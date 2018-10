Trumps Preisoffensive gefährdet US-Geschäft von Roche und Novartis

Die USA sind weltweit mit Abstand der grösste Markt für Arzneimittel – er umfasst umgerechnet 460 Milliarden Franken. Bei der Festsetzung ihrer Preise sind Konzerne wie Roche und Novartis weitgehend frei. Das will US-Präsident Donald Trump ändern. Und macht damit Investoren entsprechend nervös.

Konkret will die US-Regierung die Preise, welche die staatliche Krankenversicherung für Senioren (Medicare) erstattet, für ausgewählte Medikamente an einen Vergleichsindex koppeln. Dieser Index soll die Medikamentenpreise von 16 mit den Vereinigten Staaten vergleichbaren Industrienationen abbilden wie zum Beispiel Deutschland oder Grossbritannien.

180 Prozent Preisdifferenz

Nach Angaben des US-Gesundheitsministeriums liegt die Preisdifferenz bei den 27 teuersten dieser Medikamente bei 180 Prozent. Würden die US-Preise an den Vergleichsindex gekoppelt, so fielen die Erstattungspreise in den USA um 30 Prozent, rechnet das Ministerium vor.

Das neue System soll über fünf Jahre schrittweise eingeführt werden und würde in dieser Periode Einsparungen von 17,2 Milliarden Dollar bringen, heisst es weiter. Betroffen vom neuen Preisverfahren wären unter anderem Krebsmedikamente wie Avastin, Herceptin und Mabthera von Roche, das Mittel gegen Erblindung Lucentis von Novartis und Mercks Krebsbestseller Keytruda.

«Das ist eine Revolution», lobte Trump sich selbst. Er wetterte gegen «globale Trittbrettfahrer» und meint andere Industriestaaten. Da die USA für Medikamente mehr bezahlten, würden die Vereinigten Staaten de facto den Grossteil der Pharmaforschung finanzieren, von denen dann auch andere Länder profitierten.

Als Reaktion auf die Ankündigung gingen die Aktienkurse von Roche und Novartis auf Tauchstation. Bei Roche stammt rund die Hälfte der Pharmaumsätze aus den USA, bei Novartis ist es rund ein Drittel. «Sollten die Preissenkungen so kommen, sind sie für Roche und Novartis unangenehm, aber nicht katastrophal», meint Michael Nawrath, Pharmaexperte der Zürcher Kantonalbank (ZKB). «Roches drei wichtigste Krebsmittel verlieren im Laufe des kommenden Jahres in den USA sowieso den Patentschutz.»

Man prüft Vorschläge

Roche und Novartis äusserten sich vorsichtig: Man prüfe die Vorschläge, hiess es unisono. Es sei aber «absolut notwendig, dass die wissenschaftliche Innovation in den Vereinigten Staaten geschützt und erhalten wird», mahnte Roche. Novartis erklärte, die Sorge über die Finanzierbarkeit von Medikamenten zu teilen. Die Politik müsse den Zugang zu innovativen, lebensrettenden Medikamenten bewahren. «Der finale Einfluss der Vorschläge auf die Absatzzahlen ist noch nicht abschätzbar, die US-Pharmalobby ist sehr stark, es bleibt abzuwarten, was von den Vorschlägen am Ende umgesetzt wird», meint Experte Nawrath.

Trump macht den Vorstoss kurz vor den Teilerneuerungswahlen der beiden Kammern des US-Parlaments. Daher wittern die Demokraten ein Wahlkampfmanöver. Dabei sind es die Demokraten, die seit Jahren auf einen stärkeren staatlichen Einfluss auf die Medikamentenpreise drängen. So dürfen die staatlichen Krankenversicherer wie Medicare die Einkaufspreise bisher nicht zentral verhandeln.

Die Zeiten des ungezügelten Wachstums in den USA scheinen also vorbei. US-Gesundheitsminister Alex Azar empfiehlt der Industrie ein einfaches Gegenmittel: Die Pharmafirmen könnten ihre Preise ja in anderen Ländern erhöhen.

(Redaktion Tamedia)