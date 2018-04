Raiffeisen verliert gleich neun Verwaltungsräte

Nach der Vincenz-Affäre bleibt bei der Raiffeisenbank kein Stein auf dem anderen: Bis 2020 werden acht der aktuell elf Verwaltungsratsmitglieder aus dem obersten Leitungsgremium von Raiffeisen Schweiz zurücktreten, teilte die Bank am Donnerstagabend mit. Ein weiteres Mitglied werde sich nicht für eine weitere Amtszeit zur Verfügung stellen, hiess es weiter.

Raiffeisen Schweiz will damit nach eigenen Angaben einen geordneten Erneuerungsprozess gewährleisten. Bei den acht abtretenden Verwaltungsräten handelt es sich um Rita Fuhrer, Angelo Jelmini, Daniel Lüscher, Philippe Moeschinger, Urs Schneider, Franco Taisch, Edgar Wohlhauser und Werner Zollinger.

Zudem hat sich VR-Mitglied Laurence de la Serna entschieden, sich nicht für eine weitere Amtszeit zur Verfügung zu stellen, schreibt die Bank weiter. Demnach wären es insgesamt neun Verwaltungsräte, die sich aus dem Gremium zurückziehen werden.

Interims-Präsident Pascal Gantenbein gab vor zwei Wochen bekannt, dass Raiffeisen Schweiz die Ära Vincenz konsequent aufarbeiten und die Ergebnisse daraus transparent machen wolle. Mit der internen Untersuchung beauftragt wurde der Schweizer Manager und Wirtschaftsprofessor Bruno Gehrig als unabhängiger Chefermittler. Ihm zur Seite steht ein Team der Zürcher Anwaltskanzlei Homburger.

VR verdiente knapp 44 Prozent mehr

Vor zwei Tagen präsentierte die Bank ihren Geschäftsbericht: Der Verwaltungsrat der Raiffeisen Schweiz hat im Geschäftsjahr 2017 eine Gesamtentschädigung von 2,41 Millionen Franken bezogen. Das sind 43,5 Prozent mehr als im Vorjahr.

Die drittgrösste Schweizer Bank begründet die deutliche Erhöhung mit dem Mehraufwand, der als systemrelevante Bank fällig geworden sei.

Zudem zähle der Verwaltungsrat seit dem vergangenen Jahr zwei Mitglieder mehr. Die höchste Einzelgesamtvergütung entfiel auf den inzwischen zurückgetretenen Verwaltungsratspräsidenten Johannes Rüegg-Stürm mit 548'300 Franken. Raiffeisen-Konzernchef Patrik Gisel verdiente derweil 1,81 Millionen Franken, dazu kamen Leistungen an Personalvorsorge in Höhe von 601'796 Franken. Insgesamt bezog die Geschäftsleitung, die erweiterte Geschäftsleitung und der Leiter der internen Revision eine Gesamtvergütung von 11,03 Millionen Franken.

Image ramponiert

Die Affäre rund um den ehemaligen Chef Pierin Vincenz hat das Image der Genossenschaftsbank zuletzt arg ramponiert. Das Institut ist sich dessen offenbar bewusst. Denn laut Geschäftsbericht wurden die Ansätze für die Vergütungen der Verwaltungsräte einer Überprüfung unterzogen und mit Gültigkeit ab 2017 für die nächsten Jahre angepasst.

Interims-Präsident Pascal Gantenbein äusserte zudem sich in der SRF-Sendung «ECO» zu dem Thema: «Die Bank war in den letzten Jahren sehr erfolgreich unterwegs. Wir sind seit letztem Jahr auch zwei Verwaltungsräte mehr», sagt er in der Sendung vom 23. April 2018. Und der Aufwand sei gestiegen. Die Honorare seien zudem vergleichbar mit der Branche.