PKZ kleidet die FCB-Spieler ein

Ein Sieg für den FC Basel neben dem Platz. Für die nächsten vier Jahre kümmert sich die Schweizer Modehauskette PKZ um die eleganteren Outfits der ersten Mannschaft des FCB. «Die Spieler tragen Anzüge von PKZ auf allen internationalen Reisen sowie an grossen Teamevents», teilten gestern beide Vertragsparteien mit.

Der Zeitpunkt der Bekanntgabe hätte aber schlechter nicht sein können. 17 Mal in Folge war der FCB im internationalen Geschäft tätig, präsentierte sich europaweit in der Champions- und der Europa-League. Mit der Niederlage gegen den zypriotischen Verein Apollon Limassol vor einer Woche scheiterten die Basler bereits in der Qualifikation. Internationale Reisen gibt es für die Rot-Blauen vorerst keine mehr und somit auch keine Möglichkeit für die Fussballer, die Anzüge der PKZ-Eigenmarke bei der Ankunft an den Flughäfen zu präsentieren.

Lokale Verankerung als Ziel

Der sportliche Misserfolg habe keine Auswirkungen auf den bereits unterschriebenen Vertrag, bestätigt PKZ-Chefin Manuela Beer auf Anfrage. Es gebe keine Klauseln, die an die Resultate auf dem Platz geknüpft sind. «Es geht nicht um den sportlichen Erfolg, obwohl wir natürlich wollen, dass der FCB erfolgreich ist», so die 49-Jährige, die seit fast vier Jahren die Geschicke des unabhängigen Modehauses mit den 39 Filialen leitet.

Der FCB befinde sich in einer Umbruchphase, weshalb sich das Unternehmen für ein langfristiges Engagement von vier Jahren entschieden habe, so Beer. PKZ löst Hugo Boss als Business- und Bekleidungspartner ab, der den auslaufenden Vertrag nicht verlängert hatte. PKZ habe schon seit Längerem auf den FCB geschielt.

Hinter dem Engagement als neuer Ausstatter stecken strategische Überlegungen. «Fussball ist eines der drei grossen Themen in Basel», erklärt Beer, die zu Jugendzeiten in Gelterkinden wohnte und das Gymnasium in Liestal besuchte. Der FCB sei ein extremer Sympathieträger in der Region. Die PKZ-Chefin verspricht sich vom Engagement neben einem höheren Bekanntheitsgrad eine noch grössere lokale Verankerung, zumal der FCB über ein gut vernetztes Umfeld verfüge.

In den vergangenen Jahren hat PKZ trotz des rückläufigen Modemarkts massiv in Basel investiert. Für vier Millionen Franken wurde 2017 die Frauen-Filiale komplett umgebaut, ein Jahr zuvor das Geschäft für Männer an die Freie Strasse, und das Modeunternehmen investierte zusätzlich in ein Zentrallager in Muttenz.

PKZ kann sich die Partnerschaft mit dem FCB leisten, denn Beer zeigt sich zufrieden mit der aktuellen Geschäftsentwicklung. PKZ stellt somit eine Ausnahme im Schweizer Modemarkt dar, in welchem zuletzt vor allem negative Schlagzeilen um Vögele, OVS, Schild, Bernie’s oder Company’s dominierten. Im vergangenen Jahr fand das Unternehmen, das rund 600 Angestellte beschäftigt, zurück auf den Wachstumspfad und legte beim Umsatz um zwei Prozent auf über 160 Millionen Franken zu. Im ersten Halbjahr 2018 ging es im gleichen Rhythmus weiter, wie Beer bestätigt.

Mehr als nur Bandenwerbung

Über die Höhe des Engagements schweigen beide Parteien. PKZ offeriert ein umfangreiches Bekleidungs-Paket für die erste Mannschaft. Als Gegenleistungen stehen die FCB-Spieler und punktuell wohl auch deren Partnerinnen für Anlässe zur Verfügung. «Das ist weit spannender als nur Bandenwerbung und Tickets», freut sich Beer über den individuell auf PKZ zugeschnittenen Vertrag.

Auch andere Schweizer Fussballclubs lassen sich von Modegeschäften einkleiden: Meister Young Boys von der Walliser Bayard-Gruppe, der FC St. Gallen von Mode Weber oder der FC Zürich von Globus.

Bei den Konsumentinnen und Konsumenten weniger bekannt ist der Ausstatter der Schweizer Nationalmannschaft, zumal sich die Firma Corporess auf Unternehmensbekleidung spezialisiert, vor allem auf Uniformen von Fluggesellschaften. Europaweit führend bei der Einkleidung von Fussball-Teams dürfte Hugo Boss sein. Das deutsche Modeunternehmen ist offizieller Modeausstatter von Real Madrid, Bayern München, der AS Roma, Paris Saint-Germain und der deutschen Nationalmannschaften. (Basler Zeitung)