SBB wollen raus aus der Kuschelecke

Ab Mai wird das Fahren im Zug in der Schweiz teilweise günstiger. Bis zu 50 Millionen wollen die SBB an ihre Passagiere zurückgeben. Dies kündigte gestern CEO Andreas Meyer an. «Wir machen das schnell und überall dort, wo es in unserer Kompetenz liegt», sagte er bei der Präsentation des Ergebnisses für das vergangene Jahr.

Die Hotline (Rail Service) kann neu zum Ortstarif angerufen werden. Die Preise für die Sparbillette sollen bis zu 70 Prozent sinken. Für Kunden des Generalabonnements (GA) gibt es noch nicht näher bezeichnete Gutscheine, und bei Unterbrüchen will die Bahn Geld zurückerstatten.

Keine 35-Stunden-Woche

Bei Verkehrserträgen von 3,17 Milliarden Franken im Personenverkehr ist die Charme-Offensive allerdings nur ein Klacks. Immerhin hat sie Symbolcharakter und deutet an, dass sich die SBB dem verstärkten Wettbewerb unter den Mobilitätsträgern stellen wollen. Im Fall der in Aussicht gestellten Entschädigungen bei Unterbrüchen verfolgen die SBB aber kein reines Kundendenken. Sie wollen noch stärker in den Besitz der Kundendaten gelangen, etwas, das ihnen bis jetzt faktisch verwehrt ist. So müssen im Rahmen des «Swiss Pass» der Verband öffentlicher Verkehr (VöV) und die SBB die bereits erhobenen Kontrolldaten der Passagiere löschen und den Betrieb der Kontrolldatenbank einstellen. Dies fordert der Eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte. Zudem rät er ihnen, in den allgemeinen Geschäftsbedingungen zum Halbtax- und zum Generalabonnement transparenter über die Verwendung der Kundendaten zu informieren.

«Wir wissen nicht einmal, wo ein Kunde einsteigt und wo er seine Reise beendet», sagte Meyer bei der Präsentation des Geschäftsberichts für das vergangene Jahr. Selbst Kontrollpunkte, wenn also jemand seinen Fahrausweis zeigen muss, werden nach einigen Monaten aus Datenschutzgründen gelöscht. «Wir aber können Mehrwerte schaffen, wenn wir im Besitz der Daten wären», sagte Meyer. In Gesprächen mit dem Datenschutzbeauftragen sucht er deshalb nach einer Lösung.

Mobilitätsdaten könnten den SBB bei ihren Planungen sehr wohl sehr nützlich sein. So bieten etwa Fernbusse, die zunehmend zur Konkurrenz bei wichtigen Stadt-zu-Stadt-Verbindungen werden, ihren Kunden reservierte Sitzplätze an. Die SBB hinken hier der Entwicklung hinterher. Sie sind in Unkenntnis der effektiven Zahl von Reisenden. Die durchschnittliche Sitzplatzbelegung lag 2017 bei nur 28,2 Prozent. Gleichzeitig sind die Kunden offenbar nicht ohne Zusatznutzen bereit, ihr Fahrverhalten an die SBB abzutreten.

Der Anteil theoretisch erfassbarer Kunden im Online-Mobile-Bereich lag 2017 nur bei 32,7 Prozent. Jeder zweite Reisende zog dagegen den Fahrschein am Automaten. Das Ziel von Meyer bleiben personalisierte Kundeninformationen. So könnten die SBB massgeschneiderte Angebote entwickeln, sagte er. Gleichzeitig versprach er «absoluten Vertrauensschutz» für persönliche Bewegungsdaten.

So sensibel das Thema Kundendaten bei den SBB angegangen wird, so unzimperlich zeigte sich Meyer gestern gegenüber den laufenden Verhandlungen über einen neuen Gesamtarbeitsvertrag (GAV) mit den über 30 000 Beschäftigten. Einer Einführung der 35-Stunden-Woche erteilte er ebenso eine Abfuhr wie einem Ende der Friedenspflicht, was einem Streikverbot gleichkommt. In Zukunft seien von den Beschäftigten mehr Flexibilität und Produktivität gefragt. Er verteidigte den Abbau von insgesamt 760 Stellen im Cargo-Bereich und kündigte bis 2023 weitere Abbaupläne an. (Basler Zeitung)