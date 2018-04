Schweizer zahlen für Flatrate weniger als Deutsche

Schweizerinnen und Schweizer zahlen für Daten-Flatrates für Mobilgeräte deutlich weniger als Bürger aus Deutschland. In der Schweiz zahlen Kunden im günstigsten Fall 40 Franken monatlich.

Das Konsumentenportal Verivox verglich die jeweils günstigsten Angebote der Netzbetreiber aus zehn europäischen Ländern. Demnach kostet in Deutschland die erste Daten-Flatrate ohne Drosselung des Telekom-Anbieters rund 80 Euro pro Monat – also etwa 94 Franken. Ein vergleichbares Angebot aus der Schweiz ist für 59 Franken (Salt Plus Swiss) erhältlich.

Am günstigsten sind Daten-Flats in den Niederlanden (41 Franken). Noch weniger zahlen Konsumenten in Polen, Italien und Spanien – hier gibt es allerdings keine echten Daten-Flatrates, nur Tarife mit hohen Inklusiv-Datenvolumen.

Preislich liegt die Schweiz im europaweiten Vergleich im Mittelfeld. Das landesweit günstigste Angebot unterbreitet Yallo mit Prepaid + Surf Unlimited für 40 Franken bei einer Laufzeit von 24 Monaten.