«Sorry, Doris, lass die AKWs laufen»

«Für die Stromunternehmen verändert sich der Markt gerade in drastischer Weise», sagte gestern Michael Wider, Präsident des Verbandes Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen (VSE) am Stromkongress. Rund 400 Vertreter aus der Strombranche lassen sich noch bis heute Abend im Berner Kursaal auf die Energiewende einstimmen. Diese ist ehrgeizig.

Bis 2035 soll der Energieverbrauch um 43 Prozent gesenkt werden. Der Stromverbrauch muss in diesem Zeitraum um 13 Prozent sinken. Der Anteil erneuerbarer Energie hat von aktuell rund fünf Prozent auf gegen 20 Prozent zu steigen. Zusätzlich soll die Dauerleistung, die Herr und Frau Schweizer pro Jahr beanspruchen, um mehr als das Vierfache gesenkt werden. Seit der Annahme der Energiestrategie, die Anfang Jahr in Kraft trat, sind die Vorgaben nicht nur fromme Wünsche, sondern in Stein gemeisselt.

Relativ bescheiden erwies sich gestern jedoch das Potenzial an Antworten. Am ehrlichsten war noch Michael Liebreich, Gründer von Bloomberg New Energy Finance. «Sorry, Doris», sagte er mit Blick auf CVP-Bundesrätin Doris Leuthard. «Lass sie so lange wie möglich laufen. Die Welt wird auch nicht besser, wenn du sie vorzeitig abstellst», sagt er mit Blick auf die schweizerischen Kernkraftwerke.

Liebreich verwies zwar auf die massiv gesunkenen Produktionskosten von Wind- und Sonnen-Anlagen, hatte allerdings auch noch keine Antwort auf das ungelöste Problem des Ökostromtransports über weite Distanzen. Die von ihm errechneten Kosten für eine Kilowattstunde von 2,42 Cent für eine geplante Fotovoltaik-Anlage in den Arabischen Emiraten ist für die Schweiz ebenso irrelevant wie jener auf geplante Windparks im Ausland.

VSE-Präsident Wider sprach die hauptsächlichen Probleme des Strommarktes Schweiz an. Die Produktion befinde sich in staatlicher Hand, sagte er. Der Zubau von neuen Kapazitäten sei fast ausschliesslich subventioniert und geschehe in einem Markt, der bereits übersättigt sei. «Das ist betriebswirtschaftlich wie volkswirtschaftlich unüblich», sagte der stellvertretende CEO von Energieversorger Alpiq. Mehr als hundert Lenkungs- und Stützmechanismen des Angebots und der Nachfrage seien heute in Europa Tatsache und hätten ihren festen Platz im stromwirtschaftlichen Gefüge. Widers «sehr ernüchternde Bilanz»: Kein Land Europas hat es geschafft, die Strompreise der Haushaltskunden zu senken.

Die europäische Stromlandschaft, zu der auch die Schweiz «stromerisch» und physikalisch gehöre, sei «leider ein sehr heterogenes, mannigfach reguliertes Gebilde geworden, das sich weit vom Wesen eines freien, homogenen Marktes entfernt hat». Neue Regeln und Rollen müssten deshalb gefunden werden, um das Zusammenspiel aller Akteure zu definieren. Für die Schweiz spreche, dass «wir zu 95 Prozent ein CO2-freies Erzeugungsportfolio haben». 60 Prozent dieses Portfolios seien bestehend erneuerbar.

Während Deutschland 26 Milliarden Euro pro Jahr für erneuerbare Energien aufwende, um eine Produktion von 26 Prozent zu erreichen, würden die Erneuerbaren in der Schweiz 60 Prozent ausmachen. Mit Ausnahme der kostendeckenden Einspeisevergütung (KEV) und der Marktprämie sei es gelungen, diese erneuerbaren Energien ohne Unterstützung zu schaffen.

Parallele Stromwelten

Klar ist für Wider, dass man sich an einem Scheideweg befinde. «Wir sollten uns nicht zwei parallele Stromwelten leisten», sagte er. So habe ein deutscher Haushalt im Jahr 2000 13 Cent für eine Kilowattstunde bezahlt. Heute seien es bereits 29 Cent. Betriebswirtschaftliches Unternehmertum und Service public seien nicht immer gut vereinbar. «Wir halten uns aber vor Augen, dass wir zu 90 Prozent der öffentlichen Hand gehören», sagte er und machte deutlich, dass die einst stolzen Barone von früher höchstens noch verarmte Fürsten seien, die an keinem üppig gedeckten Tisch mehr sitzen würden.

Und Energieministerin Doris Leuthard? Ihre Folien trugen Titel wie: «Die Zukunft beginnt jetzt!», «Vernetzt die Versorgung sichern». Sie liess gestern Abend offen, ob das ihr letzter grosser Auftritt am Stromkongress war. «Vielleicht komme ich noch einmal», sagte sie und umging damit Fragen nach einem Rücktritt.

«Die Arbeit beginnt», lautete Leuthards letzte Folie. Für einmal hatte sie Recht. Nach der Leuthard-Energie-Ära beginnt die Arbeit tatsächlich. Eine sichere Versorgung ist unsicher geworden, ein verhältnismässiger Strompreis wird unverhältnismässiger. Immerhin kündigte Leuthard an, dass die vollständige Liberalisierung Voraussetzung für ein Energieabkommen mit der EU sei. Eine entsprechende Botschaft des Bundesrats komme noch vor der Sommerpause zur Beratung ins Parlament. (Basler Zeitung)