ebenso viele Journalisten, Influencer und Uhrensammler getroffen, mich mit ihnen intensiv über die Produkte und die Marke unterhalten. Dazu gehörten Präsentationen, Interviews, Round Tables und Workshops, um unsere Neupositionierung minutiös zu erklären. Der Handel ist begeistert von unserer Neupositionierung und schätzt es, eine Vision für die nächsten zwei bis drei Jahre zu haben.

Macht es da für Sie überhaupt noch Sinn, an die Baselworld zu kommen?

Die Diskussion um die Zukunft der Messen ist sehr komplex und betrifft nicht nur die Uhrenindustrie. Viele Autohersteller beispielsweise verzichten auf die Teilnahme an Automobilmessen. Dies, weil es sehr teuer ist und neue Autos mit 3-D-Fotos in Minutenschnelle digital weltweit kommuniziert werden können. Man muss sich deshalb die Frage stellen, welchen Mehrwert Messen wie die Baselworld in der jetzigen Form noch generieren. Ist es eine Plattform, um zu verkaufen? Das glaube ich nicht. Oder ist es eine Kommunikationsplattform um Produkte-Neuheiten global zu lancieren, ähnlich wie dies an der Fashion Week der Fall ist? Wenn es Letzteres sein soll, dann hat das Prinzip Messe eine Zukunft. Aber dann müsste sie ganz anders organisiert werden.

Und wie?

Bleiben wir beim Beispiel der Fashion Week. Diese finden in New York, London, Paris und Mailand statt. Genau so müsste es sich mit einer wie oben beschriebenen Kommunikationsplattform für unsere Industrie verhalten. Es müsste mehrere Events in für unsere Branche relevanten Städten geben. Dann muss man auch nicht für eine Woche riesige Stände aufbauen. Der Aufwand wäre für eine PR-Plattform viel zu gross und ist für eine Verkaufsstruktur nicht mehr relevant. Dieses Problem haben alle Messen. Früher gab es nicht die digitale Kommunikation und Mobilität, wie wir sie heute kennen. Es hiess ja früher Mustermesse, weil hier Muster abgeholt wurden. Das ist alles passé.

Ist die Baselworld also ein Auslaufmodell?

Das weiss ich noch nicht. Aber die Messen müssen sicherlich zeitgemässer werden.

Der Salon de la Haute Horlogerie (SIHH) in Genf scheint dagegen im Aufschwung zu sein.

Ich denke schon, dass sich der SIHH ständig weiterentwickelt hat. Die Infrastruktur in Genf – insbesondere in Bezug auf das Hotelangebot – ist ausgezeichnet. Im Weiteren besteht zwischen der Messe, der Hotellerie und der Gastronomie eine echte Kooperation. Alles ist perfekt organisiert und geregelt, und die Medien und Gäste werden hochprofessionell betreut. Es gibt vom SIHH einen echten Dienstleistungswillen, den ich hier an der Baselworld hoffentlich entdecken werde.

Welche Dienstleistungen erwarten Sie in Basel?

Die Messe muss sich die Frage stellen, ob es reicht, für teures Geld nur Flächen zu vermieten oder sich als Dienstleister anzubieten. Zudem müssen sich die Gastronomie sowie die Hotellerie die Frage stellen, welche Dienstleistungen in welcher Qualität zu welchem Preis angeboten werden.

Geht es an der Baselworld nicht mehr bloss um wenige grosse Marken, wie Rolex, Omega, Patek, Tag Heuer und Breitling?

Ich glaube, das Prinzip, «One size fits it all» funktioniert nicht mehr. Man muss stärker segmentieren und sich den Bedürfnissen der verschiedenen Aussteller anpassen.

Mit welchen Erwartungen kommen Sie an die Baselworld 2018?

Wir sehen unsere Kunden und präsentieren weitere Neuheiten, die noch nicht auf der Roadshow gezeigt wurden. In Basel können wir wichtige Themen nochmals vertiefen. Unser wirtschaftlicher Erfolg hängt aber nicht von der Baselworld ab. Wenn wir schon da sind, nutzen wir diese Plattform. Ich war vor 15 Jahren letztmals hier und bin gespannt auf das Setting.

Werden Sie auch 2019 in Basel dabei sein?

Das werden wir nach dieser Messe sehr schnell entscheiden.

Zurück zur Marke Breitling. Was hat Sie dazu bewogen, hier einzusteigen, nachdem Sie erst kurz vorher globaler Chef aller Uhrenmarken von Richemont geworden sind?

Der Hauptaspekt war, dass ich persönlich ins Kapital einsteigen konnte. So kann ich mich mehr als Entrepreneur einbringen. Das wollte ich schon immer, nur hat sich die richtige Möglichkeit bis anhin nicht ergeben. Denn es braucht eine gute Marke mit einer kritischen Grösse, und das ist bei Breitling der Fall. Die Marke hat zudem eine phänomenale Geschichte. Breitling hat alles im Bereich des Chronografen erfunden, hat weltweit eine grossartige Visibilität, ist super erfolgreich und etabliert in den USA, in Europa und Japan. Nun geht es darum, die Marke global und auch in Asien zu etablieren, wo sie bislang durch die Grösse der Uhren weniger gut vertreten war als im Rest der Welt. Asien zeichnet für 50 Prozent des Markts verantwortlich. Breitling hat also noch einiges an Potenzial. Wir wollen aber weder eine asiatische noch eine westliche, sondern eine global erfolgreiche Schweizer Uhrenmarke werden.

Wollen Sie vom Image wegkommen, dass Breitling nur Fliegeruhren produziert?

Das ist richtig. Nur so können wir neue Segmente erschliessen. Im Fliegerbereich ist Breitling schon die Nummer eins. Aber hier bewegen wir uns in der Nische einer Nische. Wir wollen mehr, und die Voraussetzungen hierzu sind gegeben. Denn Breitling war schon immer mehr als nur eine Fliegeruhr. Das zeigt ihre Geschichte, von der wir uns inspirieren lassen, die wir neu aufarbeiten und die wir in unseren neuen Produkten einfliessen lassen. Wir werden zurückgreifen auf das, was Breitling stark gemacht hat, und dies dem Kunden zu einem Preis zwischen 3500 bis 8000 Franken anbieten. Quarzuhren werden wir nicht mehr herstellen, ausser bei den elektronischen Uhren für Professionals. Und wir werden uns auch nicht im Bereich der Haute Horlogerie positionieren. Neben den modernen Pilotenuhren lancieren wir nun auch eine klassische Pilotenuhr, inspiriert von Breitlings Bordinstrumenten der 30er-Jahre, und im zweiten Halbjahr 2018 bringen wir dann eine betont elegante Uhr auf den Markt.

Ist die Connected Watch kein Thema mehr?

Wir werden immer Instrumente für den professionellen Einsatz, sogenannte Instruments for Professionals, haben, denn diese gehören zum Image der Marke. Dies sind elektronische Uhren, die aber keine Smartwatches sind.

Viele Marken senken plötzlich ihre Preise. Breitling gehört nicht dazu. Hilft das der Glaubwürdigkeit der Marke?

Absolut. Bei gewissen Preissenkungen fragt sich der Kunde jetzt, warum er in der Vergangenheit mehr für dasselbe Produkt bezahlt hat. Wegen plötzlicher Preissenkungen sind Uhrenfirmen in der Vergangenheit auch schon in Schieflage geraten. Ich glaube, das Wichtigste für Breitling ist, dass wir in unserem Segment relevant und kompetitiv sind. Wir wollen nicht billig sein, aber wir werden auch nicht in das Hochpreissegment einsteigen.

Auf welche Kunden zielen Sie ab?

Wir wollen nicht den Ast absägen, auf dem wir sitzen, und werden daher neben neuen klassischen Produkten auch zukünftig grosse Fliegeruhren herstellen! Bei Breitling gibt es die Vintage Community, die Uhren bis 1980 sammelt, und eine andere Community, die Uhren für alltäglichen Einsatz schätzt. Unsere Aufgabe ist es, diese beiden Communitys zusammenzubringen und ihnen zukünftig eine noch spannendere Produkteauswahl anzubieten. Eines schliesst das andere nicht aus.

Sie haben auch die Referenzen stark reduziert. Weshalb?

Die Verwässerung einer Marke rührt daher, dass es in einem Minisegment Hunderte von Referenzen gibt und niemand mehr die Identität des Produkts versteht. Ich glaube viel mehr an verschiedene Linien oder Serien, aber dann mit weniger Referenzen. Diesen Weg werden wir weiter bestreiten. Wichtig ist dabei, dass es immer Teil der DNA ist. Nichts, was es in den nächsten Jahren gibt, ist neu erfunden, alles war schon mal da. Es muss natürlich modernisiert und zeitgemäss lanciert werden.

Von der Uhrenkrise war Breitling nicht so stark betroffen, weil die Marke in Asien auch nicht so stark war. Stellt sich das jetzt als Chance heraus?

Die wirtschaftliche Entwicklung hilft uns, insbesondere in China. Dort ist der Markt reifer geworden. Die Chinesen kaufen nicht mehr nur Dreizeigeruhren, sondern auch Sportuhren. Im Weiteren ist der Markt transparenter geworden. Asiaten stellen fest, dass Breitling in den USA und in Europa ein grosser Player ist und interessieren sich dadurch für die Marke. Durch die Antikorruptionsmassnahmen und die Importbeschränkungen steigt nun der lokale Konsum und die Nachfrage nach diskreteren und klassischen Produkten.

Hat die Uhrenbranche aus der Krise gelernt?

Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Was heisst überhaupt Krise? Der Kontext der Industrie hat sich in den letzten Jahren verändert. Drei fundamentale Tendenzen resultieren daraus. Erstens wird unsere Industrie durch die digitale Transformation und Distribution – sprich E-Commerce – geprägt. Zweitens hat sich gleichzeitig die Volatilität des Markts, besonders in Asien, verschärft. Dies führt drittens zu Überkapazitäten, ein Phänomen, dass sich auch in anderen Industrien feststellen lässt. Die klassische Uhrenindustrie hat darauf mit verschiedenen Massnahmen reagiert. Einige Marken haben versucht, digitale Uhren herzustellen – mit wenig Erfolg. Das Schweizer Produkt muss analog bleiben, aber die Kommunikation, der Verkauf, die Distribution, der Kundenservice et cetera werden digital. Die Welt hat sich verändert und ist virtueller geworden – auch für traditionelle Produkte.

Welche Rolle spielt E-Commerce für Breitling?

Wie erwähnt ist E-Commerce essenziell und Teil der digitalen Transformation. Es geht darum, dass der Konsument offline und online und damit in den eigenen Boutiquen oder im Handel, über Online-Anbieter oder über die eigene Website seine Breitling kaufen kann – das nennt sich Omni-Channel-Strategie. Wir müssen dem Kunden die Möglichkeit geben, dass er, wo und wann er will, unser Produkt erwerben kann. Jeder bietet das heute an, in jeder Industrie.

Welchen Zeithorizont haben Sie sich bei Breitling gesetzt?

Schauen Sie, ich bin investiert. Da gibt es keinen Zeithorizont. Ich bin so lange dabei, bis wir unsere mit CVC gemeinsam definierten Ziele erreicht haben. Und dann sehen wir weiter.

Aber glücklich?

Ich bin zu alt, Sachen anzupacken, die keinen Spass machen. Am Anfang einer Karriere macht man noch Kompromisse, irgendwann aber nicht mehr. Ich bin total glücklich mit drei Aspekten in meinem neuen Berufsleben. Das ist erstens der Investor CVC. Ich habe selten mit so schnellen, smarten und kompetenten Leuten gearbeitet. Sie helfen uns, die Marke wie oben beschrieben global zu etablieren. Zweites bin ich sehr happy mit meinem neuen Team. Es sind alles Leute, mit denen ich schon in der Vergangenheit gearbeitet habe. Dadurch können wir extrem schnell entscheiden. Und drittens: Ich bin glücklich mit der Marke. Sie hat eine teilweise ungenutzte Substanz. Diese drei Elemente – ein Top-Investor, ein Top-Team und eine Marke mit Substanz und Potenzial – machen mich glücklich. (Basler Zeitung)