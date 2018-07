Trumps Übergriff auf die Leitzinsen

Der amerikanische Präsident Donald Trump ist «nicht begeistert» über die Absicht der US-Notenbank Fed, die Zinsen weiter zu erhöhen. Er finde zwar den von ihm ernannten Fed-Chef Jerome Powell «einen sehr guten Mann», aber er sei nicht mit ihm einverstanden, und die Politik der Notenbank mache ihn «nicht glücklich».

Diese Aussagen und die Forderungen nach einem Ende der Zinserhöhungen in einem Interview mit dem Finanz-Fernsehkanal CNBC sind eine klare Verletzung des Gebots, dass der Präsident die Unabhängigkeit der Notenbank und ihrer Geldpolitik zu achten hat.

Im gleichen Gespräch machte Trump auch klar, dass er sich seines Übergriffs sehr wohl bewusst ist, dass ihm das aber vollkommen egal ist. Wörtlich sagte er: «Einige finden, ich sollte das als Präsident nicht sagen, aber nichts könnte mich weniger kümmern, als was die sagen.»

Verheerendes Signal

Selbst die wohl als Beruhigung für die Notenbanker gedachte Botschaft («ich lasse sie tun, was sie für richtig halten») ist zweideutig. Er kann laut den Gesetzen des Landes gar nicht anders, als sie tun zu lassen, was sie für richtig halten. Seine Worte besagen aber, dass dies auf seinen eigenen Entscheid, sozusagen sein Wohlwollen zurückgeht.

Die Aussagen Trumps haben eine weit grössere Sprengkraft, als auf den ersten Blick ersichtlich wird. Kein Wunder, berichten die grossen US-Blätter «Wall Street Journal» und «New York Times» ausführlich und prominent darüber – ebenso das europäische Finanzblatt «Financial Times».

Die Zinsen sind noch immer sehr tief, während die US-Wirtschaft ein Wachstum zeigt, das zur Überhitzung neigt.

Das Vorgehen von Trump und seine Motive sind das perfekte Schulbeispiel, weshalb die Unabhängigkeit von Notenbanken so wichtig ist. Weil es für die Wirtschaft insgesamt verheerend sein kann, wenn sie ihre Leitzinsen nach den politischen Wünschen der gerade regierenden Partei richtet. Insbesondere wenn dieser Wunsch darin besteht, bei den nächsten Wahlen besser abzuschneiden.

Ökonomen hegen keinen Zweifel, dass die Notenbank die Zinsen weiter erhöhen muss. Mit dem aktuellen Zielband von 1,75 bis 2 Prozent sind sie noch immer sehr tief, während die US-Wirtschaft ein Wachstum zeigt, das zur Überhitzung neigt. Wartet das Fed mit Zinserhöhungen zu, droht die Teuerung weiter über das Ziel von 2 Prozent anzusteigen. Das würde die Notenbank später zu umso drastischeren Zinserhöhungen zwingen, welche die Wirtschaft massiv ausbremsen würden.

Trump ärgert der Effekt auf die Währung

Die Teuerung reagiert aber verzögert auf ein übermässiges Wachstum. Der ganze Effekt würde sich erst nach dem November zeigen, wenn Teile des Kongresses neu gewählt werden. Und ein Sieg bei diesen Wahlen ist entscheidend für Trump. Bis dahin könnte er noch mit dem starken Wachstum prahlen. Die Zinspolitik des Fed hat aber auch einen entscheidenden Einfluss auf den von Trump angezettelten Handelskrieg: Die Erwartung weiter steigender Zinsen und die stark wachsende US-Wirtschaft verteuern den Dollar. Und ein teurerer Dollar bremst die US-Exporte, während die Importe für die Amerikaner billiger werden. Das erhöht die Importüberschüsse der Amerikaner noch weiter.

Wie Trump im CNBC-Interview wiederholt hat, sind Importüberschüsse für ihn gleichbedeutend mit einem Verlust für die USA – tatsächlich ermöglichen sie den Amerikanern, mehr zu konsumieren, als sie selbst herstellen. Die Wirkung von Zinserhöhungen auf die Währung ist es denn auch, was Trump am meisten ärgert, weil das Fed damit seine Position gegenüber den von ihm als Feinde («foe») bezeichneten Ländern der EU und China schwäche. Diese Länder könnten jetzt «einfach Geld verdienen», weil ihre Währung sich abschwäche und jene von China sogar «wie ein Stein falle», sagte Trump. Ganz im Sinn des US-Präsidenten war die Reaktion auf den Devisenmärkten dann auch eine leichte Abschwächung des Dollars gegenüber dem chinesischen Yuan Renminbi, dem Euro und dem Franken.

Mit diesem Fokus auf die Währungsverhältnisse nährt der US-Präsident die Sorgen all jener, die jüngst bereits von einem Währungskrieg als Folge des Handelskriegs gewarnt haben. Einer Situation, bei der alle Länder ihre Währung möglichst abwerten wollen, um so auch bei höheren Zöllen wieder Wettbewerbsfähigkeit gutmachen zu können.

Deswegen sind die Aussagen von Trump auch aus Sicht der Schweiz besorgniserregend. Bei einem Abwertungswettlauf der grossen Währungen besteht die Gefahr, dass der Franken als sicherer Hafen wieder gesucht wird und eine weitere Aufwertung droht. So hat der Schweizer Franken sich zum Euro bereits wieder etwas aufgewertet.

Es geht um das Vertrauen

Problematisch für die Schweiz ist aber auch, dass der US-Präsident mit seinem Übergriff einmal mehr deutlich macht, wie wenig ihn Institutionen und Regeln kümmern, die den Zweck verfolgen, das Funktionieren der Wirtschaft in den USA und weltweit möglichst gut zu gewährleisten. Auf solche Regeln ist die Schweiz im internationalen Kontext angesichts ihrer Kleinheit besonders angewiesen.

Wenn ein Präsident so offen das Vertrauen in die Institutionen untergräbt, droht das Verständnis dafür auch anderswo verloren zu gehen. Dass in der Schweiz mit Ueli Maurer der Finanzminister ebenfalls offen in die Politik der Nationalbank eingegriffen hat, ist deshalb besonders problematisch, weil sie auch hier die Glaubwürdigkeit der Notenbank schwächen kann. Maurers Forderung an die SNB, demnächst die Bilanz zurückzufahren, ist im Zusammenhang mit Trumps Vorpreschen besonders unglücklich. Denn sie schränkt die Möglichkeiten der SNB ein, im Fall eines Währungskriegs den Franken wieder zu schwächen. Währungsinterventionen könnten deshalb teurer werden.

Weder in den USA noch in der Schweiz geht es um Meinungen, die jeder haben kann. Es geht um die Aussagen eines Präsidenten oder eines Finanzministers, deren Handeln und Worte die Wirtschaft, die Zinsen und die Währungen direkt beeinflussen. Und das Vertrauen in wichtige Institutionen. (Tages-Anzeiger)