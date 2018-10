Raiffeisen kämpft nach Fusion mit Problemen

Der Thiersteiner Sanitär-Unternehmer M. hat gegenwärtig ein Problem, auf das er gerne verzichten würde. Rechnungen, die er an seine Kundinnen und Kunden verschickt, werden von diesen zwar innerhalb der gegebenen Frist bezahlt. Allerdings wandern die auf den Einzahlungsscheinen belasteten Beträge immer wieder auf die Konten seiner Kunden zurück. «Das ist ärgerlich», sagt M., «und kostet Nerven.» Seine Rechnungen würden so nicht bezahlt.

Zahlungsunwillige Kundinnen und Kunden oder solche, die die Fristen bis zum Letzten ausreizen, sind für KMU ein zusätzlicher Aufwand, der in aller Regel nicht in Rechnung gestellt werden kann. Zudem ist die Sache heikel, weil Firmen Kunden beschuldigen könnten, ihre Rechnungen nicht zu bezahlen, und diesen Mahnschreiben verschicken könnten, obwohl diese sich korrekt verhalten, die angegebene Bank aber den Betrag wieder zurückschickt.

Verursacher des Problems ist die Raiffeisenbank im Laufental und Schwarzbubenland, wie BaZ-Recherchen zeigen. In der Raiffeisen-Zentrale in St. Gallen will man jedoch nichts von einem grösseren Problem wissen. «Es handelt sich um Einzelfälle», bestätigt Raiffeisen-Sprecher Dominik Chiavi. «Betroffen sind wenige Kunden der kürzlich fusionierten Raiffeisenbank Laufental-Thierstein», sagt er. Wie viele «wenige» bedeutet, lässt er sich allerdings nicht entlocken.

Kein Ende in Sicht

Die Probleme bei der Verarbeitung der Zahlungen seien im Anschluss an den Zusammenschluss der Raiffeisenbanken Gilgenberg und Laufental-Thierstein in diesem Jahr entstanden, bestätigt er. «Diese äussern sich darin, dass Zahlungen einzelner Kunden nicht erfasst oder Zahlungseingänge nicht korrekt zugewiesen werden können und deshalb an den Auftraggeber retourniert werden», betont Chiavi.

Raiffeisen stehe in engem Kontakt mit den Partnerinstituten, die Zahlungen zurückweisen würden, sagt er. Er bestätigt aber, dass das Problem weiterhin nicht gelöst ist.

Immerhin ist er nach eigenen Angaben zuversichtlich, dieses «zeitnah beheben zu können». Die Raiffeisenbank Laufental-Thierstein stehe mit den betroffenen Kundinnen und Kunden in Kontakt, sagt er. (Basler Zeitung)