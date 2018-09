Mit Aktienkäufen Markt manipuliert

Letzten Freitag äusserte sich Thomas Bieger, Rektor der Universität St. Gallen, zum ersten Mal seit Monaten über die Serie von Skandalen an seiner Universität. In der Affäre um die Bank Raiffeisen hatte der St. Galler Professor für Organisationsstudien, Johannes Rüegg-Stürm, im März den Hut nehmen müssen, nachdem die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (Finma) in einem Bericht festgehalten hatte, dass der Verwaltungsrat von Raiffeisen dem Geschäftsgebahren der Raiffeisen-Spitze tatenlos zugeschaut hatte. An der Uni nimmt Rüegg-Stürm derzeit eine Auszeit.

Mitte Juni wurde der deutsche Honorarprofessor und Audi-Chef Rupert Stadler frühmorgens wegen Verwicklungen in den Diesel-Sklandal festgenommen. Die deutsche Justiz wirft Stadler Betrug und Falschbeurkundung vor. Wegen Verdunkelungsgefahr blieb Stadler bis jetzt in Haft.

Ebenfalls im Juni hatte die Universität über mutmasslichen Spesenmissbrauch an der Hochschule informiert und eine Administrativuntersuchung und drei Disziplinarverfahren eröffnet. Im August fand die Ostschweiz am Sonntag heraus, dass es sich um Mitarbeiter des Instituts für Finanzwissenschaft, Finanzrecht und Law and Economics und insbesondere um den bereits nicht mehr an der Uni lehrenden aus Deutschland stammenden Direktor und Rechtsprofessor Peter Sester handle.

Die Ostschweizer Universität, die sich gerne mit ihrem Institut für Wirtschaftsethik in Szene setzt, kommentierte diese Angelegenheiten seit Monaten nicht oder verwies darauf, dass Verfahren laufen würden und man das nicht weiter erläutere.

Am Freitag nun trat Rektor Thomas Bieger im Rahmen der Jahresmedienkonferenz vor die Presse und sagte gemäss Redetext, dass die Uni alles daran setze, die Studenten «auch in gesellschaftlicher Verantwortung und ethischen Fragestellungen zu schulen». Bieger erwähnte zu den laufenden Skandalen bloss, dass man die Nebentätigkeiten und Organfunktionen von Professoren überprüfen werde. Wie das geschehen soll, liess Bieger offen. Der St. Galler Bildungsdirektor und Präsident des Universitätsrats, Stefan Kölliker (SVP), verwies auf die laufenden Verfahren und dass man erst danach weiter informieren werde. Die Kontrollmechanismen, so Kölliker, hätten funktioniert und würden es «auch in Zukunft wieder tun».

Tieferer Kurs am Jahresende

Was weder Bieger noch Kölliker am Freitag sagten: Diese Zukunft ist bereits Gegenwart. Denn die Uni St. Gallen ist schon in den nächsten Skandal verwickelt. Im Zentrum steht dabei Rektor Bieger selber. Er ist nämlich seit 2006 Verwaltungsratspräsident der Jungfraubahnen. Am Donnerstag teilte die Finma mit, dass die Jungfraubahnen mindestens zwischen 2014 und 2016 verbotenerweise den Aktienkurs manipuliert haben. Das Unternehmen habe jeweils am letzten Handelstag des Jahres mit gezielten Verkäufen von Aktien aus ihrem Eigenbestand dafür gesorgt, dass der Kurs um bis zu vier Prozent zurückgegangen sei. Die Jungfraubahnen haben gemäss Finma Massnahmen zur Verbesserung der Abläufe und der internen Kontrollen beschlossen und umgesetzt. Sie können die Verfügung noch anfechten.

Ein tieferer Aktienkurs am Jahresende kann aus mindestens zwei Gründen Sinn machen. Erstens fiel dann die Kurssteigerung der Jungfraubahnen während des Jahres tiefer aus und die Gesellschaft hatte eine Reserve im neuen Jahr, falls dieses nicht mehr so gut ausfallen würde. Zweitens konnten die Aktionäre damit Vermögenssteuern sparen, weil der zu versteuernde Wert der Aktie bis zu vier Prozent tiefer ausfiel. Uni-Rektor Bieger hielt 2016, als der Kurs letztmals manipuliert wurde, gemäss Geschäftsbericht der Jungfraubahnen Aktien im Wert von knapp einer Million Franken.

Biegers Vorgesetzter, Regierungspräsident und Präsident des Universitätsrats, Stefan Kölliker, liess auf Anfrage offen, ob Bieger von den Manipulationen gewusst habe oder nicht und was er als dessen Vorgesetzter zu tun gedenke. Später zog er seine Aussagen vollständig zurück. Wenn Kölliker Details über das Verhalten seines Rektors erfahren will, dann muss er sie von Bieger einfordern.

Bieger selber äussert sich nicht öffentlich zum Skandal, weder zu seiner Verantwortung als Verwaltungsratspräsident für die Ethik und das Management bei den Jungfraubahnen noch zu seinen Steuerersparnissen als Aktionär oder seiner Glaubwürdigkeit als Rektor der Uni St. Gallen. Er verweist lediglich auf die Mitteilung der Jungfraubahnen, die weitgehend der Mitteilung der Finma entspricht.

Als Bieger 2015 – also zu der Zeit, als die Jungfraubahnen den Kurs der Aktie verbotenerweise manipulierten – in einem Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk auf Wirtschaftsethik angesprochen wurde, meinte er, es sei besonders wichtig, dass die Studenten Vorbilder hätten. Auch die Frage, inwiefern er noch Vorbild sei, liess Bieger gestern offen. (Basler Zeitung)