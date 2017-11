Schlange stehen für das neue iPhone X

Das neue iPhone X ist zum Verkaufsstart in China, dem weltgrössten Smartphone-Markt, auf grosses Interesse gestossen. Vor den Apple-Stores bildeten sich am Freitag schon Stunden vor der Geschäftsöffnung lange Schlangen. «Es ist typisch für Chinesen», sagte eine Verkäuferin im Laden im populären Einkaufszentrum Taikooli in Pekings Stadtviertel Sanlitun. «Sie müssen das iPhone am ersten Tag haben.»

Vor dem Apple-Store boten Dutzende Schwarzhändler das bisher teuerste iPhone mit einem Aufschlag von bis zu 1000 Yuan, umgerechnet 150 Franken, für Käufer an, die nicht warten wollten und nicht vorbestellt hatten. Einige Strassenhändler hatten den ersten Käufern die Geräte für eine Prämie von 300 bis 500 Yuan (bis zu 70 Franken) direkt abgekauft.

«Fühlt sich gut an»

Der erste Käufer stand bereits um 5.30 Uhr an, um das neue iPhone zu bekommen. «Ich habe letzte Nacht nicht geschlafen», zitierte ihn die Nachrichtenwebseite «Jiemian». «Ich bin so aufgeregt.» Der Apple-Fan berichtete, schon bei früheren Verkaufsstarts unter den ersten gewesen zu sein. Rund 100 Leute haben demnach gut eine Stunde vor Geschäftsöffnung bereits angestanden.

Am Vormittag strömten viele Interessenten in den Apple-Store, um sich das iPhone X genauer anzusehen. «Fühlt sich gut an», sagte ein junger Mann. «Sehr kompakt.» Einige experimentierten mit der Gesichtserkennung herum. Auch gut drei Stunden nach Ladenöffnung standen noch weiter Dutzende vor der Tür in der Schlange, um ihr vorab online bestelltes iPhone in Empfang zu nehmen.

Auch in Zürich warten Apple-Fans

Schlangen bildeten sich auch in anderen Apple-Stores weltweit - so auch in Zürich, auch wenn diese in der Nacht noch überschaubar war:

Anstehen in Dubai:

#iPhoneX queue at Dubai Mall, ppl waiting since yesterday pic.twitter.com/PrBajIXjsJ — Samun Sadiq (@iamsamun) 3. November 2017

Die ersten Besitzer eines neuen iPhones aus Singapur:

Supakorn Rieksiri and Kittiwat Wang are the first in line to get their hands on the new #iPhoneX. Congrats! pic.twitter.com/cY11MOimJO — The Straits Times (@STcom) 3. November 2017

In Palo Alto nahmen Apple-Anhänger ihre Campingstühle mit:

Line outside Palo Alto Apple Store has grown with about 100 chairs lining half a block. #iPhoneX pic.twitter.com/81jYDdfDrL — Maureen Naylor (@MaureenKTVU) 3. November 2017

(roy/sda)