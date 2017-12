Tamedia will Goldbach übernehmen

Die Mediengruppe Tamedia, zu der auch baz.ch/Newsnet gehört, und die Goldbach Group streben eine strategische Partnerschaft an. Tamedia hat dazu heute ein öffentliches Kaufangebot für die 6‘091‘352 ausgegebenen Aktien der Goldbach Group AG zu 35.50 Franken pro Aktie vorangemeldet.

Ziel ist es, zu einem der reichweitenstärksten Vermarkter in der Schweiz zu werden. Zudem sollen die Angebote in Deutschland und Österreich vorangetrieben werden, wie Tamedia am Freitag mitteilte. Goldbach soll unter dem Dach von Tamedia das Kompetenzcenter für TV-, Video-, Audio- und Third-Party-Digitalwerbung bilden, aber eigenständig bleiben. CEO bleibt Michi Frank, der Mitglied der Unternehmensleitung von Tamedia werden und Goldbach mit dem bisherigen Management weiterführen soll.

«Eine Chance für den Schweizer Medienmarkt»

Tamedia erreicht mit ihren über 50 Medien und Digitalplattformen einen grossen Teil der Schweizer Bevölkerung. Die Goldbach Group besitzt in der Schweiz eine der führenden Positionen in der Vermarktung elektronischer Medien. Auf Basis ihrer einmaligen Reichweite wollen Tamedia und Goldbach für ihre Kunden neue Technologien und innovative Werbeformen entwickeln. Darüber hinaus soll gemeinsam mit der Neo Advertising AG, an der Tamedia ebenfalls eine Mehrheitsbeteiligung hält, das Aussenwerbegeschäft vorangetrieben werden.

«Die Kombination Tamedia, Goldbach und Neo Advertising bietet uns die Möglichkeit, unseren Kunden in der Schweiz und im Ausland künftig reichweitenstarke 360-Grad-Angebote in den Bereichen TV, Radio, Print und Online sowie Aussenwerbung zu bieten. Das ist eine Chance für den Schweizer Medienmarkt, denn davon profitieren nicht zuletzt auch unsere journalistischen Angebote», wird Tamedia-CEO Christoph Tonini in der Medienmitteilung zitiert.

Markt verändert sich markant

Michi Frank, CEO Goldbach Group, ergänzt: «Goldbach geht es ausgezeichnet. Doch es ist davon auszugehen, dass sich der Markt in den kommenden Jahren markant verändern wird. Die Digitalisierung mischt den Werbemarkt auf und mit Admeira steigt der Wettbewerbsdruck. Gemeinsam mit Tamedia sind wir optimal aufgestellt.»

Kommt die Übernahme durch die Andienung von mehr als 50 Prozent der Aktien zustande, sieht Tamedia eine Dekotierung der Goldbach Group von der SIX Swiss Exchange vor. 100 Prozent der Aktien entsprechen einem Kaufpreis von rund 216 Millionen Franken. Die Übernahme wird der Eidgenössischen Wettbewerbskommission vorgelegt.