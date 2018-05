Wachstum und kaum saubere Tanker

Der Ölpreis steigt und liegt mittlerweile über 80 Dollar. Der Anstieg war so schnell und so stark, dass er relativ bald zu schmerzen beginnt – direkt an der Zapfsäule oder am Heizöllastwagen oder indirekt bei allen Produkten, weil ein so stark steigender Ölpreis die Inflation anheizt. Gründe für das neuste Comeback des schwarzen Goldes – oder der Exkremente des Teufels, wie es mal ein Ölminister nannte – gibt es viele. Ein offensichtlicher ist, dass die USA den Atom-Deal mit dem Iran kündigen wollen. Die Ankündigung Donald Trumps hat den Preis gleich um 15 Dollar pro Fass in die Höhe gejagt. Der Iran hat etwa vier Prozent Weltmarktanteil und bei den letzten Sanktionen vor dem derzeitigen, unter anderem von der Regierung Obama ausgehandelten Deal hat sich die iranische Produktion gegenüber heute halbiert. Angesichts des Umstandes, dass zwei Prozent Überangebot den Preis halbieren und zwei Prozent Unterangebot den Preis verdoppeln, sind diese Befürchtungen durchaus real.

Die Branchenorganisation Opec hat abgestimmt mit Russland in den vergangenen Monaten ihre Fördermengen kontinuierlich gedrosselt. Die Opec-Länder und Russland haben zusammen einen Marktanteil von etwa 40 Prozent, galten aber trotz Förderquoten als undisziplinierter Haufen, sodass viele Länder immer zu viel förderten und die Preisziele so nicht eingehalten werden konnten. Allerdings scheint das im Moment nicht der Fall zu sein. Dabei helfen zwei Elemente. Die Weltwirtschaft wächst gegenwärtig um sportliche 3,5 Prozent jährlich. Während früher die Regel galt, ein Prozent Wirtschaftswachstum gleich ein Prozent mehr Energieverbrauch, hat sich mit effizienter werdenden Volkswirtschaften das Verhältnis verändert. Inzwischen gilt, dass zwei Prozent Wachstum rund ein Prozent mehr Verbrauch auslösen.

Venezuelas Niedergang

Trotzdem können die Förderländer dank dem Wirtschaftswachstum mehr Öl aus dem Boden pumpen, ohne den Preis zu destabilisieren. Der zweite Faktor ist Venezuela, das sehr grosse Vorräte hat und zu den Mitbegründern der Opec gehört. Dessen populistische Regierung unter Nicolas Maduro hat die Wirtschaft im Allgemeinen und die staatliche Ölgesellschaft PDVSA im Speziellen mittlerweile derart gründlich ruiniert, dass die venezolanischen Fördermengen viel schneller sinken, als es die Opec-Beschränkungen vorschreiben. Das Land kann mittlerweile bei Weitem nicht mehr so viel Öl produzieren, wie es nach den Opec-Vorgaben dürfte. Das gibt den anderen Opec-Mitgliedern und Russland noch mehr Luft, um mehr zu produzieren und trotzdem von hohen Preisen zu profitieren. Mittlerweile liegt die venezolanische Produktion deutlich unter der Hälfte der installierten Maximalfördermenge. Das ist schlimmer als der Zustand der sowjetischen Ölindustrie kurz vor dem Zusammenbruch der Sowjetunion Ende der 1980er-Jahre. Und da die venezolanischen Ölfelder mit ihrem sehr schweren Öl als technisch besonders anspruchsvoll gelten, wird sich an der sinkenden Produktion dort auch so schnell nichts ändern, selbst wenn sich im Land selber etwas ändern würde. In diesem Sinne ist die Regierung Maduro der stärkere Preistreiber beim Öl als Sanktionen gegen den Iran oder Anschläge im Irak.

Profiteure dieser Verwerfungen sind auch die US-Fracker, welche den Mordanschlag der Saudis überlebt haben. Diese wollten die unliebsame neue Konkurrenz mit einer Flut von billigem Öl in den Konkurs und aus dem Markt drängen. Die überlebenden Firmen haben nun deutlich effizientere Strukturen und werden von der Wallstreet und auch von den konventionellen grossen Ölfirmen grosszügig mit Geld versorgt. Damit wird in den USA mittlerweile wieder so viel Öl gefördert wie seit dem grossen texanischen Ölboom in den 1970er-Jahren nicht mehr. Angefeuert auch von der Politik und den Steuersenkungen der Trump-Regierung, hat Exxon seine Investitionspläne für die nächsten sechs Jahre von 20 auf 50 Milliarden Dollar erhöht. Auch der hinter Exxon zweitgrösste US-Konzern Chevron steigert seine Investitionen allein in diesem Jahr um 2,5 Milliarden Dollar und danach weiter um 70 Prozent.

Nicht genug Schiffe

Hinter diesem massiven Ausbau der inländischen US-Kapazitäten stehen auch noch andere Überlegungen als nur Förderkapazitäten. Rund die Hälfte des Spotmarktpreises für Rohöl in Rotterdam wird durch die Transportkosten definiert. Nun verbrennen Öltanker die dreckigste Form von Öl, schwefelhaltiges Schweröl der Qualität «Bunker C». Per 2020 verbietet die UNO-Organisation International Maritime Organisation (IMO) die Verwendung von stark schwefelhaltigem Schweröl, ausser, die Schiffe verfügen über entsprechende Reinigungsanlagen. Bisher galt ein Schwefelgrenzwert von 3,5 Prozent, künftig werden es nur noch 0,5 Prozent sein. Wer keinen schwefelarmen Treibstoff tankt und keine Abgasreinigung an Bord hat, dessen Schiff darf nicht mehr an den grossen Ölterminals anlegen.

Die Schifffahrts-Branche hat dieses Problem bisher weitgehend ignoriert. Mittlerweile ist es allerdings zu spät, um genügend Schiffe mit Abgasreinigungen auszurüsten und um genügend Raffinerien so umzubauen, dass diese bessere Treibstoffqualitäten liefern können. Das dürfte ab 2020 zu heftigen Preissprüngen beim Öl führen, die nicht politisch motiviert sind, sondern durch den Mangel an sauberer Transportkapazität. Da sind dann jene Ölfirmen am besten aufgestellt, welche ihr Öl möglichst lokal beziehen können, per Eisenbahn oder Pipeline, und nicht auf Tankschiffe angewiesen sind.

Der Ölpreis kannte in den letzten Wochen wieder einmal nur eine Richtung – nach oben. Gegenwärtig liegt der Preis für die europäische Referenzsorte Brent bei über 80 Dollar, und Analysten rechnen mit 90 bis 100 Dollar innerhalb der nächsten Wochen. Allerdings gibt es in diesen schmerzhaften Preishöhen laut Experten jeweils sofort Absetzbewegungen bei den Konsumenten. Dann werden gleich wieder sparsamere Autos gekauft und Ölheizungen ersetzt.

Weniger beachtet als der eigentliche Preis wurde in den letzten Wochen allerdings der Preisunterschied zwischen Brent und der US-Referenzsorte West Texas Intermediate (WTI). Die war zwischen zwei und sechs Dollar, bisweilen sogar acht Dollar billiger als Brent, bedingt durch den schnellen Produktionsanstieg in den USA. Die US-Ölexporte haben deshalb alle bisherigen Rekorde gebrochen, weil es für Händler weltweit attraktiver geworden ist, in den USA statt anderswo zu kaufen. Dieser Trend dürfte sich fortsetzen, angesichts der grossen Investitionen in die US-Ölindustrie und der wachsenden – unter anderem von der US-Politik verursachten – politischen Unwägbarkeiten in andern Teilen der Welt. (Basler Zeitung)