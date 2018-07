Trump lobt Novartis

Nach der Ankündigung des Novartis-Chefs Vas Narasimhan, in diesem Jahr die Preise für Medikamente in den USA nicht zu erhöhen, bedankt sich der US-Präsident Donald Trump über Twitter persönlich beim Schweizer Pharmakonzern.

«In dem sich aktuell politisch schnell verändernden Umfeld in den USA erachten wir es als klug, die Preise dieses Jahr nicht mehr zu erhöhen», sagte Firmenchef Narasimhan am Mittwoch in einen Interview mit Reuters. Damit schliesst sich Novartis dem Mitbewerber Pfizer an, der unter dem Druck der US-Regierung ebenfalls auf eine Erhöhung der Preise verzichtete.

Thank you to Novartis for not increasing your prices on prescription drugs. Likewise to Pfizer. We are making a big push to actually reduce the prices, maybe substantially, on prescription drugs.