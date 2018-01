Raumtemperatur: «Gemessen ist nicht gleich gefühlt»

In den S-Bahnen soll es zwei Grad kühler werden. Die SBB wollen so Energie sparen und testen zwei Monate lang Temperaturen von 20 statt wie bisher 22 Grad. Für zwei Drittel der baz.ch/Newsnet-Leser eine gute Idee. 60 Prozent der Teilnehmer einer Online-Umfrage finden es im Zug zu warm, für 30 Prozent sind die Temperaturen genau richtig und nur rund 10 Prozent haben kalt. Weil man in der S-Bahn meistens sowieso Jacke oder Mantel anbehalte, spiele die Temperatursenkung keine Rolle, kommentieren die Leser. Zwei Grad Unterschied spüre man kaum und es befänden sich genug Menschen im Zug, die automatisch für Wärme sorgten. Das Problem orten die Leser denn auch eher in der Lüftung und Zugluft und nicht in der Temperatur.

Nicht alle fühlen sich aber bei 20 Grad Celsius noch wohl. So sorgten letzten Winter frierende Lehrer aus Winterthur für Schlagzeilen. Sie hatten durchgesetzt, dass die Schulzimmer auf 21 Grad statt wie bis anhin nur auf 20 Grad geheizt werden.

Dass die Temperaturen einen grossen Einfluss auf das Wohlbefinden haben, ist klar. Ebenfalls erwiesen ist, dass wer zu kalt oder zu warm hat, weniger leistet. Die Empfehlungen für die richtige Temperatur gehen jedoch auseinander. Für die Suva und das Seco liegt eine angenehme Raumtemperatur zwischen 21 und 23 Grad – allerdings für Büroräume. Energie Schweiz – das Energieffizienzprogramm des Bundes – empfiehlt 20 Grad in Wohn- und Aufenthaltsräumen. Und weist daraufhin, dass mit jedem Grad Raumtemperatur sich die Heizkosten um 6 Prozent erhöhen.

«Gemessen ist nicht gleich gefühlt»

In diesem Spektrum bewegen sich auch Warenhäuser und Lebensmittelgeschäfte. In den Supermärkten von Coop sind im Winter Raumtemperaturen von 20 Grad und im Sommer von 26 Grad vorgesehen, erklärt die Medienstelle auf Anfrage von baz.ch/Newsnet. In den Non-Food-Warenhäusern des Detailhändlers ist es im Winter 22 und im Sommer bis zu 26 Grad warm.

Auch in den Läden der Migros liegen die Temperaturen im Winter zwischen 20 und 21 Grad Celsius und im Sommer nicht über 25 Grad. Das werde von den Kunden als angenehm empfunden, sagt Andrea Bauer von der Genossenschaft Migros Aare in Schönbühl. Die Haustechniker hätten jedoch darauf hingewiesen, dass «gemessen nicht gefühlt sei». Ob es ziehe, man sitze oder sich bewege, eine dünne Bluse oder einen Wintermantel trage, habe einen Einfluss darauf, wie man die Temperatur in einem Raum wahrnehme. Geheizt wird mit der Abwärme aus den Kühlanlagen, um Ressourcen zu schonen.

Im Zürcher Opernhaus ist es mit einer Grundtemperatur von 22 Grad eher warm. Es werde auch «dezent heruntergeregelt», je mehr Zuschauer im Haus seien. An der ETH Zürich beträgt die Temperatur in den Hörsälen 20 Grad, an der ZHAW sind die Thermostate auf 22 Grad eingestellt.

«Zwischen 19 und 29 Grad»

Allerdings machen ein bis zwei Grad auch keinen grossen Unterschied, sagt Bernhard Kampmann von der Bergischen Universität Wuppertal. «Zwischen 19 und 29 Grad fühlt man sich wohl und kann gut arbeiten», so der Professor für Arbeitswissenschaft.

In den Büros der Angestellten des Bundes gelten die Richtlinien des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco). Bei einer sitzenden, vor allem geistigen Tätigkeit liegt die empfohlene Temperatur bei 21 bis 23 Grad.

Wenn während der Heizperiode entsprechend den im Freien herrschenden Verhältnissen wärmere Kleidung getragen werde, reichten 22 Grad aus, heisst es in einer Wegleitung zum Arbeitsgesetz. Die Suva empfiehlt ebenfalls zwischen 21 und 23 Grad und eine Luftfeuchtigkeit zwischen 30 und 65 Prozent.

Bei 25 Grad am produktivsten

Um einiges wärmere Temperaturen empfehlen Wissenschaftler der Cornell University in New York in einer Studie mit Mitarbeitern eines Versicherungskonzerns in Orlando, Florida. Sie fanden heraus, dass diese bei einer Temperatur von 25 Grad am aktivsten waren. Bei einer Temperatur von 20 Grad sank die Produktivität beim Tippen um 150 Prozent und die Fehlerquote erhöhte sich um 44 Prozent. Die höheren Heizkosten würden demnach durch die höhere Leistung der Mitarbeiter wettgemacht, schrieben die Autoren der Studie.

Genau in die andere Richtung ging Facebook-Chef Mark Zuckerberg. So soll er sein Büro und Sitzungszimmer in der Firmenzentrale auf 15 Grad heruntergekühlt haben, um die Produktivität zu steigern. (ij)